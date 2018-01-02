МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Новейший дизель-электрический ледокол "Илья Муромец" прибыл на Северный флот, экипаж совершил свой первый переход с Балтийского моря в Кольский залив, сообщил во вторник начальник пресс-службы Севфлота капитан 1 ранга Вадим Серга.

"Под руководством командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова на причале в Североморске прошла торжественная встреча ледокола "Илья Муромец". Адмирал Николай Евменов поздравил моряков с успешным завершением перехода на Северный флот и прибытием к постоянному месту базирования", — сказал он.

В ближайшее время экипаж судна сдаст задачи в соответствии с курсом подготовки и приступит к выполнению работ по своему прямому предназначению.

Дизель-электрический ледокол проекта 21180 "Илья Муромец" – это новое поколение многофункционального судна, предназначенного для ледокольного обеспечения базирования и развертывания сил флота в ледовых условиях, самостоятельной проводки кораблей и судов, их буксирного обеспечения, а также проведения научно-исследовательских и гидрографических работ. Ледокол был заложен на "Адмиралтейских верфях" 23 апреля 2015 года, спущен на воду в июне 2016 года.