"Сорок восемь часов Трампа" истекают: что будет дальше

Виктор Мараховский
Объявленные в понедельник президентом США Дональдом Трампом "48 часов на принятие решения по Сирии", по идее, истекут сегодня.
Напомним: 7 апреля, перед сдачей анклава Дума под Дамаском правительственным войскам, боевики исламистской группировки "Джейш аль-Ислам" и их партнеры опубликовали долгожданную сенсацию о газовой атаке на себя. К заявлению прилагались вирусные ролики, снятые в неустановленном месте с неустановленными отравленными детьми (целой толпой детей) и суетящимися спасательными взрослыми.
Двое суток идет накрутка истерии, по сравнению с которой даже британская сага о наказании России за отравленного неизвестно чем, кем и как Скрипаля выглядит неторопливым взвешенным процессом. Американские СМИ перечисляют конгрессменов, выступающих за то, чтобы ударить по Сирии (демократов и республиканцев). Ударная группа ВМС США во главе с авианосцем "Гарри Трумэн", по сообщению агентств, "выдвинулась из пункта постоянной дислокации в штате Виргиния в Средиземное море, цели неизвестны".
Трамп отложил свою поездку в Латинскую Америку, чтобы следить за ситуацией в Сирии. Французский бойкий президент Макрон выражает Америке полную поддержку.
Западная пресса всего за сутки перешла из состояния "группы активистов сообщают о погибших, подтвердить видео и заявления пока не удается" в состояние "международная общественность требует решительного отпора, хотя число жертв атаки в Думе пока невозможно установить".
При этом где-то в параллельном мире (хотя по логике на самом деле именно он реальный) в оставленном боевиками анклаве российские специалисты исследуют место предполагаемой газовой атаки и ничего не находят. Туда же собираются эксперты Организации по запрещению химического оружия, которые (опять-таки по логике) и должны установить, что произошло и произошло ли вообще.
…Что тут следует отметить.
Сейчас происходящее у нас модно сравнивать с сатирическим кино "Хвост виляет собакой", но это неверно. Фильм 1997 года, снятый в обстановке почти тотального силового доминирования США над планетой, описывал в общем безобидную ситуацию. Ибо там американские медиа хоть и изображали войну с Албанией, но в действительности войны не было. Она и не требовалась: американскую публику отвлекали от сексуального скандала вокруг президента, просто снимая страдающих от войны детей в павильоне.
Тот фильм снимали в разгар холодной войны, в год Карибского кризиса — и он отразил весь ужас создателей перед коллективным боевым идиотизмом, который однажды просто "по стечению обстоятельств" может взять и разнести планету. Ужас этот был вполне натуральный, потому что вероятность вполне настоящей войны двух ядерных сверхдержав была совсем рядом, в двух шагах.
Сейчас, пожалуй, ситуация даже глупее.
Потому что:
1) Никаких доказательств того, что газовая атака в Думе является более реальной, чем бунт обезьяны с автоматом из вирусного ролика, по-прежнему нет.
2) При этом редкие призывы дождаться доказательств и, главное, подумать над последствиями — скачущей клакой "авторитетных спикеров" отвергаются с негодованием.
3) В отличие от виртуальной Албании из "Хвоста", сейчас мишенью пиар-удара должна стать вполне реальная искалеченная пятилетней войной страна, прикрываемая реальными российскими Вооруженными силами.
4) Но вариант "опереться хоть на какую-то почву при принятии решений" гневно отбрасывается — что характерно, теми самыми людьми, которые полтора года подряд обзывали Трампа "безумным фейкометчиком".
И целая туча как бы вменяемых политиков, дипломатов, и чиновников, и телеведущих, и колумнистов, и советников — все как один кричат "да к черту доказательства, к черту ОЗХО, мы уже все видели по ютьюбу, давайте жахнем".
И когда в Совбезе ООН Василий Небензя говорит: "Вам не нужно расследование, вы уже назначили виновных" — он просто описывает этот идиотизм. Без каких-либо надежд его развеять.
Подчеркнем: условно "прагматических" — например, хотя бы денежно-шкурных — объяснений общезападной истерии (а тем более предполагаемой атаки на Сирию) не имеется. Ибо вторжение в Ирак, также случившееся на основании признанного фейка, не принесло Соединенным Штатам ничего, кроме нескольких тысяч собственных и союзнических трупов, рождения ИГ* и непрерывных многомиллиардных расходов, не покрываемых никаким "захватом иракской нефти". И об этом в США вроде бы помнят. К тому же в Сирии куда меньше нефти и куда больше шансов оставить много трупов, а ИГ* там и так есть.
И Европе новый виток конфликта гарантированно не принесет ничего, кроме новой волны беженцев.
Более того. Складывается впечатление, что и реальные результаты предполагаемой кары никому не нужны (см. заявление бойкого Макрона о том, что "ответ ни в коем случае не заденет союзников Сирии"). Кажется, самих западных лидеров удовлетворило бы нанесение сокрушительного удара в виртуальной стрелялке — имей они возможность потом убедить свою аудиторию, что враг понес тяжкие потери. Просто настолько далеко виртуализация мировосприятия в их обществах пока не зашла.
…Во всем этом имеется, впрочем, одно оптимистическое соображение.
Ракеты, из-за которых все началось, были убраны ими из Турции и Италии. СССР же убрал свои с Кубы. Вторжение на остров не состоялось, ядерные бомбы не взорвались.
В совсем недавнем противостоянии с Северной Кореей, когда США тоже подгоняли авианосцы и грозились "уничтожить режим", — они также сумели остановиться, остаться в границах реализма и дать задний ход.
И отделить свои хайп-войны от реальности. Раз уж, по сообщению Times, даже британская премьер Мэй, не желающая повторять печальный опыт своего предшественника в Ираке, "попросила у Трампа реальных доказательств".
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>