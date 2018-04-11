РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Предпродажная подготовка: чего хочет Трамп от России

08:0011.04.2018
(обновлено: 08:02 11.04.2018)
028421
© AFP 2018 / Mandel NganПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Mandel Ngan

Сергей Черняховский, доктор политических наук, профессор, действительный член Академии политических наук

Возможно, Дональд Трамп действительно хочет улучшить отношения с Россией. Возможно, он действительно хочет с ней договориться.

Во всяком случае, некая оптимистически доминирующая в публичном пространстве России версия исходит из этого. И если этого не делает — а он этого не делает, — то только потому, что ему мешает американский истеблишмент, страдающий "русофобией" и настроенный на конфронтацию.

Именно американская элита вводила новые санкции против России, именно она продала "летальное оружие" киевскому режиму, именно она принимала антироссийские законы и высылала российских дипломатов и именно она в лице своих пресс-секретарей разного уровня как минимум малодипломатично ведет себя по отношению к России, именно она выдавливает российские медиа из Штатов. А Трамп всего этого не хочет — но ничего поделать не может.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Mandel Ngan
Дональд Трамп рассказал о жесткой позиции в отношении России‍
Президент хорош, сенаторы плохие. Что-то это напоминает.

Хотя в неменьшей степени это напоминает поведение хорошо искушенного администратора любого значимого уровня, оставляющего неприятные решения тем либо иным сотрудникам и сохраняющим для всех полное доброжелательности и приветливости лицо. В политике вообще мало кто открыто от себя объявляет противнику, как он его любит, — но радостно улыбается и жмет руку при встрече.

Трамп говорит кое-что приятное для России, но его власть в целом последовательно активизирует враждебные действия. Верить в этом отношении словам Трампа больше, чем действиям его подчиненных, — проблемно.

Умиляться на фоне этого выглядящим комлиментарно некоторым его действиям: звонку Трампа с поздравлениями Путину, передаче материалов по теракту в Северной столице, предложению восстановить численность диппредставительств и т. п. — сложно.

© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВладимир Путин и Дональд Трамп
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Владимир Путин и Дональд Трамп

С высокой степенью вероятности можно полагать, что это целостная и сознательная политика и "коллективного Трампа", и лично конкретного Трампа. И не ждать, что на деле в некий особый момент, скинув оковы элиты, Трамп свободно вздохнет и радостно заключит с Россией некий "Договор и стратегическим партнерстве, дружбе и сотрудничестве".

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
"Они неправы": Трамп объяснил необходимость налаживать отношения с Россией
Впрочем, если эта версия и неверна и Трамп действительно хочет улучшить отношения с Россией и договориться с ней, — и тогда нынешние антироссийские действия его подчиненных с большой вероятностью могут не противоречить этому намерению, а обслуживать его.

Собственно, даже установка на улучшение отношений и на достижение договоренности — не одно и то же. Во-первых потому, что улучшение предполагает вопрос — для кого это окажется улучшением. Во-вторых, достижение договоренности само по себе не отвечает на вопрос, о чем будет договоренность и на каких условиях.

Договоренность — в упрощенном виде есть обмен. Каждая сторона предлагает другой то, что она готова для нее сделать. И поэтому она заинтересована в наращивании объема того, что она может предложить противнику.

И слова Трампа о необходимости встречи с Путиным, и приглашение в Белый дом, и намерение договориться могут быть вполне искренними.
Вопрос в том, как подходить к этой встрече. Привычная модель — сделать паузу в наращивании противостояния, рассматривать время перед встречей, как время перемирия. Только не менее логична и другая — сознательно наращивать объем неприемлемых для "партнера" действий, чтобы уже за отказ от них получить дополнительную компенсацию.

