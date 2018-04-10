Охотник на олигархов. Зачем в США ловят российских бизнесменов

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

В США практически официально объявили войну российским олигархам и крупным компаниям. Акция сопровождается сильным информационным шумом в стране, что убедительно свидетельствует: все это — внутренний пиар, очередная демонстрация приверженности администрации Дональда Трампа борьбе с "русской угрозой".

"Злонамеренная киберактивность"

Никто в американских СМИ не задается вопросом, почему санкции ввели именно сейчас, какое из действий России побудило к этому. Есть некоторые робкие попытки (в основном британских медиа) увязать их с "делом Скрипаля". Но в официальном объявлении о санкциях вскользь перечисляется множество "причин" (Крым, Украина, Сирия, "попытки разрушить западные демократии" и даже "злонамеренная киберактивность") — только не "дело Скрипаля".

Зато бросается в глаза связь этих резких акций против россиян с заметной активизацией комиссии Роберта Мюллера, которая занимается расследованием "Рашагейта".

Буквально за день до обнародования нового санкционного списка распространилась информация о том, что следователи комиссии обыскали и допросили некоего "российского олигарха", приземлившегося в Нью-Йорке на частном самолете. Якобы подверглись тщательному изучению все его электронные девайсы и их содержимое. Еще одному российскому бизнесмену прервали турне по США, а третьего обязали ответить на вопросы юристов. Всех опрашивали на предмет возможного финансирования избирательных кампаний в США. Причем не только Трампа.

Русский агент среди американских стрелков

За неделю до этого журнал Rolling Stone опубликовал большое "расследование", в котором утверждается, что Россия в течение десятилетия внедряла своего "агента" в Национальную стрелковую ассоциацию (один из главнейших и скандальнейших спонсоров Республиканской партии, известный под аббревиатурой NRA) — с тем чтобы победил Трамп, разумеется.

Этот "агент влияния", по мнению издания, — Александр Торшин, бывший зампред Совета Федерации России, ныне заместитель председателя Центробанка. Изучив несколько твитов Торшина, журнал нашел в них "крамолу" — фото книг Трампа, которые экс-сенатор купил для ознакомления. А на основе твита о том, что россиянин считает борщ "лекарством" , Rolling Stone создал целую теорию заговора: Россия финансирует кампании республиканцев разного уровня через богатейшую NRA — как будто у той своих средств не хватает. Как принято в последнее время, журналисты добавляют слово "возможно", но это не мешает им делать выводы глобального масштаба.

Не приходится удивляться, что после таких публикаций Торшин оказался среди россиян, подвергшихся санкциям.

"Рашагейт" может стать "Украиногейтом"

В рамках расследования Мюллера пока арестованы два человека — и оба не россияне. Это гражданин США Пол Манафорт, который скорее проходит по делу об "украинском" следе, а не "российском" (его обвиняют в сокрытии доходов, полученных им от властей Украины в бытность советником Виктора Януковича). А на прошлой неделе задержали 33-летнего гражданина Нидерландов, адвоката Алекса ван дер Зваана. И опять-таки по "делу Манафорта", а не по "Рашагейту", — его осудили на 30 дней за то, что на начальной стадии расследования он решил защитить конфиденциальность своих клиентов и утаил информацию о встречах с заместителем Манафорта.

Судя по заявлениям представителей комиссии Мюллера, там собираются расширить круг фигурантов и расследовать связь американской избирательной кампании с Израилем, Объединенными Арабскими Эмиратами и Украиной.

Не секрет, что целый ряд государств через официальные и полуофициальные группы влияния активно лоббировали свои интересы в ходе американской избирательной кампании. К примеру, согласно данным Центра ответственной политики, на выборах-2016 произраильские лоббистские структуры потратили более 17 миллионов долларов, в основном на Хиллари Клинтон.

Не секрет также, что одним из главных зарубежных спонсоров Фонда Хиллари Клинтон долгие годы выступал украинский олигарх Виктор Пинчук. А украинское правительство напрямую пыталось влиять на ход кампании в 2016 году.

Но вряд ли комиссия Мюллера, и без того самостоятельно расширившая свои полномочия, зайдет настолько далеко, чтобы начать расследование иностранного влияния на кампанию Клинтон или кого-то из демократов. Пока Мюллер сосредоточен на Трампе и республиканцах, его защищает вся мейнстримная американская пресса, оправдывая каждый его шаг. Если же комиссия возьмется за иностранное влияние вообще, затронув и кампанию демократов, пресса дружно обрушится на нее за превышение полномочий, некомпетентность и политическую ангажированность.