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Рука Вашингтона. Чем заканчивается вмешательство США в дела других стран

08:0015.04.2018
(обновлено: 08:01 15.04.2018)
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© AFP 2018 / Ali Al-Saadi Военнослужащий армии США в ИракеВоеннослужащий армии США в Ираке
© AFP 2018 / Ali Al-Saadi

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Исполняющий обязанности госсекретаря США экс-директор ЦРУ Майк Помпео в очередной раз заявил о "вмешательстве Москвы" в американские выборы. В ответ посольство России в Соединенных Штатах напомнило на своей странице в Facebook о "богатом опыте" Вашингтона смены режимов в других странах. Согласно американским же источникам, только в выборы США вмешивались порядка 80 раз в 45 государствах. И как правило, приносили многолетнюю диктатуру, нестабильность, гражданскую войну и разруху. РИА Новости решило вспомнить несколько примеров такого рода из недавней истории.

Иран: проект "Аякс"

В августе 1953 года агенты ЦРУ вместе с британскими коллегами и при поддержке мусульманского духовенства организовали в Тегеране массовые беспорядки, которые привели к падению демократически избранного кабинета во главе с премьером Мохаммедом Мосаддыком и приходу к власти правительства под руководством ставленника западных спецслужб Фазлоллы Захеди. Великобритания преследовала цель добиться отмены национализации нефтяной промышленности Ирана, а США — не допустить усиления влияния прокоммунистической Народной партии Туде и сближения страны с СССР. В Вашингтоне операция получила название "Проект "Аякс".

Государственный переворот в Иране. 1953 год
© AP Photo / File
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Раскачав ситуацию, западные спецслужбы столкнули кабинет Моссадыка с шахом Мохаммедом Резой Пехлеви, и тот был вынужден бежать. В тегеранских беспорядках решающее слово сказала армия, вставшая на сторону шаха. В результате законное правительство было свергнуто, шах вернулся, а исполнительная власть перешла к кабинету, который возглавил настоятельно рекомендованный монарху американцами Захеди.

Устранив Моссадыка, считавшегося самым демократичным главой правительства в истории Ирана, организаторы переворота подавили и другие либеральные силы в стране. Зато резко усилилось влияние духовенства и начали формироваться антизападные настроения. Итог — Исламская революция 1979 года, на долгие годы погрузившая страну в средневековый мрак. Иран превратился в страну-изгоя, а его опасное для всего мира противостояние с Вашингтоном продолжается по сей день.

© AFP 2018 / IntercontinentaleГосударственный переворот в Иране. Тегеран, 1953 год
© AFP 2018 / Intercontinentale
Государственный переворот в Иране. Тегеран, 1953 год

Гватемала: операция PBSUCCESS

Через год после переворота в Иране Соединенные Штаты организовали военное вторжение в Гватемалу, возглавляемую левым президентом Хакобо Арбенсом. Вашингтон не устраивало, что после победы Гватемальской революции 1944 года в стране осуществлялись социально-экономические реформы и преобразования. Белый дом расценивал их как проявление коммунистического влияния в Латинской Америке, а самого Арбенса в США считали просоветским лидером.

1-й разведывательно-дозорный батальон 1-й дивизии морской пехоты США в Ираке
© Фото : LCpl Andrew P. Roufs, USMC / Defense Imagery
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В 1953 году была предпринята попытка вооруженного переворота под руководством полковника Кастильо Армаса, но неудачно. Соединенные Штаты усилили дипломатическое давление на Гватемалу, обвиняя ее власти в подготовке "развязывания агрессивной войны", торговле оружием и предоставлении СССР секретных баз для подводных лодок. Одновременно велась массированная информационная война: с территории соседнего Гондураса вещала специально созданная радиостанция "Голос освобождения". И полным ходом шла подготовка к военному вторжению.

Летом 1954 года началась операция PBSUCCESS: мятежники Армаса, вооруженные и обученные американскими инструкторами, вступили в страну. К ним присоединились наемники. Американские морские пехотинцы у границ также находились в боевой готовности. В результате власть захватил Армас. Он возглавил хунту, а потом провозгласил себя президентом страны. В Гватемале развернулись массовые репрессии — тысячи граждан, подозреваемых в "коммунистической деятельности", были арестованы, профсоюзных активистов расстреливали.

