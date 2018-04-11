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"Сорок восемь часов Трампа" истекают: что будет дальше

08:2911.04.2018
(обновлено: 08:30 11.04.2018)
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© AFP 2018 / Nicholas Kamm Президент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Nicholas Kamm

Виктор Мараховский

Объявленные в понедельник президентом США Дональдом Трампом "48 часов на принятие решения по Сирии", по идее, истекут сегодня.

Напомним: 7 апреля, перед сдачей анклава Дума под Дамаском правительственным войскам, боевики исламистской группировки "Джейш аль-Ислам" и их партнеры опубликовали долгожданную сенсацию о газовой атаке на себя. К заявлению прилагались вирусные ролики, снятые в неустановленном месте с неустановленными отравленными детьми (целой толпой детей) и суетящимися спасательными взрослыми.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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The Times: Мэй отказала Трампу в совместной военной кампании в Сирии
Уже 9 апреля Трамп заявил о "варварском, ужасном нападении" — и сообщил, что в течение "24 или 48 часов будет принято решение об ответе". Попутно было сказано много других воинственных слов, включая "Путин заплатит, Россия заплатит, Иран заплатит" и (на вопрос, будет ли нанесен военный удар) "ничто не исключено".

Двое суток идет накрутка истерии, по сравнению с которой даже британская сага о наказании России за отравленного неизвестно чем, кем и как Скрипаля выглядит неторопливым взвешенным процессом. Американские СМИ перечисляют конгрессменов, выступающих за то, чтобы ударить по Сирии (демократов и республиканцев). Ударная группа ВМС США во главе с авианосцем "Гарри Трумэн", по сообщению агентств, "выдвинулась из пункта постоянной дислокации в штате Виргиния в Средиземное море, цели неизвестны".

Авианосец ВМС США Harry Truman. Архивное фото
© Фото : Ministry of defence
Поближе к Сирии: США направили авианосец в Средиземное море
Европейский авиаконтролер предупреждает, что над восточным Средиземноморьем возможны ракеты.

Трамп отложил свою поездку в Латинскую Америку, чтобы следить за ситуацией в Сирии. Французский бойкий президент Макрон выражает Америке полную поддержку.

Западная пресса всего за сутки перешла из состояния "группы активистов сообщают о погибших, подтвердить видео и заявления пока не удается" в состояние "международная общественность требует решительного отпора, хотя число жертв атаки в Думе пока невозможно установить".

© РИА Новости / Нэнси СисельПерейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на открытом заседании совета безопасности ООН
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на открытом заседании совета безопасности ООН

При этом где-то в параллельном мире (хотя по логике на самом деле именно он реальный) в оставленном боевиками анклаве российские специалисты исследуют место предполагаемой газовой атаки и ничего не находят. Туда же собираются эксперты Организации по запрещению химического оружия, которые (опять-таки по логике) и должны установить, что произошло и произошло ли вообще.

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Эмир Катара заявил об общей с Трампом позиции по Сирии
Но это никому не интересно — США в Совбезе ООН уже предложили учредить специальную "химическую WADA" под собственным руководством (что все равно не отменяет необходимости "немедленного ответа монстру Асаду"), получили российское вето и заблокировали, в свою очередь, российское предложение о расследовании.

…Что тут следует отметить.

Сейчас происходящее у нас модно сравнивать с сатирическим кино "Хвост виляет собакой", но это неверно. Фильм 1997 года, снятый в обстановке почти тотального силового доминирования США над планетой, описывал в общем безобидную ситуацию. Ибо там американские медиа хоть и изображали войну с Албанией, но в действительности войны не было. Она и не требовалась: американскую публику отвлекали от сексуального скандала вокруг президента, просто снимая страдающих от войны детей в павильоне.

Сирийские военные. Архивное фото
© AFP 2018 / Stringer
Эксперты: скандал вокруг Сирии повысил риск военного столкновения РФ и США
То, что происходит у нас на глазах, скорее напоминает более страшную классику — фильм "Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил атомную бомбу" покойного Кубрика.

Тот фильм снимали в разгар холодной войны, в год Карибского кризиса — и он отразил весь ужас создателей перед коллективным боевым идиотизмом, который однажды просто "по стечению обстоятельств" может взять и разнести планету. Ужас этот был вполне натуральный, потому что вероятность вполне настоящей войны двух ядерных сверхдержав была совсем рядом, в двух шагах.

Игра без правил
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Игра без правил

Сейчас, пожалуй, ситуация даже глупее.

Потому что:

1) Никаких доказательств того, что газовая атака в Думе является более реальной, чем бунт обезьяны с автоматом из вирусного ролика, по-прежнему нет.

2) При этом редкие призывы дождаться доказательств и, главное, подумать над последствиями — скачущей клакой "авторитетных спикеров" отвергаются с негодованием.

3) В отличие от виртуальной Албании из "Хвоста", сейчас мишенью пиар-удара должна стать вполне реальная искалеченная пятилетней войной страна, прикрываемая реальными российскими Вооруженными силами.

