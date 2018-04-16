Рейсы на Марс и Корусант: в Крыму открыли новый терминал аэропорта

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр — РИА Новости. Новый терминал аэропорта Симферополя, который был построен в поле менее чем за 2 года, в понедельник принял первых пассажиров. Власти полуострова назвали реализованный проект символом Крыма, аналогичным замку Ласточкино гнездо.

Сотрудники авиапредприятия в день открытия терминала превратили его в космопорт будущего, в котором разговаривали металлическими голосами и передвигались андроиды и персонажи космических саг. Одной из героинь церемонии стала Алиса – трехмесячный щенок – подарок строителей кинологической службе аэропорта. В расписании рейсов в день открытия появились три рейса Космофлота — на Венеру, Марс и Корусант.

С этого момента все рейсы в Крым будут обслуживаться в новом терминале площадью около 80 тысяч квадратных метров. Своими первыми впечатлениями от нового здания крымского аэропорта и его работы поделились РИА Новости те, для кого собственно терминал и создавался – пассажиры.

Космопорт в центре Крыма

Первым бортом, приземлившимся и припарковавшимся у нового терминала, стал Boeing 737 авиакомпании NordWind, рейс NWS123, из "Шереметьево". Он прибыл в 08.10 мск. Пассажиров в холле встречали сотни журналистов и блогеров, администрация аэропорта и власти полуострова.

Глава Крыма Сергей Аксенов и генеральный директор аэропорта Евгений Плаксин поздравили с прибытием первую пассажирку рейса Светлану Коврижину и ее дочку Агату. Семья – частый гость в Крыму, поэтому подарок аэропорта — сертификат на бесплатный перелет по маршруту Симферополь — Москва — Симферополь им понравился.

Сотрудники аэропорта постарались превратить день открытия нового терминала в эпизод фантастического романа. Здесь установлен большой мультимедийный экран космического дизайна, размещено несколько фотозон, игровых терминалов, в здании работают роботы, андроиды, трансформеры, герои космических саг и компьютерных игр, косплееры. Снаружи и внутри установлены дизайнерские формы и музыкальные площадки в виде космических кораблей. Космическая тематика вышла на онлайн-табло аэропорта: 16 апреля, кроме привычных рейсов, обозначены три полета за пределы Земли.

"Сегодня, в день открытия нового терминала аэропорта, здесь обыгрывается тема XXII века, тема будущего. Именно сегодня поэтому из нового терминала у нас выполняются рейсы на Венеру, Марс и Корусант, а пассажиры проходят регистрацию из космопорта будущего. Все рейсы указаны на онлайн-табло аэропорта", — сказал РИА Новости директор аэропорта по связям с общественностью Игорь Лаптев.

Ждали открытия

Первая реакция пассажиров в основной массе восторженная: оказываясь в большом и просторном терминале, некоторые даже теряются в поисках стоек регистрации. Впрочем, они признают, что это происходит из-за переизбытка впечатлений и желания осмотреть здание.

"Масштабно, очень красиво. Не хуже, чем в Москве", — говорят крымчанки Ленура, Эльвида и Екатерина, отправляющиеся рейсом в Санкт-Петербург.

Анна из Симферополя, инженер, назвала открытие терминала долгожданным событием. "Мы наблюдали, проезжая мимо, ход стройки и как он обретал очертания. И этого дня ждали с нетерпением, очень приятно, что реализован такой необычный, красивый проект. Молодцы, и спасибо всем, кто приложил к этому свои усилия. Это здорово", — сказала она.

Некоторые пассажиры, вылетающие из Симферополя, отметили скопление людей у стоек регистрации. В здании еще не подключены все банкоматы и терминалы. Сергей из Симферополя считает, что такому масштабному зданию явно требуется большое информационное онлайн-табло. Из недостатков некоторые пассажиры выделили трудности с подъездом – старую дорогу от города к новому терминалу, которая будет реконструирована вместе пятым участком трассы "Таврида".

