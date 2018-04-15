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Западные СМИ: Россия выиграла без единого выстрела

Сюжет:
Ракетный удар по Сирии (303)
08:4815.04.2018
(обновлено: 08:50 15.04.2018)
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© AP Photo / Hassan AmmarЗенитный огонь над Дамаском, Сирия. 14 апреля 2018Зенитный огонь над Дамаском, Сирия. 14 апреля 2018
© AP Photo / Hassan Ammar

Виктор Мараховский

Американские военнослужащие в районе населенного пункта Эт-Танф, Сирия
© Фото : Staff Sgt. Jacob Connor
"Игра на грани фола". Политолог о стратегии США в Сирии
Формальные итоги решительного удара западных стран по Сирии подведены. Россия предложила осудить атаку Совету Безопасности ООН. Трое постоянных участников Совбеза (они же участники атаки) оказались против. Резолюция не принята.

В мире реальных фактов цифры тоже в целом установлены: выпущены 103 ракеты. Правда, президент США Д. Трамп, обещавший, что они будут "новые и умные", опять всех переиграл — прилетели в основном пожилые "Томагавки". На подлете ко всем стратегически важным объектам их поголовно сбили пожилые же системы ПВО Сирии, разработанные в Советском Союзе как раз для борьбы с "Томагавками".

Британцы выпустили восемь ракет "Скальп" — зато, как гордо отметили в Би-би-си, "каждая была по пять метров в длину". К тому же они новее: их разработали всего двадцать лет тому назад.

Самолеты ВВС США
© REUTERS / Shawn Nickel
Наше дело предупредить: удар США по Сирии приведет к чудовищным проблемам
Непонятной остается история с французами: по уверению руководства Франции, они выпустили тоже восемь "Скальпов" с истребителей и три с кораблей. Однако российские ВС цинично отмечают, что никаких французских "Раффалей" в небе не было. Так что не исключено, что эти союзники США получили зачет по участию условно — для поддержания коллективистского духа.

Ущерб: наиболее успешно все это упало на неиспользуемые здания в провинциях Дамаск и Хомс — в том смысле, что там ракетам и управляемым авиабомбам все же удалось достичь поверхности Сирии. В остальном, несмотря на внезапность атаки и тот факт (усиленно подчеркиваемый американскими официальными представителями), что "Россию даже не предупредили:

— не погиб ни один мирный житель;
— не погиб ни один солдат Сирийской Арабской армии;
— не было разрушено ни одного самолета или вертолета САА;
— не было ни одного случайного залета в зону ответственности российских систем ПВО;
— не пострадал ни один используемый аэродром сирийских вооруженных сил;
— семьдесят одна из ста трех ракет потеряны.

Военная операция в Сирии
© РИА Новости, Инфографика
Ракетные удары по Сирии

Фактический эффект акции оказался даже ниже, чем у атаки на авиабазу Шайрат годичной давности: тогда 59 "Томагавкам" удалось по крайней мере а) испортить несколько самолетов, б) повредить рулежные дорожки, выведя аэродром из строя на несколько часов и в) убить нескольких сирийцев.

На заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. 14 апреля 2018
© REUTERS / Eduardo Munoz
США обвинили Россию в провале мирного процесса в Сирии
На этом факты заканчиваются — потому что группа экспертов Организации по запрещению химоружия прибыла в Сирию лишь спустя несколько часов после налета. А именно она должна установить, случилось ли вообще то, на что решительно отвечали США. И что именно произошло в городе Дума.

Поэтому главная битва развернулась уже после удара — и, как положено в нашу странную эпоху, это случилось в медийном пространстве. Баталия закипела вокруг вопроса, как понимать случившееся.

Сирийцы протестуют против воздушных ударов в США на улице в Дамаске, 14 апреля 2018
© REUTERS / Omar Sanadiki
Пентагон обвинил Россию в "кампании дезинформации" после ударов по Сирии
Дональд Трамп, Тереза Мэй и Эммануэль Макрон настаивают на том, что это был мускулистый и выверенный удар возмездия. Что цели достигнуты и возможности монстра Асада хохоча производить химическое оружие для отравления своих людей резко уменьшены. И что если он еще раз попробует — то столь же сокрушительная кара вновь прилетит, несмотря на все возражения России, ибо время для переговоров прошло.