4) Но вариант "опереться хоть на какую-то почву при принятии решений" гневно отбрасывается — что характерно, теми самыми людьми, которые полтора года подряд обзывали Трампа "безумным фейкометчиком".

Президент США Дональд Трамп в Белом доме. 9 апреля 2018
© AP Photo / Evan Vucc
Игра "в Чапаева", или Третью мировую заказывали?
То есть когда Трамп закрывал въезд из стран с высокой террористической активностью, он действовал безумно и основывался на фейках. А сейчас, когда ему предлагается атаковать страну на основании заявлений исламистов и их вирус-видео, — это разумно и взвешенно.

И целая туча как бы вменяемых политиков, дипломатов, и чиновников, и телеведущих, и колумнистов, и советников — все как один кричат "да к черту доказательства, к черту ОЗХО, мы уже все видели по ютьюбу, давайте жахнем".

И когда в Совбезе ООН Василий Небензя говорит: "Вам не нужно расследование, вы уже назначили виновных" — он просто описывает этот идиотизм. Без каких-либо надежд его развеять.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп . Архивное фото
© AFP 2018 / Stephane de Sakutin/Pool
Мэй, Трамп и Макрон считают необходимым ответить на "химатаку" в Сирии
Факт применения химоружия не установлен, но требует решительного ответа. Расследование займет много времени, но отвечать надо прямо сейчас. Нет доказательств совершения преступления, так что пусть Россия оправдывается, но мы ей не верим. В принципе, в реальном мире, действующем по законам логики и осознающем действительность, такого происходить не может. Значит, не логика руководит происходящим.

Подчеркнем: условно "прагматических" — например, хотя бы денежно-шкурных — объяснений общезападной истерии (а тем более предполагаемой атаки на Сирию) не имеется. Ибо вторжение в Ирак, также случившееся на основании признанного фейка, не принесло Соединенным Штатам ничего, кроме нескольких тысяч собственных и союзнических трупов, рождения ИГ* и непрерывных многомиллиардных расходов, не покрываемых никаким "захватом иракской нефти". И об этом в США вроде бы помнят. К тому же в Сирии куда меньше нефти и куда больше шансов оставить много трупов, а ИГ* там и так есть.

И Европе новый виток конфликта гарантированно не принесет ничего, кроме новой волны беженцев.

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© Ruptly
Российские военные не нашли пострадавших от предполагаемой химатаки в Сирии

Самолеты ВВС США
© REUTERS / Shawn Nickel
Наше дело предупредить: удар США по Сирии приведет к чудовищным проблемам
По сути, единственным объяснимым двигателем происходящего оказывается какой-то проклятый всеобщий хайп, из которого элита Запада никак не может вырваться. Причем хайп этот раскручивается на идее о том, что остальной мир (а это может быть, смотря по ситуации, Сирия, Россия, Иран, КНДР или Китай) вышел из-под контроля и "недонаказан". За что конкретно и как его "донаказывать" — просто не имеет значения, было бы громко.

Более того. Складывается впечатление, что и реальные результаты предполагаемой кары никому не нужны (см. заявление бойкого Макрона о том, что "ответ ни в коем случае не заденет союзников Сирии"). Кажется, самих западных лидеров удовлетворило бы нанесение сокрушительного удара в виртуальной стрелялке — имей они возможность потом убедить свою аудиторию, что враг понес тяжкие потери. Просто настолько далеко виртуализация мировосприятия в их обществах пока не зашла.

…Во всем этом имеется, впрочем, одно оптимистическое соображение.

Американские военнослужащие в районе населенного пункта Эт-Танф, Сирия
© Фото : Staff Sgt. Jacob Connor
"Игра на грани фола". Политолог о стратегии США в Сирии
В далеком 1962-м, когда мировая война из теоретической возможности вдруг стала чем-то, готовым прорваться в реальную жизнь, США сумели остановиться и дать задний ход. Несмотря на то что имело место по-настоящему глобальное противостояние двух идеологий, одна из которых обязана была уничтожить вторую. И несмотря на то что у США на момент кризиса было гигантское превосходство в ядерном оружии.

Ракеты, из-за которых все началось, были убраны ими из Турции и Италии. СССР же убрал свои с Кубы. Вторжение на остров не состоялось, ядерные бомбы не взорвались.

В совсем недавнем противостоянии с Северной Кореей, когда США тоже подгоняли авианосцы и грозились "уничтожить режим", — они также сумели остановиться, остаться в границах реализма и дать задний ход.

Эсминец ВМС США. Архивное фото
© Flickr / Official U.S. Navy Page
Foreign Policy спрогнозировал, каким может быть удар США по Сирии
Есть основания надеяться, что и в нынешней ситуации, когда "48 часов Трампа" истекут, у руководства западного гегемона тоже хватит сил выключить ютьюб и включить логику.

И отделить свои хайп-войны от реальности. Раз уж, по сообщению Times, даже британская премьер Мэй, не желающая повторять печальный опыт своего предшественника в Ираке, "попросила у Трампа реальных доказательств".

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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Сирия до и после начала боевых действий
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