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"Нельзя молчать!" Как русская община Латвии защищает свои школы

08:0010.04.2018
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© Sputnik / Сергей МелконовПерейти в фотобанкУчастники Марша разгневанных родителей в Риге. 4 апреля 2018Участники Марша разгневанных родителей в Риге. 4 апреля 2018
© Sputnik / Сергей Мелконов
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Владимир Веретенников, для РИА Новости

На днях президент Латвии Раймонд Вейонис утвердил принятый парламентом в третьем чтении закон о запрещении русского языка в средних школах. Это вызвало негодование русскоязычной общины: люди выходят на митинги протеста и продолжают "голосовать ногами", перебираясь в другие страны.

"Русских прижали к ногтю"

Новый закон предусматривают, что с 2019/2020 учебного года в средних школах нацменьшинств начнется переход к обучению только на латышском языке. Президент Раймонд Вейонис (сам, кстати, русский по матери), утверждая эти поправки, заявил, что обучение на латышском языке обеспечит всем равные возможности получения качественного образования. По мнению Вейониса, "это сделает общество более сплоченным, а государство — более сильным".

Митинг в защиту образования на русском языке в Латвии. 24 февраля 2018
© Фото : Русский Союз Латвии/Виталий Дробота
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Активистка защиты русских школ, мать двоих детей Екатерина Иванова объяснила РИА Новости, что латышские политики выполнили многолетний наказ своих избирателей и наконец-таки "прижали к ногтю этих русских". "Все происходило согласно заранее продуманному плану. Сначала приняли преамбулу к конституции, где закрепили мысль о том, что "никто, кроме латышей", и "ничто, кроме латышского языка". Потом утвердили поправки о возможности увольнения "нелояльных" учителей. А вот теперь вишенка на торте — конец школьному образованию на русском языке", — отмечает активистка. По ее словам, партия "Согласие", за которую голосовал главным образом русскоязычный электорат, отступилась от активной защиты национальных прав своих избирателей, а ждать помощи от Евросоюза бессмысленно.

© Фото из личного архива Екатерины ИвановойЕкатерина Иванова
© Фото из личного архива Екатерины Ивановой
Екатерина Иванова

"Латыши нас тем более не слушают. В последнее время все чаще подкатывает вот это самое тошнотворное детское ощущение, когда вместо любимой Марии Ивановны вас в детском саду встречает строгая и вечно злая Лаура Яновна. И ты, как ребенок, очень четко понимаешь, что это все, это конец. Так вот — тут то же самое, но сейчас Лаура Яновна уводит уже твоего ребенка. А ты, словно во сне, ничего не можешь с этим поделать", — говорит Иванова.

В Риге состоялась очередная акция защитников русских школ, названная "маршем рассерженных родителей". Невзирая на дождь, свыше двух тысяч человек сначала провели митинг в Старой Риге у Пороховой башни, а потом под барабанный бой проследовали к Рижскому замку — президентской резиденции. В голове колонны несли большой плакат "Не забудем, не простим!", скандировали: "Русским школам быть!" Демонстранты доставили к Рижскому замку большое черное полотнище с надписью Melnā zīme ("Черная метка") — символ того, что Раймонд Вейонис, как глава государства, утратил их доверие. Выступая на митинге, депутат Европейского парламента, сопредседатель партии "Русский союз Латвии" Мирослав Митрофанов заявил, что борьба за школы еще не окончена. Но признал: надежд на то, что правящая коалиция прислушается к протестующим, практически никаких.

© Sputnik / Сергей МелконовПерейти в фотобанкУчастники "Марша разгневанных родителей" в Риге. 4 апреля 2018
© Sputnik / Сергей Мелконов
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Участники "Марша разгневанных родителей" в Риге. 4 апреля 2018
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© РИА Новости / Петр Задорожный
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Переубедить государство, по мнению Митрофанова, можно только массовостью протестных мероприятий. Он добавил, что нужно пытаться привлечь к проблеме внимание и международных судов. "Переводя русские школы на госязык, Латвия нарушает обязательства, данные при вступлении в Евросоюз. Это достаточно сильный аргумент для отмены этого решения", — уверен евродепутат.

"Мы имеем право учить детей на родном языке"

Участница митингов протеста, мать двоих детей, ИТ-специалист Ирина Бобкова рассказала РИА Новости, что, покушаясь на русские школы, власти разрушают исторические традиции собственного государства. "Эта земля многие века была родиной людей разных национальностей — латышей, латгалов, русских, евреев, немцев, поляков, литовцев, белорусов и других. И все они десятилетиями вносят свой трудовой и интеллектуальный вклад в развитие Латвии, платят налоги. Русские школы были здесь более двухсот лет назад, задолго до оформления латвийской государственности. Русская община тут существует с незапамятных допетровских времен. Русские школы, храмы, театры, другие общественные здания строились на деньги нашей общины. В этой земле лежат наши предки, и здесь растут наши дети и внуки", — подчеркивает она.

Мужчины у входа в посольство России в Таллине. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Бобкова добавляет, что русские Латвии никогда не выступали ни против латышского языка, ни против латышского народа и его культуры. "Мы хотели жить мирно и трудиться на благо страны. Родители учеников русских школ заинтересованы в качественном преподавании латышского языка. Но мы считаем абсурдом преподавание на латышском языке русскими учителями русским ученикам в русских школах. Для желающих учиться на латышском языке есть латышские школы, в которых с каждым годом все больше свободных мест в связи с эмиграцией", — отмечает активистка.

