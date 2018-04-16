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Общество

Рейсы на Марс и Корусант: в Крыму открыли новый терминал аэропорта

16:2516.04.2018
(обновлено: 16:37 16.04.2018)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПассажиры у здания нового терминала Крымская волна международного аэропорта СимферопольПассажиры у здания нового терминала Крымская волна международного аэропорта Симферополь
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр — РИА Новости. Новый терминал аэропорта Симферополя, который был построен в поле менее чем за 2 года, в понедельник принял первых пассажиров. Власти полуострова назвали реализованный проект символом Крыма, аналогичным замку Ласточкино гнездо.

Сотрудники авиапредприятия в день открытия терминала превратили его в космопорт будущего, в котором разговаривали металлическими голосами и передвигались андроиды и персонажи космических саг. Одной из героинь церемонии стала Алиса – трехмесячный щенок – подарок строителей кинологической службе аэропорта. В расписании рейсов в день открытия появились три рейса Космофлота — на Венеру, Марс и Корусант.

С этого момента все рейсы в Крым будут обслуживаться в новом терминале площадью около 80 тысяч квадратных метров. Своими первыми впечатлениями от нового здания крымского аэропорта и его работы поделились РИА Новости те, для кого собственно терминал и создавался – пассажиры.

© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкПассажиры в здании нового терминала "Крымская волна" международного аэропорта "Симферополь"
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Пассажиры в здании нового терминала "Крымская волна" международного аэропорта "Симферополь"

Космопорт в центре Крыма

Первым бортом, приземлившимся и припарковавшимся у нового терминала, стал Boeing 737 авиакомпании NordWind, рейс NWS123, из "Шереметьево". Он прибыл в 08.10 мск. Пассажиров в холле встречали сотни журналистов и блогеров, администрация аэропорта и власти полуострова.

Открытие нового терминала аэропорта Симферополь в Крыму
© РИА Новости / Александр Полегенько
Аэропорт Симферополя "открыл" рейсы космофлота на Марс, Венеру и Корусант

Глава Крыма Сергей Аксенов и генеральный директор аэропорта Евгений Плаксин поздравили с прибытием первую пассажирку рейса Светлану Коврижину и ее дочку Агату. Семья – частый гость в Крыму, поэтому подарок аэропорта — сертификат на бесплатный перелет по маршруту Симферополь — Москва — Симферополь им понравился.

Сотрудники аэропорта постарались превратить день открытия нового терминала в эпизод фантастического романа. Здесь установлен большой мультимедийный экран космического дизайна, размещено несколько фотозон, игровых терминалов, в здании работают роботы, андроиды, трансформеры, герои космических саг и компьютерных игр, косплееры. Снаружи и внутри установлены дизайнерские формы и музыкальные площадки в виде космических кораблей. Космическая тематика вышла на онлайн-табло аэропорта: 16 апреля, кроме привычных рейсов, обозначены три полета за пределы Земли.

"Сегодня, в день открытия нового терминала аэропорта, здесь обыгрывается тема XXII века, тема будущего. Именно сегодня поэтому из нового терминала у нас выполняются рейсы на Венеру, Марс и Корусант, а пассажиры проходят регистрацию из космопорта будущего. Все рейсы указаны на онлайн-табло аэропорта", — сказал РИА Новости директор аэропорта по связям с общественностью Игорь Лаптев.

© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкОткрытие нового терминала аэровокзального комплекса в Симферополе
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Открытие нового терминала аэровокзального комплекса в Симферополе

Ждали открытия

Первая реакция пассажиров в основной массе восторженная: оказываясь в большом и просторном терминале, некоторые даже теряются в поисках стоек регистрации. Впрочем, они признают, что это происходит из-за переизбытка впечатлений и желания осмотреть здание.

"Масштабно, очень красиво. Не хуже, чем в Москве", — говорят крымчанки Ленура, Эльвида и Екатерина, отправляющиеся рейсом в Санкт-Петербург.

Работа нового терминала аэропорта в Симферополе. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Полегенько
В Крыму назвали новый терминал аэропорта "Симферополь" символом полуострова

Анна из Симферополя, инженер, назвала открытие терминала долгожданным событием. "Мы наблюдали, проезжая мимо, ход стройки и как он обретал очертания. И этого дня ждали с нетерпением, очень приятно, что реализован такой необычный, красивый проект. Молодцы, и спасибо всем, кто приложил к этому свои усилия. Это здорово", — сказала она.

Некоторые пассажиры, вылетающие из Симферополя, отметили скопление людей у стоек регистрации. В здании еще не подключены все банкоматы и терминалы. Сергей из Симферополя считает, что такому масштабному зданию явно требуется большое информационное онлайн-табло. Из недостатков некоторые пассажиры выделили трудности с подъездом – старую дорогу от города к новому терминалу, которая будет реконструирована вместе пятым участком трассы "Таврида".

© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПассажиры у здания нового терминала "Крымская волна" международного аэропорта "Симферополь"
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Пассажиры у здания нового терминала "Крымская волна" международного аэропорта "Симферополь"

"Красочка еще чувствуется, видно, что терминал новенький. Скоро обживут, будет все отлично", — уверена пожилая чета, прибывшая в Крым из Москвы.