© AFP 2018 / СirmaСторонники Кастильо Армаса охраняют заключенных во время государственного переворота в Гватемале, 1954 год
© AFP 2018 / Сirma
Сторонники Кастильо Армаса охраняют заключенных во время государственного переворота в Гватемале, 1954 год

Президент Кастильо Армас полностью ликвидировал все социально-экономические преобразования его предшественников. Отменил конституцию, вернул привилегии американским компаниям. В стране разразилась гражданская война, продолжавшаяся 36 лет и унесшая около 200 тысяч жизней. Война распространилась и на соседние страны.

Доминиканская Республика: "Сконцентрированная сила"

Спустя десять лет Вашингтон не устроил произошедший в Доминиканской Республике мятеж так называемых "конституционалистов" во главе с полковником Франсиско Кааманьо. Повстанцы восстановили конституцию 1963 года и потребовали возвращения бывшего президента Хуана Боша, свергнутого в ходе военного переворота. Временным президентом стал Кааманьо. Однако часть армии оказала сопротивление, на севере была создана новая военная хунта, началась гражданская война.

Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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И Соединенные Штаты предприняли военную интервенцию. Операция называлась Power Pack — "Сконцентрированная сила". Высадилась морская пехота — численность американских военных в Доминикане достигала 12 тысяч человек. Советское правительство потребовало срочного созыва Совета Безопасности ООН, а президент США Линдон Джонсон открыто заявил, что Вашингтон предотвратил приход к власти коммунистов.

К осени война закончилась примирением враждующих сторон, и год спустя в условиях американской оккупации состоялись президентские выборы. Государство возглавил Хоакин Балагер. Хотя ему и удалось добиться определенной экономической стабилизации, кровопролитная война с повстанческой группировкой La Banda продолжалась. В стране сохранялся авторитаризм, оппозиция и не лояльные власти СМИ преследовались.

"Вспышка ярости" в Гренаде

В 1983 году американские войска провели операцию Urgent Fury ("Вспышка ярости"): вторжение в Гренаду якобы для ликвидации последствий вооруженного переворота.

Директор ЦРУ Майк Помпео
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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В марте 1979-го в Гренаде свергли откровенно авторитарное правительство Эрика Гейри и к власти пришли левые силы во главе с Морисом Бишопом. Новое руководство взяло курс на сотрудничество с Кубой и СССР, активно закупало вооружения у Советского Союза и КНДР. Президент США Рональд Рейган обвинил гренадские власти в распространении "вируса марксизма". В ход пошла явная провокация: строящийся в Гренаде с участием Великобритании международный аэропорт Вашингтон преподнес как создающуюся там кубинскую военную базу.

© Фото : Public domain Операция "Вспышка ярости" в Гренаде
© Фото : Public domain
Операция "Вспышка ярости" в Гренаде

Тем временем в руководстве страны случился раскол, власть захватили радикальные коммунисты. Бишопа и семерых его ближайших сторонников расстреляли. И США вторглись в страну. В гренадской армии насчитывалось всего тысяча человек, которым оказали поддержку примерно 800 кубинских строителей, находившихся на острове. За пару дней сопротивление было сломлено, и Вашингтон взял Гренаду под полный контроль. В условиях оккупации были проведены парламентские выборы, на которых победила консервативная Новая национальная партия во главе с Гербертом Блейзой, проводившим политику сотрудничества с США.

Здание Государственной Думы России. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Международное сообщество осудило американское вторжение, причем не только СССР и Китай, но и ряд европейских стран — в том числе Франция и Швеция. За антиамериканскую резолюцию Совета Безопасности ООН проголосовали 11 из 12 членов Совбеза — все, кроме США, наложивших на проект вето. Второго ноября 1983 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, расценившую вторжение как грубое нарушение международного права и посягательство на независимость, суверенитет и территориальную неприкосновенность. В решении, за которое проголосовали 108 государств, содержалось требование немедленно прекратить вооруженную интервенцию.

"Правое дело" в Панаме

После того как выполнение рекомендаций Международного валютного фонда в Панаме, поддержанных США, привело к падению уровня жизни населения и вызвало протесты, правительство страны проводило самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику. Это вызвало сильное недовольство американской администрации.

Граффити с изображением бойцов ополчения Басидж, входящего в состав КСИР, на улице в Тегеране, Иран. Архивное фото
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
В Иране начинается "революция сверху"

Панама лишилась экономической, финансовой и военной помощи Вашингтона, против страны велась психологическая война с целью свержения Мануэля Норьеги. Одновременно США усиливали свое военное присутствие в Панаме, а в декабре 1989 года приступили к операции Just Cause — "Правое дело".

