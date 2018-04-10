В Америке начались похороны либерализма

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Американский профессор написал книгу о том, что либерализм, то есть идея, на которой Запад вроде как стоит, как Земля на трех китах, — провалилась. Умерла, в общем.

Американский обозреватель в своей рецензии подтверждает: либерализм точно умер. Со своей стороны хотелось бы предположить: а что, если его убили?

Речь не о каком-то маргинальном скандалисте, выпустившем никем не замеченную книгу. Патрик Денин , профессор университета Нотр-Дам (как ни странно, он не во Франции, а в США — недалеко от Чикаго), и его труд "Почему либерализм провалился" обсуждают сейчас в ведущих изданиях и философских клубах Америки. Многие и без того догадывались насчет конца либерализма, но ведь кто-то должен был об этом ясно сказать. В общем, это событие.

Либерализм можно выразить одной фразой. С чего начинается Декларация независимости США (4 июля 1776 года)? С того самого: "Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах". Вот это утверждение они сейчас и хоронят.

Изначальный либерализм стоит на идее, что человек автономен (от общества, государства), обладает врожденными правами и ему следует предоставлять столько свободы, сколько возможно, чтобы он следовал к своим личным целям.

Эта мысль идет от Томаса Гоббса (XVI-XVII века), Джона Локка (XVII-XVIII века), сюда вписался и Жан-Жак Руссо с его мыслью, что государство — это только менеджер, нанятый свободными гражданами. В этой же компании и основатели американского государства — Джордж Мэдисон и Томас Джефферсон.

И вот сегодня Денин объясняет, что эта прекрасная концепция провалилась, причем по причине того, что была порочна в самом основании. То есть либерализм — это бред. Поскольку предполагает, что человек идет к своим целям, не замечая окружающего его общества. И еще поскольку эта концепция позволила ему разорвать связи со всем, что делает его человеком, — культурой и народом, вообще с другими людьми, семьей, идеей общего блага. Доигрались. В общем, пора заканчивать с либерализмом и строить другой фундамент для общества, говорит автор.

А вот как отзывается на эту книгу Кристин Эмба (один из немногих обозревателей, которых еще можно читать в The Washington Post): за последние 15 лет число самоубийств в США выросло на 24 процента, самая либеральная нация мира по "индексу счастья" сильно отстает от нелиберальных обществ, большинство американцев считает, что страна идет не туда, и жители США страшно одиноки.

Так ведь либерализм и есть одиночество человека, заключает она. Чего же вы хотели?

Страну можно определить по-разному, в частности так: это люди, живущие на определенной территории и разделяющие какие-то общие идеи (ценности, язык и так далее). Недавно в материале о всеобщей переписи населения я писал о том, что общество и власти США пытаются заново разобраться, кто вообще такие американцы. А здесь у нас случай признания, что и главная идея, на которой строилось американское общество, умерла.

Сама по себе умерла? Давайте посмотрим на повседневную жизнь американца или обитателя похожих обществ (то есть Запада в целом) и применим эту реальность к высоким идеям Гоббса, Руссо и прочих.

Речь именно о повседневной жизни. Мы, живущие достаточно далеко от США, хорошо знаем много вещей, касающихся политических систем этих стран. И массу других вещей, имеющих отношение к их внешней политике. Но "родившийся свободным" человек может, допустим, полностью отключиться от политики. Не ходить на выборы, не читать газет, не смотреть телевизор — что многие, кстати, и делают. Чтобы жить своей обычной и частной человеческой жизнью.

Но вот взять кофе. Или вино. Или сахар. Тут уж точно никакой политики. Новости такие: в Калифорнии группа бешеных активистов требует принять закон, заставляющий владельцев кофеен размещать на стене крупный плакат о том, что кофе вызывает рак. Хотя недавние исследования говорят, что, наоборот, предотвращает. То же самое хотят сделать в Ирландии с каждой бутылкой любого напитка, содержащего алкоголь. Хотя исследования показали, что у людей, умеренно употребляющих его, онкологических заболеваний меньше. Или сахар. Обязательный налог на него как на вредную еду ввели с этого месяца в Великобритании. Это уже не рак, а диабет или лишний вес.

Вы скажете, что одни свободные граждане имеют право излагать свое мнение, не совпадающее с мнением других свободных граждан. И подкреплять это данными "науки" — той, которая больше нравится. Но тут выясняется, что бурная деятельность оздоровителей человечества направляется, в частности, двумя громадными фондами: миллиардеров Билла Гейтса и Майкла Блумберга. Их прекрасная идея — избавить человечество от болезней, связанных с неправильным образом жизни . Причем сделать это насильно, через правительственные запреты, налоги и прочее.

И от их натиска попробуй увернись. В политике ты можешь не участвовать, но чашка кофе и ложка сахара…

Самые либеральные общества насильно делают людей здоровыми, лезут к ним в кружку и тарелку: сказали бы вы об этом Руссо или Гоббсу.

Так ведь это не все. Людей, родившихся "свободными и равными в своем достоинстве и правах", переучивают родному языку. Речь — о феномене "политической корректности", над которым поначалу смеялись, а потом стало не до смеха.

И ведь заметьте, не государство это делает — его подключают в последнюю очередь, когда надо нанести "свободному и равному" завершающий удар. Начинают другие свободные личности, потом подключаются фонды с их громадными деньгами, далее они создают наднациональные структуры, неподконтрольные никакому правительству. Заметим, что перед нами только два примера "из частной жизни", а сколько их еще.

Трудно сказать, был ли вообще в этих обществах воплощен либерализм. Но если даже и был, то умер точно не своей смертью. Его убили с особой жестокостью и цинизмом — причем именно теми, кто позиционируют себя борцами за либеральные ценности.