"Красочка еще чувствуется, видно, что терминал новенький. Скоро обживут, будет все отлично", — уверена пожилая чета, прибывшая в Крым из Москвы.

"Терминал, конечно, впечатляет. Но пока чувствуется, что он еще пустоват", — сказал москвич Борис, прибывший в Крым рейсом "Аэрофлота". "Никаких проблем по прибытию не было, все было организовано, люди улыбаются, тут цветы на выходе раздают, воду бесплатно".

Среди пассажиров, опробовавших сервис в новом терминале в день его открытия, оказался министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

"Лечу в командировку в Москву. Несмотря на то, что бывал здесь ранее неоднократно, когда терминал строился, впечатления самые положительные. Я побывал во многих аэропортах мира, считаю этот одним из самых красивых и технологичных. Это новый уровень для Крыма", — сказал Волченко.

Новый символ

"Здесь все символично: "Крымская волна" — здание аэропорта, адрес — площадь Воссоединения, номер 1. Все связано с историей, 2014-м годом, возвращением на историческую родину", — поделился с журналистами своими впечатлениями от реализованного инвестпроекта глава республики Аксенов.

Спикер парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что терминал стал новым символом Крыма, "как замок "Ласточкино гнездо", как Крымский мост, как трасса "Таврида". Власти поблагодарили строителей и работников аэропорта за работу.

Новый аэровокзальный комплекс был презентован в 2016 году и стал самым крупным инвестиционным проектом Крыма стоимостью 32 миллиарда рублей. Он был построен на принципах государственного и частного партнерства, доля республики в новом терминале составляет 49%. Терминал может обслуживать 3,65 тысячи пассажиров в час или 6,5 миллиона в год.

Аэропорт Симферополя на прошлой неделе презентовал систему диспетчеризации такси, удовлетворяющих всем требованиям законодательства, что позволит исключить из процесса нелегальных перевозчиков. Стоимость проезда от терминала в любую точку Симферополя зафиксирована на уровне 599 рублей, в Ялту – 1599 рублей. Учитывая, что нелегалы запрашивали за поездку в разы больше, такая служба будет востребована, уверены в аэропорту.

Талисман Алиса

Гендиректор компании-подрядчика Acons Pro Игорь Набойченко сообщил РИА Новости, что после завершения работы строители нового терминала с грустью покинут полуостров. Работа в Крыму проходила без выходных, но была увлекательной и интересной, отметил он.

"Крым я с детства люблю, и когда предложили работать здесь над проектом, я с радостью согласился… С грустью уезжаем", — сказал собеседник агентства.

В честь открытия терминала Набойченко подарил кинологической службе аэропорта щенка породы бордер-колли по кличке Алиса.

"Спасибо, для Алисы у нас построен новый красивый дом — целый кинологический центр. Алиса станет талисманом аэропорта", — сказал, принимая на руки трехмесячного щенка, гендиректор аэропорта.

Всего в кинологической службе аэропорта работают 28 собак, Алиса тоже скоро станет ее участником. Щенок имеет профиль в Instagram, у него уже есть подписчики.

Планы на будущее

Аэропорт Симферополя не планирует снижать достигнутый последние 3 года подряд 5-миллионный порог годового пассажиропотока, сказал журналистам Плаксин. Новый терминал позволит комфортно обслуживать пассажиров с самой широкой для регионального аэропорта России географией полета – до 67 направлений. Впереди предстоит работа в рамках ФЦП развития Крыма, уже ведется реконструкция существующих рулежных дорожек аэропорта.

Работы по монтажу нового периметрового ограждения всей территории предприятия планируется начать в ближайшее время, добавил гендиректор.

"Что касается дальнейших этапов модернизации аэропорта в рамках ФЦП, то они предполагают возведение новой диспетчерской вышки и строительство новой всепогодной взлетно-посадочной полосы. Все эти работы запланированы на текущий год", — сказал он журналистам.

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