Во вторжении участвовали 26 тысяч американских военнослужащих, 100 единиц бронетехники, 140 орудий и минометов, до 200 боевых самолетов. Меньше чем за неделю страна была полностью оккупирована, правительство свергнуто. И хотя новая власть во главе с президентом Эндаром Галиамани старалась придерживаться провашингтонской политики, антиамериканские настроения в обществе продолжали усиливаться.

© AFP 2018 / Bob PearsonАмериканский солдат обыскивает курьера во время операции "Правое дело" в Панаме
© AFP 2018 / Bob Pearson
Американский солдат обыскивает курьера во время операции "Правое дело" в Панаме

От "Бури в пустыне" до "Иракской свободы"

Воздушно-наземная операция США и многонациональных сил по освобождению Кувейта от вторгшихся на его территорию иракских войск — Desert Storm, "Буря в пустыне" — была проведена в начале 1991 года и закончилась сокрушительным разгромом Ирака. Однако американские и союзные им войска вернулись в эту страну, чтобы окончательно свергнуть Саддама Хусейна.

Генерал Пешмерга Сирван Барзани. 25 сентября 2017
© РИА Новости / Даминов Рафаэль
Сирван Барзани: даже через тысячу лет в Ираке не будет стабильности

Администрация США изо всех сил старалась доказать мировому сообществу, что власть Саддама представляет серьезную опасность для всей планеты. США обвиняли Ирак в разработке оружия массового поражения и в сотрудничестве с террористическими организациями — в частности, с "Аль-Каидой"*. Государственный секретарь Колин Пауэлл, выступая на специальном заседании Совета Безопасности ООН, демонстрировал многочисленные доказательства того, что Ирак скрывает свое ОМП от международных инспекторов — к примеру, ампулу с якобы бациллами сибирской язвы. Позже он признался, что данные, которые он обнародовал, были неточными, а подчас и сфальсифицированными.

© AP Photo / MikamiГусеничные платформы "Брэдли" армии США во время операции "Буря в пустыне". 18 января 1991
© AP Photo / Mikami
Гусеничные платформы "Брэдли" армии США во время операции "Буря в пустыне". 18 января 1991

Совбез ООН не санкционировал применение силы против Багдада, и США с союзниками вторглись в эту страну в нарушение устава ООН. Операция Iraqi Freedom — "Иракская свобода" — началась в марте 2003 года. Война, переросшая в партизанскую, продолжалась до 2010 года. Погибли около 4,5 тысячи американских военных и, по разным подсчетам, от 100 тысяч до 1,5 миллиона иракцев. Страна фактически была разрушена, ее восстановление не завершено до сих пор. Многолетняя война в Ираке способствовала усилению ИГ*, которое затем повело широкомасштабное наступление в соседней Сирии. Действия террористов отличались крайней жестокостью и сопровождались массовыми казнями.

"Одиссея. Рассвет" в Ливии

Судьбу Саддама Хусейна, повешенного по приговору суда новой иракской администрации, вскоре разделил лидер другой ближневосточной страны — Ливии. Муаммара Каддафи вооруженная толпа растерзала на улице ливийского Сурта.

Муаммар Каддафи и Николя Саркози
© REUTERS / Patrick Hertzog/Pool/File Photo
Саркози за решеткой: Каддафи отомстил французскому президенту из могилы

Международные силы под командованием США вмешались в гражданскую войну в Ливии с санкции Совета Безопасности ООН, согласно резолюции 1973, принятой 17 марта 2011 года. Целью вторжения была объявлена защита мирных жителей. От массированных бомбардировок, ракетных ударов и артиллерийских обстрелов всей территории страны гибли сотни мирных ливийцев. Войска США и Норвегии проводили операцию Odyssey Dawn — "Одиссея. Рассвет". У вооруженных сил других государств были собственные операции под своими кодовыми названиями.

Война завершилась к концу октября, и главный ее итог — разгром и разрушение страны. Некоторые государства неоднократно заявляли, что действия союзников в Ливии не вполне отвечали целям, заложенным в резолюции Совета Безопасности ООН, и в результате боевых действий гибли мирные жители.

*Террористическая экстремистская организация, запрещенная в России.

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