Швейцарская лаборатория ушла от ответа на заявление Лаврова о химикате BZ‍

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Швейцарская химическая лаборатория в Шпице, где изучались пробы с места отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщила, что не может комментировать заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Ранее глава МИД сообщил, что, судя по лабораторным анализам, Скрипалей отравили не веществом А234, а ядом BZ, который стоял на вооружении стран НАТО.

Only OPCW can comment this assertion. But we can repeat what we stated 10 days ago: We have no doubt that Porton Down has identified Novichock. PD — like Spiez — is a designated lab of the OPCW. The standards in verification are so rigid that one can trust the findings. #Skipal pic.twitter.com/3xp3dBFAdP — Spiez Laboratory (@SpiezLab) 14 апреля 2018 г.

"Только Организация по запрещению химического оружия может комментировать это утверждение. Но мы можем повторить то, что заявили десять дней назад: у нас нет сомнений, что Портон-Даун идентифицировала вещество. Портон-Даун, как и Шпиц, — это назначенные лаборатории ОЗХО. Стандарты проверки настолько жесткие, что выводам можно верить",— говорится в Twitter лаборатории.

В начале марта в британском Солсбери отравили осужденного за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что на них совершили покушение при помощи вещества "Новичок", разработанного в СССР. Однако в Советском Союзе не существовало проекта с таким названием, вместо этого для его обозначения использовали цифры (А234). Название "Новичок" растиражировали западные СМИ с подачи советского ученого Вила Мирзаянова.

Москва, в свою очередь, отрицает любые обвинения в причастности к инциденту.

Эксперты ОЗХО определили, что при отравлении Скрипалей использовали токсичное химическое вещество. Авторы доклада отметили, что оно имело высокую чистоту. Такой вывод был сделан на основании того, что в субстанции практически полностью отсутствовали примеси. При этом в документе сказано, что "название и состав выявленного токсичного химического вещества содержатся в полном и засекреченном докладе секретариата, доступном только членам организации".

