Западные СМИ: Россия выиграла без единого выстрела

Виктор Мараховский



Формальные итоги решительного удара западных стран по Сирии подведены. Россия предложила осудить атаку Совету Безопасности ООН. Трое постоянных участников Совбеза (они же участники атаки) оказались против. Резолюция не принята.

В мире реальных фактов цифры тоже в целом установлены: выпущены 103 ракеты. Правда, президент США Д. Трамп, обещавший, что они будут "новые и умные", опять всех переиграл — прилетели в основном пожилые "Томагавки". На подлете ко всем стратегически важным объектам их поголовно сбили пожилые же системы ПВО Сирии, разработанные в Советском Союзе как раз для борьбы с "Томагавками".

Британцы выпустили восемь ракет "Скальп" — зато, как гордо отметили в Би-би-си, "каждая была по пять метров в длину". К тому же они новее: их разработали всего двадцать лет тому назад.

Непонятной остается история с французами: по уверению руководства Франции, они выпустили тоже восемь "Скальпов" с истребителей и три с кораблей. Однако российские ВС цинично отмечают, что никаких французских "Раффалей" в небе не было. Так что не исключено, что эти союзники США получили зачет по участию условно — для поддержания коллективистского духа.

Ущерб: наиболее успешно все это упало на неиспользуемые здания в провинциях Дамаск и Хомс — в том смысле, что там ракетам и управляемым авиабомбам все же удалось достичь поверхности Сирии. В остальном, несмотря на внезапность атаки и тот факт (усиленно подчеркиваемый американскими официальными представителями), что "Россию даже не предупредили:

— не погиб ни один мирный житель;

— не погиб ни один солдат Сирийской Арабской армии;

— не было разрушено ни одного самолета или вертолета САА;

— не было ни одного случайного залета в зону ответственности российских систем ПВО;

— не пострадал ни один используемый аэродром сирийских вооруженных сил;

— семьдесят одна из ста трех ракет потеряны.

Фактический эффект акции оказался даже ниже, чем у атаки на авиабазу Шайрат годичной давности: тогда 59 "Томагавкам" удалось по крайней мере а) испортить несколько самолетов, б) повредить рулежные дорожки, выведя аэродром из строя на несколько часов и в) убить нескольких сирийцев.

На этом факты заканчиваются — потому что группа экспертов Организации по запрещению химоружия прибыла в Сирию лишь спустя несколько часов после налета. А именно она должна установить, случилось ли вообще то, на что решительно отвечали США. И что именно произошло в городе Дума.

Поэтому главная битва развернулась уже после удара — и, как положено в нашу странную эпоху, это случилось в медийном пространстве. Баталия закипела вокруг вопроса, как понимать случившееся.

Дональд Трамп, Тереза Мэй и Эммануэль Макрон настаивают на том, что это был мускулистый и выверенный удар возмездия. Что цели достигнуты и возможности монстра Асада хохоча производить химическое оружие для отравления своих людей резко уменьшены. И что если он еще раз попробует — то столь же сокрушительная кара вновь прилетит, несмотря на все возражения России, ибо время для переговоров прошло.

Пресса западных стран в могучести и сокрушительности кары не уверена. Huffington Post, например, с горечью констатирует, что:

1) Заявленными целями Трампа было пресечь "убийственное поведение Асада и показать крутизну его патронам — России и Ирану. Но ни одна из целей не достигнута.

2) Все мало-мальски значимые в военном и административном отношении цели оказались к моменту атаки под российским "зонтиком", который Трамп побоялся задеть.

3) В итоге Асад "не прекратит наступление", а России "не брошен вызов".

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В редакционном комментарии Reuters "Главная опасность в Сирии — Россия" сообщается, что:

1) Асад "уже почти победил в шестилетней войне" и не намерен останавливаться;

2) Москва, предупредившая заранее, что "в случае создания угрозы жизни российским служащим будут сбиваться не только ракеты, но и их носители", — превратила акцию беспредельной справедливости во что-то бесцельное. Потому что, отмечает автор, ни Россия, ни США не заинтересованы в настоящей схватке между собой в Сирии. Более того: они не заинтересованы даже в том, чтобы показывать друг другу действие своих новейших ракет и противоракетных систем, — зачем кормить противника информацией. Поэтому над пустынями и горами древней страны сражались древние же железные гоплиты холодной войны из прошлого тысячелетия.

3) Итогового толку никакого. Даже хуже: теперь ясно, что США, безусловно, могут стянуть к Сирии очень много больших страшных кораблей и даже подогнать авианосец. И потратить много старых ракет. Но это будет не столько демонстрация силы, сколько "демонстрация невозможности демонстрации силы". А Россия, как обычно, "показывает мастер-класс того, как добиваться максимальных целей ограниченными силами".

То есть Россия, даже не сделав ни единого залпа из своих С-400 и "Панцирей", эффективно установила рамки, в которых Запад ее картинно не послушался.

Отметим, что это все сообщает не какая-то "российская госпропаганда, пытающаяся сохранить лицо Кремля". Это британско-американские авторитетные СМИ так видят.

Впрочем, другие, тоже авторитетные, СМИ тех же стран исправно торжествуют и отрабатывают версию Трампа — Мэй — Макрона. Кровавый тиран получил урок, если надо, можем повторить, и так далее.

…Все это подтверждает печальную версию, высказанную нами накануне атаки: "По сути, единственным объяснимым двигателем происходящего оказывается какой-то проклятый всеобщий хайп, из которого элита Запада никак не может вырваться.

Более того. Складывается впечатление, что и реальные результаты предполагаемой кары никому не нужны. Кажется, самих западных лидеров удовлетворило бы нанесение сокрушительного удара в виртуальной стрелялке — имей они возможность потом убедить свою аудиторию, что враг понес тяжкие потери".

В итоге мы наблюдаем шизофреническую картинку. На основании вирусных видеороликов, не имеющих никакого независимого подтверждения, были подняты в воздух настоящие самолеты и выпущены настоящие ракеты.

Было потрачено, по разным прикидкам, от 70 до 150 миллионов настоящих долларов.

Однако весь этот реальный мегаудар в реальном мире никого не задел. И более того — по факту понадобился только для того, чтобы в мире виртуальном (там, где хайпуют, твитят и обмениваются интерпретациями) кто-то убедил свою аудиторию в том, что у него есть первичные волевые признаки.

Отрадно, что руководство США и подчиненных держав пока что все же отделяет свои внутренние медиавойнушки от суровой реальности. И "праздник непослушания России" проводит в специально отведенных для этого местах.

Но штука вся вот в чем. Следующее поколение западных руководителей может уже не различать, где кончается пиар и начинается реальная война. И это делает наш, реальный мир все менее безопасным и все более тревожным.

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