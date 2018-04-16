Бомба, которую взорвал Лавров, рушит правительство Британии

Ирина Алкснис



В отличие от своих западных партнеров, питающих слабость к ракетно-бомбовым ударам по суверенным государствам, Москва предпочитает "взрывать бомбы" в несколько иных областях.

Как известно, в тот же день, когда США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по Сирии, обвинив ее в применении химического оружия, министр иностранных дел России обнародовал информацию о другом "химическом деле".

Выступая на заседании Совета по внешней и оборонной политике, Сергей Лавров сообщил, что Москва на условиях конфиденциальности получила доклад швейцарского центра радиологического и химико-радиологического анализа в городе Шпиц, чьи специалисты проводили исследование образцов, которые были направлены им из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), и отобранных на месте инцидента в Солсбери.

Цитата из зачитанного Сергеем Лавровым документа гласит:

"По итогам проведенной экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоры, относящиеся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия. BZ является нервно-паралитическим отравляющим веществом, временно выводящим человека из строя. Психотоксичный эффект достигается через тридцать-шестьдесят минут после применения и длится до четырех суток. Данная рецептура находилась на вооружении армий США, Великобритании и других стран НАТО. В СССР и России разработок подобных химических соединений не осуществлялось".

На этом основании Москва задала вполне резонный вопрос, почему выводы швейцарской лаборатории не были учтены в докладе ОЗХО по инциденту в Солсбери.

Что касается лаборатории в Шпице, то ее представители уклонились от комментирования слов Лаврова, сославшись на то, что только ОЗХО имеет право это делать, но подчеркнув, что стандарты проверки у них (и в британском Портон-Дауне) настолько строгие, что их выводам можно верить.

Фактически главная интрига происходящего даже не в том, что ученые получили результаты, которые не устраивают официальные инстанции, и на этом основании последние занимаются подтасовыванием фактов в официальных документах с помощью казуистики. Куда интереснее, какие именно инстанции и люди занимаются этим подтасовыванием.

Меньше двух недель назад по тому же делу Скрипаля разразился скандал, когда выяснилось, что МИД Великобритании и лично министр Борис Джонсон солгали о результатах научных экспертиз по делу, приписав им обличающий Россию характер.

Однако в том случае большинство удивилось не столько тому, что британское правительство лжет, сколько тому, насколько беспомощно и неквалифицированно оно это делает, насколько все дело Скрипаля выглядит "шитым белыми нитками". Это прямо-таки оскорбительно для государства, много столетий воплощавшего собой коварство и хитроумие на международной арене.

С ОЗХО и его заключением по делу Скрипаля все обстоит заметно иным образом.

Из эпохи холодной войны и противостояния двух мировых сверхдержав мир унаследовал систему международных организаций, которые по своей сути и природе были выстроены так, чтобы поддерживать баланс и стабильность. В их основе лежали независимость и объективность, поскольку только так можно было добиться, чтобы их суждениям и решениям доверяли не доверяющие друг другу стороны.

Эта система, как теперь становится понятно, обладала колоссальным запасом прочности. Она просуществовала еще почти тридцать лет после прекращения холодной войны и установления глобальной гегемонии США.

Но всему приходит конец.

Прямо на наших глазах прекращает свое существование и эта система. Свидетельства этого идут сплошным потоком и из самых разных сфер.

Еще год назад вполне распространенным было суждение, что допинговый скандал не повлечет тяжелых последствий для российских олимпийцев, потому что МОК — слишком серьезная контора, которая не будет рубить сук, на котором сидит, и разрушать олимпийское движение. Отстранение от игр официально оправданных российских спортсменов мир наблюдал всего пару месяцев назад.

Про то, что ООН потеряла всякий смысл и вес, превратившись в пустую формальность и на полном ходу следуя судьбой Лиги наций, последние годы не говорит только ленивый. Однако очевидность угрозы не изменила того, что генсек Антониу Гутерреш не нашел в себе сил осудить (пусть даже это была бы чистая формальность) нынешние удары Запада по Сирии, ограничившись призывом к сдержанности. Он сделал это, несмотря на то что эти ракетные удары вбили очередные гвозди в крышку гроба организации, которой он руководит.

И вот теперь пришла очередь ОЗХО.

Последние дни было очень много сказано об ОЗХО и ее репутации, которой организация не будет рисковать, из чего следовало, что ее заключениям можно доверять, а значит, обвинения в адрес России по делу Скрипаля рассыплются как замок на песке.

Результат ныне известен.

Судя по заявлению Сергея Лаврова, в доклад не вошел как минимум один факт, прямо оправдывающий Россию. А само заключение оказалось составлено настолько аморфно, что его можно использовать в любую сторону.

Вопрос, зачем ОЗХО гробить свою репутацию и приближать собственный конец как важнейшей международной организации, в этой ситуации является риторическим.

Пожалуй, самым ироничным в происходящем является то, что все эти самоубийственные — во имя мирового гегемона — шаги некогда самые уважаемые и влиятельные международные организации совершают в момент, когда доминирование этого гегемона рассыпается в прах прямо на глазах у всего мира.