"Нельзя молчать!" Как русская община Латвии защищает свои школы

Владимир Веретенников, для РИА Новости
На днях президент Латвии Раймонд Вейонис утвердил принятый парламентом в третьем чтении закон о запрещении русского языка в средних школах. Это вызвало негодование русскоязычной общины: люди выходят на митинги протеста и продолжают "голосовать ногами", перебираясь в другие страны.
"Русских прижали к ногтю"
Новый закон предусматривают, что с 2019/2020 учебного года в средних школах нацменьшинств начнется переход к обучению только на латышском языке. Президент Раймонд Вейонис (сам, кстати, русский по матери), утверждая эти поправки, заявил, что обучение на латышском языке обеспечит всем равные возможности получения качественного образования. По мнению Вейониса, "это сделает общество более сплоченным, а государство — более сильным".
"Латыши нас тем более не слушают. В последнее время все чаще подкатывает вот это самое тошнотворное детское ощущение, когда вместо любимой Марии Ивановны вас в детском саду встречает строгая и вечно злая Лаура Яновна. И ты, как ребенок, очень четко понимаешь, что это все, это конец. Так вот — тут то же самое, но сейчас Лаура Яновна уводит уже твоего ребенка. А ты, словно во сне, ничего не можешь с этим поделать", — говорит Иванова.
В Риге состоялась очередная акция защитников русских школ, названная "маршем рассерженных родителей". Невзирая на дождь, свыше двух тысяч человек сначала провели митинг в Старой Риге у Пороховой башни, а потом под барабанный бой проследовали к Рижскому замку — президентской резиденции. В голове колонны несли большой плакат "Не забудем, не простим!", скандировали: "Русским школам быть!" Демонстранты доставили к Рижскому замку большое черное полотнище с надписью Melnā zīme ("Черная метка") — символ того, что Раймонд Вейонис, как глава государства, утратил их доверие. Выступая на митинге, депутат Европейского парламента, сопредседатель партии "Русский союз Латвии" Мирослав Митрофанов заявил, что борьба за школы еще не окончена. Но признал: надежд на то, что правящая коалиция прислушается к протестующим, практически никаких.
Переубедить государство, по мнению Митрофанова, можно только массовостью протестных мероприятий. Он добавил, что нужно пытаться привлечь к проблеме внимание и международных судов. "Переводя русские школы на госязык, Латвия нарушает обязательства, данные при вступлении в Евросоюз. Это достаточно сильный аргумент для отмены этого решения", — уверен евродепутат.
"Мы имеем право учить детей на родном языке"
Участница митингов протеста, мать двоих детей, ИТ-специалист Ирина Бобкова рассказала РИА Новости, что, покушаясь на русские школы, власти разрушают исторические традиции собственного государства. "Эта земля многие века была родиной людей разных национальностей — латышей, латгалов, русских, евреев, немцев, поляков, литовцев, белорусов и других. И все они десятилетиями вносят свой трудовой и интеллектуальный вклад в развитие Латвии, платят налоги. Русские школы были здесь более двухсот лет назад, задолго до оформления латвийской государственности. Русская община тут существует с незапамятных допетровских времен. Русские школы, храмы, театры, другие общественные здания строились на деньги нашей общины. В этой земле лежат наши предки, и здесь растут наши дети и внуки", — подчеркивает она.
Позиция властей в данном случае проста — в Латвии нужно говорить и учиться на латышском. Местным русским навязывают роль мигрантов из других стран, изначально чужих на этой земле. Но в Штабе защиты русских школ отвергают сравнение русскоязычных жителей Латвии с арабами или турками в Германии. "Во-первых, мигранты в страны ЕС осознанно выбрали свой путь и такую судьбу для своих детей. Нас же к этому принуждают, не оставляя ни единого шанса на обучение на родном языке хотя бы за деньги, в частных школах. Во-вторых, во всех цивилизованных странах есть школы для нацменьшинств, процент которых даже в разы меньше, чем процент русскоязычных жителей Латвии", — гласит декларация штабистов. По их словам, одно дело говорить и писать на латышском, но совсем другое — осваивать на нем точные науки. Защитники школ нацменьшинств доказывают, что русские дети, которых заставляют зубрить предметы на "латвиешу валода", потом оказываются заведомо неконкурентоспособны по сравнению со сверстниками, получавшими среднее образование на родном языке.
"Русский учитель, дрожи"
В разговоре с РИА Новости оппозиционный политик, бывший депутат самоуправления Даугавпилса, отец двоих детей Юрий Зайцев ("Русский союз Латвии") признал, что многие в стране охвачены разочарованием, неверием в возможность что-то изменить к лучшему.
Учителя, чьи знания признают недостаточными, рискуют лишиться работы. На все это откликнулся в соцсети активист Дэги Караев: "Теперь учителя получат "по балде" вне зависимости от своей "лояльности". Но мы еще можем защитить своих педагогов, если они встанут и выйдут на защиту своих прав. Мы встанем рядом, плечом к плечу!"