"Терминал, конечно, впечатляет. Но пока чувствуется, что он еще пустоват", — сказал москвич Борис, прибывший в Крым рейсом "Аэрофлота". "Никаких проблем по прибытию не было, все было организовано, люди улыбаются, тут цветы на выходе раздают, воду бесплатно".

Среди пассажиров, опробовавших сервис в новом терминале в день его открытия, оказался министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

"Лечу в командировку в Москву. Несмотря на то, что бывал здесь ранее неоднократно, когда терминал строился, впечатления самые положительные. Я побывал во многих аэропортах мира, считаю этот одним из самых красивых и технологичных. Это новый уровень для Крыма", — сказал Волченко.

© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкПассажиры у зоны предполетного досмотра в новом терминале "Крымская волна" международного аэропорта "Симферополь"
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Пассажиры у зоны предполетного досмотра в новом терминале "Крымская волна" международного аэропорта "Симферополь"

Новый символ

"Здесь все символично: "Крымская волна" — здание аэропорта, адрес — площадь Воссоединения, номер 1. Все связано с историей, 2014-м годом, возвращением на историческую родину", — поделился с журналистами своими впечатлениями от реализованного инвестпроекта глава республики Аксенов.

Директор аэропорта Симферополь Евгений Плаксин
© РИА Новости / Андрей Иглов
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Евгений Плаксин: новый аэропорт свяжет Крым с 67 городами России

Спикер парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что терминал стал новым символом Крыма, "как замок "Ласточкино гнездо", как Крымский мост, как трасса "Таврида". Власти поблагодарили строителей и работников аэропорта за работу.

Новый аэровокзальный комплекс был презентован в 2016 году и стал самым крупным инвестиционным проектом Крыма стоимостью 32 миллиарда рублей. Он был построен на принципах государственного и частного партнерства, доля республики в новом терминале составляет 49%. Терминал может обслуживать 3,65 тысячи пассажиров в час или 6,5 миллиона в год.

Аэропорт Симферополя на прошлой неделе презентовал систему диспетчеризации такси, удовлетворяющих всем требованиям законодательства, что позволит исключить из процесса нелегальных перевозчиков. Стоимость проезда от терминала в любую точку Симферополя зафиксирована на уровне 599 рублей, в Ялту – 1599 рублей. Учитывая, что нелегалы запрашивали за поездку в разы больше, такая служба будет востребована, уверены в аэропорту.

© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот" у нового терминала "Крымская волна" международного аэропорта "Симферополь"
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Самолет авиакомпании "Аэрофлот" у нового терминала "Крымская волна" международного аэропорта "Симферополь"

Талисман Алиса

Гендиректор компании-подрядчика Acons Pro Игорь Набойченко сообщил РИА Новости, что после завершения работы строители нового терминала с грустью покинут полуостров. Работа в Крыму проходила без выходных, но была увлекательной и интересной, отметил он.

Щенок породы бордер-колли, который станет символом нового терминала аэропорта в Симферополе
© РИА Новости / Александр Полегенько
Щенок Алиса станет талисманом нового терминала аэропорта Симферополя

"Крым я с детства люблю, и когда предложили работать здесь над проектом, я с радостью согласился… С грустью уезжаем", — сказал собеседник агентства.

В честь открытия терминала Набойченко подарил кинологической службе аэропорта щенка породы бордер-колли по кличке Алиса.

"Спасибо, для Алисы у нас построен новый красивый дом — целый кинологический центр. Алиса станет талисманом аэропорта", — сказал, принимая на руки трехмесячного щенка, гендиректор аэропорта.

Всего в кинологической службе аэропорта работают 28 собак, Алиса тоже скоро станет ее участником. Щенок имеет профиль в Instagram, у него уже есть подписчики.

© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкОткрытие нового терминала аэровокзального комплекса в Симферополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Открытие нового терминала аэровокзального комплекса в Симферополе

Планы на будущее

Аэропорт Симферополя не планирует снижать достигнутый последние 3 года подряд 5-миллионный порог годового пассажиропотока, сказал журналистам Плаксин. Новый терминал позволит комфортно обслуживать пассажиров с самой широкой для регионального аэропорта России географией полета – до 67 направлений. Впереди предстоит работа в рамках ФЦП развития Крыма, уже ведется реконструкция существующих рулежных дорожек аэропорта.

Работы по монтажу нового периметрового ограждения всей территории предприятия планируется начать в ближайшее время, добавил гендиректор.

"Что касается дальнейших этапов модернизации аэропорта в рамках ФЦП, то они предполагают возведение новой диспетчерской вышки и строительство новой всепогодной взлетно-посадочной полосы. Все эти работы запланированы на текущий год", — сказал он журналистам.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПассажиры в новом терминале "Крымская волна" международного аэропорта "Симферополь"
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Пассажиры в новом терминале "Крымская волна" международного аэропорта "Симферополь"
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