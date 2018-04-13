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Береговая охрана США требует у России Севморпуть. Пока по-хорошему

08:0013.04.2018
(обновлено: 08:05 13.04.2018)
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© РИА Новости / Соломон ЛулишовПерейти в фотобанкКараван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути. Архивное фотоКараван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути. Архивное фото
© РИА Новости / Соломон Лулишов
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Ирина Алкснис

США отправляют в Арктику ледокол. Архивное фото
© U.S. Coast Guard
Военный эксперт: США попытаются вытеснить Россию из Арктики
Все-таки нельзя не отдать должного гегемонистскому апломбу США.

Тут на днях с журналистами общался командующий Береговой охраной США адмирал Пол Цукунфт. Американским СМИ, разумеется, интереснее были местные проблемы, и основное внимание было уделено именно им.

Например, адмирал назвал "недальновидной" идею строительства стены между Штатами и Мексикой. По его мнению, это приведет лишь к тому, что из-за невозможности перебраться в США по суше мигранты будут использовать "обходные пути" (то бишь по морю). Вполне понятно отсутствие энтузиазма Цукунфта по данному поводу: ведь если это случится, то станет головной болью Береговой охраны.

Северный морской путь
© РИА Новости, Инфографика
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Северный морской путь

Кроме того, командующий поделился финансовыми проблемами, стоящими перед его ведомством. На протяжении многих лет служба глубоко недофинансировалась. Двухгодичный бюджет 2018–2019 годов наконец изменил это печальное положение дел, однако перед Береговой охраной теперь стоит задача заткнуть дыры, образовавшиеся в предыдущие годы.

Атомный ледокол Ямал во время арктической экспедиции. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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НАТО "не поспевает" за Россией в Арктике, заявил американский генерал
Особняком для Береговой охраны стоит проблема ледокольного строительства. Штаты на всех уровнях — от медиа до высших руководителей страны — не скрывают своей озабоченности по поводу отставания США от России в Арктике.

Это в полной мере касается и ледокольного флота. В то время как у России в строю 40 ледоколов и идет активное строительство ледокольного флота нового поколения, у США на ходу от одного до трех ледоколов (в зависимости от того, кто и как считает) и масштабные планы начать строить новые где-нибудь в обозримом будущем. В частности, тот же Цукунфт активно отстаивает планы строительства трех тяжелых и трех средних ледоколов.

© РИА Новости / Михаил ФомичевПерейти в фотобанкСеверный морской путь. Порт Певек
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Северный морской путь. Порт Певек

Однако календарь начала строительства крайне аморфен. Американцы надеются заложить первый ледокол в конце 2019 года.

Спуск на воду атомного ледокола Сибирь в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Анатолий Медведь
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"Сибирь" идет в Арктику: самый мощный в мире ледокол спустили на воду
Для сравнения стоит привести пару новостей из России. Например, в сентябре прошлого года на Балтийском заводе в Петербурге спущен на воду ледокол "Сибирь", который станет самым мощным ледоколом в мире. Кроме того, на заводе продолжается строительство головного атомохода "Арктика", а также второго серийного ледокола "Урал". А в январе на Северный флот прибыл новейший дизель-электрический "Илья Муромец".

Может возникнуть закономерный вопрос: что общего между трудностями США в Арктике и их гегемонистским апломбом?

Все очень просто.

© РИА Новости / Роман ДенисовПерейти в фотобанкАтомный ледокол "Арктика"
© РИА Новости / Роман Денисов
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Атомный ледокол "Арктика"

Дело в том, что в рамках того же общения с журналистами адмирал Цукунфт заявил: США считают, что Северный морской путь должен быть транспортным коридором, открытым для всего мирового сообщества. В переводе на обыденный язык это означает, что Россия должна отказаться от своего стратегического ресурса в пользу свободного рынка. Последние десятилетия не оставили никаких иллюзий по поводу данного эвфемизма и его реального содержания.

Американский генерал Кертис Скапаротти в Вашингтоне. 8 марта 2018
© AFP 2018 / Jim Watson
В Пентагоне рассказали, когда Россия cможет стать сильнее США в Европе
Как известно, реальность прямо противоположна пожеланиям и мечтам Америки. Россия не только самым активным образом развивает разнообразные арктические проекты, фактически сделав Арктику одним из главных приоритетов развития страны в этом веке. Кстати, уже с 2019 года может быть запрещена перевозка по Северному морскому пути российских нефти, газа и угля на судах иностранного производства.

Не менее важно то, что огромные усилия и ресурсы вкладываются Москвой также в оборонные мероприятия в этом регионе. При этом комментарий адмирала Цукунфта фактически прямо подтвердил ее правоту и неизменность старого принципа мировой политики: если у тебя есть некая ценность, ты должен иметь возможность ее защитить, иначе у тебя ее отнимут.

© Фото : Paul Nicklen/National Geographic Stock / WWF-CanadaСеверный морской путь пройдет вблизи мест проживания малочисленных народов Севера
© Фото : Paul Nicklen/National Geographic Stock / WWF-Canada
Северный морской путь пройдет вблизи мест проживания малочисленных народов Севера

В то же время впечатляет незамутненная вера американцев в то, что все в мире должно быть так, как они хотят, а очевидная несоразмерность хотелок возможностям ничуть не препятствует им в  высказывании пожеланий, некоторые из которых больше похожи на скрытую угрозу.

Архипелаг Земля Франца Иосифа. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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В Арктике могут появиться еще два центра космического мониторинга
Например, Цукунфт отметил, что "в настоящее время нет плана, направленного на то, чтобы проводить учения по обеспечению свободы мореплавания в Арктике".
Обеспечение свободы мореплавания по Северному морскому пути, который проходит через территориальные воды России?

Видимо, предполагается, что тут Москва должна облегченно вздохнуть из-за отсутствия "в настоящее время" подобных планов у американских военных.

Правда, один только вышеупомянутый расклад по ледоколам (а ведь есть еще множество других факторов, по которым Штаты проигрывают арктическую гонку) вызывает приступ ехидства и желание вспомнить пословицу про бодливую корову.

© РИА Новости / Михаил ФомичевПерейти в фотобанкСеверный морской путь. Порт Певек
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Северный морской путь. Порт Певек
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