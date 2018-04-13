Береговая охрана США требует у России Севморпуть. Пока по-хорошему

Ирина Алкснис

Все-таки нельзя не отдать должного гегемонистскому апломбу США.

Тут на днях с журналистами общался командующий Береговой охраной США адмирал Пол Цукунфт. Американским СМИ, разумеется, интереснее были местные проблемы, и основное внимание было уделено именно им.

Например, адмирал назвал "недальновидной" идею строительства стены между Штатами и Мексикой. По его мнению, это приведет лишь к тому, что из-за невозможности перебраться в США по суше мигранты будут использовать "обходные пути" (то бишь по морю). Вполне понятно отсутствие энтузиазма Цукунфта по данному поводу: ведь если это случится, то станет головной болью Береговой охраны.

Кроме того, командующий поделился финансовыми проблемами, стоящими перед его ведомством. На протяжении многих лет служба глубоко недофинансировалась. Двухгодичный бюджет 2018–2019 годов наконец изменил это печальное положение дел, однако перед Береговой охраной теперь стоит задача заткнуть дыры, образовавшиеся в предыдущие годы.

Особняком для Береговой охраны стоит проблема ледокольного строительства. Штаты на всех уровнях — от медиа до высших руководителей страны — не скрывают своей озабоченности по поводу отставания США от России в Арктике.

Это в полной мере касается и ледокольного флота. В то время как у России в строю 40 ледоколов и идет активное строительство ледокольного флота нового поколения, у США на ходу от одного до трех ледоколов (в зависимости от того, кто и как считает) и масштабные планы начать строить новые где-нибудь в обозримом будущем. В частности, тот же Цукунфт активно отстаивает планы строительства трех тяжелых и трех средних ледоколов.

Однако календарь начала строительства крайне аморфен. Американцы надеются заложить первый ледокол в конце 2019 года.

Для сравнения стоит привести пару новостей из России. Например, в сентябре прошлого года на Балтийском заводе в Петербурге спущен на воду ледокол "Сибирь", который станет самым мощным ледоколом в мире. Кроме того, на заводе продолжается строительство головного атомохода "Арктика", а также второго серийного ледокола "Урал". А в январе на Северный флот прибыл новейший дизель-электрический "Илья Муромец".

Может возникнуть закономерный вопрос: что общего между трудностями США в Арктике и их гегемонистским апломбом?

Все очень просто.

Дело в том, что в рамках того же общения с журналистами адмирал Цукунфт заявил: США считают, что Северный морской путь должен быть транспортным коридором, открытым для всего мирового сообщества. В переводе на обыденный язык это означает, что Россия должна отказаться от своего стратегического ресурса в пользу свободного рынка. Последние десятилетия не оставили никаких иллюзий по поводу данного эвфемизма и его реального содержания.

Как известно, реальность прямо противоположна пожеланиям и мечтам Америки. Россия не только самым активным образом развивает разнообразные арктические проекты, фактически сделав Арктику одним из главных приоритетов развития страны в этом веке. Кстати, уже с 2019 года может быть запрещена перевозка по Северному морскому пути российских нефти, газа и угля на судах иностранного производства.

Не менее важно то, что огромные усилия и ресурсы вкладываются Москвой также в оборонные мероприятия в этом регионе. При этом комментарий адмирала Цукунфта фактически прямо подтвердил ее правоту и неизменность старого принципа мировой политики: если у тебя есть некая ценность, ты должен иметь возможность ее защитить, иначе у тебя ее отнимут.

© Фото : Paul Nicklen/National Geographic Stock / WWF-Canada Северный морской путь пройдет вблизи мест проживания малочисленных народов Севера © Фото : Paul Nicklen/National Geographic Stock / WWF-Canada Северный морской путь пройдет вблизи мест проживания малочисленных народов Севера

В то же время впечатляет незамутненная вера американцев в то, что все в мире должно быть так, как они хотят, а очевидная несоразмерность хотелок возможностям ничуть не препятствует им в высказывании пожеланий, некоторые из которых больше похожи на скрытую угрозу.

Например, Цукунфт отметил, что "в настоящее время нет плана, направленного на то, чтобы проводить учения по обеспечению свободы мореплавания в Арктике".Обеспечение свободы мореплавания по Северному морскому пути, который проходит через территориальные воды России?

Видимо, предполагается, что тут Москва должна облегченно вздохнуть из-за отсутствия "в настоящее время" подобных планов у американских военных.

Правда, один только вышеупомянутый расклад по ледоколам (а ведь есть еще множество других факторов, по которым Штаты проигрывают арктическую гонку) вызывает приступ ехидства и желание вспомнить пословицу про бодливую корову.