Пресса западных стран в могучести и сокрушительности кары не уверена. Huffington Post, например, с горечью констатирует, что:

1) Заявленными целями Трампа было пресечь "убийственное поведение Асада и показать крутизну его патронам — России и Ирану. Но ни одна из целей не достигнута.

2) Все мало-мальски значимые в военном и административном отношении цели оказались к моменту атаки под российским "зонтиком", который Трамп побоялся задеть.

3) В итоге Асад "не прекратит наступление", а России "не брошен вызов".

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© Ruptly
Дым в районе научно-исследовательского центра после авиаударов по Дамаску

В редакционном комментарии Reuters "Главная опасность в Сирии — Россия" сообщается, что:

1) Асад "уже почти победил в шестилетней войне" и не намерен останавливаться;

2) Москва, предупредившая заранее, что "в случае создания угрозы жизни российским служащим будут сбиваться не только ракеты, но и их носители", — превратила акцию беспредельной справедливости во что-то бесцельное. Потому что, отмечает автор, ни Россия, ни США не заинтересованы в настоящей схватке между собой в Сирии. Более того: они не заинтересованы даже в том, чтобы показывать друг другу действие своих новейших ракет и противоракетных систем, — зачем кормить противника информацией. Поэтому над пустынями и горами древней страны сражались древние же железные гоплиты холодной войны из прошлого тысячелетия.

3) Итогового толку никакого. Даже хуже: теперь ясно, что США, безусловно, могут стянуть к Сирии очень много больших страшных кораблей и даже подогнать авианосец. И потратить много старых ракет. Но это будет не столько демонстрация силы, сколько "демонстрация невозможности демонстрации силы". А Россия, как обычно, "показывает мастер-класс того, как добиваться максимальных целей ограниченными силами".

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© РИА Новости
Подвергшийся ракетному удару исследовательский центр Барза в Дамаске

То есть Россия, даже не сделав ни единого залпа из своих С-400 и "Панцирей", эффективно установила рамки, в которых Запад ее картинно не послушался.

Президент США Дональд Трамп в Белом доме. 9 апреля 2018
© AP Photo / Evan Vucc
Игра "в Чапаева", или Третью мировую заказывали?
Отметим, что это все сообщает не какая-то "российская госпропаганда, пытающаяся сохранить лицо Кремля". Это британско-американские авторитетные СМИ так видят.

Впрочем, другие, тоже авторитетные, СМИ тех же стран исправно торжествуют и отрабатывают версию Трампа — Мэй — Макрона. Кровавый тиран получил урок, если надо, можем повторить, и так далее.

…Все это подтверждает печальную версию, высказанную нами накануне атаки: "По сути, единственным объяснимым двигателем происходящего оказывается какой-то проклятый всеобщий хайп, из которого элита Запада никак не может вырваться.
Более того. Складывается впечатление, что и реальные результаты предполагаемой кары никому не нужны. Кажется, самих западных лидеров удовлетворило бы нанесение сокрушительного удара в виртуальной стрелялке — имей они возможность потом убедить свою аудиторию, что враг понес тяжкие потери".

Разрушенный научно-исследовательский центр в Барзе. 14 апреля 2018
© Sputnik
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В итоге мы наблюдаем шизофреническую картинку. На основании вирусных видеороликов, не имеющих никакого независимого подтверждения, были подняты в воздух настоящие самолеты и выпущены настоящие ракеты.

Было потрачено, по разным прикидкам, от 70 до 150 миллионов настоящих долларов.

Однако весь этот реальный мегаудар в реальном мире никого не задел. И более того — по факту понадобился только для того, чтобы в мире виртуальном (там, где хайпуют, твитят и обмениваются интерпретациями) кто-то убедил свою аудиторию в том, что у него есть первичные волевые признаки.

Разрушенный Научно-исследовательский центр в Дамаске, Сирия. 14 апреля 2018
© REUTERS / Omar Sanadiki
США потратили впустую более $200 млн на удар по Сирии, считает эксперт
Отрадно, что руководство США и подчиненных держав пока что все же отделяет свои внутренние медиавойнушки от суровой реальности. И "праздник непослушания России" проводит в специально отведенных для этого местах.

Но штука вся вот в чем. Следующее поколение западных руководителей может уже не различать, где кончается пиар и начинается реальная война. И это делает наш, реальный мир все менее безопасным и все более тревожным.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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