© Фото из личного архива Ирины БобковойИрина Бобкова
© Фото из личного архива Ирины Бобковой
Ирина Бобкова

Позиция властей в данном случае проста — в Латвии нужно говорить и учиться на латышском. Местным русским навязывают роль мигрантов из других стран, изначально чужих на этой земле. Но в Штабе защиты русских школ отвергают сравнение русскоязычных жителей Латвии с арабами или турками в Германии. "Во-первых, мигранты в страны ЕС осознанно выбрали свой путь и такую судьбу для своих детей. Нас же к этому принуждают, не оставляя ни единого шанса на обучение на родном языке хотя бы за деньги, в частных школах. Во-вторых, во всех цивилизованных странах есть школы для нацменьшинств, процент которых даже в разы меньше, чем процент русскоязычных жителей Латвии", — гласит декларация штабистов. По их словам, одно дело говорить и писать на латышском, но совсем другое — осваивать на нем точные науки. Защитники школ нацменьшинств доказывают, что русские дети, которых заставляют зубрить предметы на "латвиешу валода", потом оказываются заведомо неконкурентоспособны по сравнению со сверстниками, получавшими среднее образование на родном языке.

Митинг в Риге против реформы образования. 8 февраля 2018
© РИА Новости / Сергей Мелконов
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Депутат сейма от оппозиционного "Согласия" Борис Цилевич сообщил в местной прессе, что его партия изучает перспективы обращения по вопросу о "школьной реформе" в Конституционный суд Латвии. По словам Цилевича, ситуация очень сложная, и он пока отказывается оценивать шансы на успешный исход судебного разбирательства. Как считает политик, сейчас положение существенно отличается от ситуации двадцатилетней давности, когда в Латвии был принят закон, предусматривавший, что с 1 сентября 2004 года все образование в старших классах школ нацменьшинств будет вестись только на латышском. В 2003-2004 годах в стране проходили мощные акции протеста с участием десятков тысяч человек — русских учеников и их родителей. Под этим давлением латвийский парламент был вынужден смягчить закон. В школах нацменьшинств тогда была установлена пропорция, по которой 60 процентов образовательного процесса ведется на латышском, а 40 — на родном, русском. Но за минувшие годы из Латвии в поисках лучшей жизни уехала значительная часть пассионарного населения — и сейчас на митинги в защиту родных школ выходят сотни, в лучшем случае по несколько тысяч человек. Это укрепляет у властей уверенность, что на сей раз идти на компромиссы с русскими по "школьному вопросу" не понадобится.

"Русский учитель, дрожи"

В разговоре с РИА Новости оппозиционный политик, бывший депутат самоуправления Даугавпилса, отец двоих детей Юрий Зайцев ("Русский союз Латвии") признал, что многие в стране охвачены разочарованием, неверием в возможность что-то изменить к лучшему.

© Фото из личного архива Юрия ЗайцеваЮрий Зайцев
© Фото из личного архива Юрия Зайцева
Юрий Зайцев

Одна из улиц старого города в Вильнюсе. Архивное фото
© РИА Новости / Надежда Кульбине
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"Четырнадцать лет назад я сам был школьником — и активно участвовал в акциях по защите русскоязычного образования. Контраст между числом протестующих тогда и сейчас, конечно, разительный. Одни уехали — и отдали своих детей в школы Великобритании, Ирландии, Германии, России, проблемы бывшей родины их уже не касаются, — рассказывает он. — Другие во всем разуверились, дескать, плетью обуха не перешибешь. К тому же люди боятся, что если они станут активно высказывать свое мнение, у них могут возникнуть неприятности. Особенно запуганы учителя, которых закон теперь позволяет увольнять, если какие-то их поступки и высказывания сочтут проявлением "нелояльности". Некоторые сейчас возлагают надежды на юристов и правозащитников, на отмену несправедливой "школьной реформы" в судах. Но это глубоко неверный подход. Без массовых акций протеста никакие правозащитники ничего не смогут сделать. Если бояться — проиграем будущее наших детей. Мы не можем допустить, чтобы русские педагоги учили русских детей на неродном языке. Чтобы они постоянно дрожали перед угрозой доносов: учитель химии Ивановс, разъясняя ученикам строение водорода, посмел перейти на "иностранную" речь…"

Акция в защиту русских школ в Латвии
© Sputnik / Сергей Мелконов
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Учителей действительно держат в страхе. На днях латвийский Центр государственного языка (ЦГЯ) объявил, что проведет повсеместную проверку знаний латышского русскими педагогами. Проверки начнутся уже в апреле и продолжатся до тех пор, пока не проинспектируют все школы. Такие проверки проводились три-четыре года назад — и, как сообщили в ЦГЯ, тогда было выявлено "значительное" количество нарушений. "Мы прогнозируем, что ситуация улучшилась. Однако нам надо убедиться в этом", — сообщила замдиректора ЦГЯ Ингрида Берзиня.

Учителя, чьи знания признают недостаточными, рискуют лишиться работы. На все это откликнулся в соцсети активист Дэги Караев: "Теперь учителя получат "по балде" вне зависимости от своей "лояльности". Но мы еще можем защитить своих педагогов, если они встанут и выйдут на защиту своих прав. Мы встанем рядом, плечом к плечу!"

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