Сирийские военные. Архивное фото
© AFP 2018 / Stringer
Эксперты: скандал вокруг Сирии повысил риск военного столкновения РФ и США
У России на 2017 год были основные текущие претензии к США: агрессия Соединенных Штатов на Украине, некорректное поведение в Сирии, наложенные с 2014 года санкции, ПРО в Восточной Европе, поддержка русофобских режимов в Прибалтике, продвижение структур НАТО к границам России — и т. д. У США были две основные претензии к России: проявленная в 2014 году принципиальная непокорность — вызов принципу признания Штатов гегемоном мировой политики, а также текущая готовность и способность России противодействовать США уже и во многих странах мира.

Ареал безусловного доминирования США сокращается, ареал возможности России оказывать существенное противодействие Штатам — расширяется.

© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанкАвиабаза Хмеймим в Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
Авиабаза Хмеймим в Сирии

У обеих сторон есть заинтересованность в выработке режима учета взаимных интересов и согласовании позиций по спорным вопросам. Причем для США такое согласие важнее: для России любое предположительное частное поражение в нынешнем противостоянии — фактор ситуативной динамики продвижения фронтов, а для США любое частное поражение становится дискредитацией их перед вассалами, подрывом легитимности их доминирования.

Эсминец ВМС США Портер
© Flickr / Official U.S. Navy Page
Эксперт: идущий к Сирии эсминец США Porter наносил удар по базе Шайрат
Задача-минимум для России — создание двустороннего механизма партнерского учета и согласования. Задача-оптимум — уход США с Украины и из Сирии, прекращение недружественных действий по остальным направлениям, отвод инфраструктуры НАТО на рубежи момента роспуска Организации Варшавского договора.

Основной вопрос состоит в том, чем США могут заплатить за переход России от политики противодействия односторонним действиям к политике учета взаимных интересов. В принципе и в первую очередь — отказом от приобретений, сделанных в последние 10-15 лет в результате односторонних действий.

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Trevor T. McBrideАмериканские истребители F-22 Raptor над территорией Сирии
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Trevor T. McBride
Американские истребители F-22 Raptor над территорией Сирии

Поэтому гипотетически Трамп заинтересован из объема этих приобретений — отдать меньше и получить больше. И для этого увеличить объем того, от чего можно относительно безболезненно отказаться.

Президент США Дональд Трамп в Белом доме. 9 апреля 2018
© AP Photo / Evan Vucc
Игра "в Чапаева", или Третью мировую заказывали?
Трамп как бы накачивает ситуацию, стараясь дезориентировать соперника. Примерно как опытный соблазнитель или умелая кокетка — то демонстрируя отчужденность, от которой поклонник должен впадать в отчаяние, то теплым взглядом и походя оброненным нежным словом даря надежду. Одновременно обещая романтическое свидание, от надежды на которое тот должен утратить разум и самообладание.

Создается три уровня дилемм: 1) Англия злая — Америка добрая; 2) американская элита плохая — президент Трамп хороший; 3) президент Трамп — то ли любит, то ли нет.

И конкурент должен оказаться в постоянной неуверенности по поводу того, с чем он имеет дело.

И конкурент не должен иметь возможности определить свою окончательную полицию: что вернее — ждать возможного благорасположения Трампа, не предпринимая действий, которые могут обострить ситуацию и позволяя тем самым другой стороне наращивать объем своих приобретений для обмена? Или откровенно продемонстрировать вежливое пренебрежение и активно наращивать свои?

Американские военные в Сирии. Архивное фото
© AFP 2018 / Delil Souleiman
Эксперт предположил, как США будут бомбить Сирию

Тем более что в российской элите излишне много людей и групп, которые считают, что хорошие отношения с США — это не просто хорошо (что так), но самоценно значимо (что не так) и за достижение их нужно платить любую цену. Иногда демонстрируемые Трампом знаки внимания — усиливают их позиции.

Однако необходимо помнить: предпродажная подготовка — это наращивание объема и разнообразия предлагаемого к обмену с попыткой понизить цену возможных уступок конкурента.

Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена