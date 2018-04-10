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Охотник на олигархов. Зачем в США ловят российских бизнесменов

08:0010.04.2018
(обновлено: 08:01 10.04.2018)
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© РИА Новости / Алексей АгарышевПерейти в фотобанкБелый дом в ВашингтонеБелый дом в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

В США практически официально объявили войну российским олигархам и крупным компаниям. Акция сопровождается сильным информационным шумом в стране, что убедительно свидетельствует: все это — внутренний пиар, очередная демонстрация приверженности администрации Дональда Трампа борьбе с "русской угрозой".

"Злонамеренная киберактивность"

Никто в американских СМИ не задается вопросом, почему санкции ввели именно сейчас, какое из действий России побудило к этому. Есть некоторые робкие попытки (в основном британских медиа) увязать их с "делом Скрипаля". Но в официальном объявлении о санкциях вскользь перечисляется множество "причин" (Крым, Украина, Сирия, "попытки разрушить западные демократии" и даже "злонамеренная киберактивность") — только не "дело Скрипаля".

Здание Капитолия в Вашингтоне
© AFP 2018 / Saul Loeb
Санкции начинаются с вешалки: США давят на Россию в новых декорациях
Зато бросается в глаза связь этих резких акций против россиян с заметной активизацией комиссии Роберта Мюллера, которая занимается расследованием "Рашагейта".

Буквально за день до обнародования нового санкционного списка распространилась информация о том, что следователи комиссии обыскали и допросили некоего "российского олигарха", приземлившегося в Нью-Йорке на частном самолете. Якобы подверглись тщательному изучению все его электронные девайсы и их содержимое. Еще одному российскому бизнесмену прервали турне по США, а третьего обязали ответить на вопросы юристов. Всех опрашивали на предмет возможного финансирования избирательных кампаний в США. Причем не только Трампа.

Русский агент среди американских стрелков

За неделю до этого журнал Rolling Stone опубликовал большое "расследование", в котором утверждается, что Россия в течение десятилетия внедряла своего "агента" в Национальную стрелковую ассоциацию (один из главнейших и скандальнейших спонсоров Республиканской партии, известный под аббревиатурой NRA) — с тем чтобы победил Трамп, разумеется.

Министерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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США расширили список антироссийских санкций‍
Этот "агент влияния", по мнению издания, — Александр Торшин, бывший зампред Совета Федерации России, ныне заместитель председателя Центробанка. Изучив несколько твитов Торшина, журнал нашел в них "крамолу" — фото книг Трампа, которые экс-сенатор купил для ознакомления. А на основе твита о том, что россиянин считает борщ "лекарством", Rolling Stone создал целую теорию заговора: Россия финансирует кампании республиканцев разного уровня через богатейшую NRA — как будто у той своих средств не хватает. Как принято в последнее время, журналисты добавляют слово "возможно", но это не мешает им делать выводы глобального масштаба.
Антироссийские санкции и международная торговля
© РИА Новости, Инфографика
Санкции против России и международная торговля

Не приходится удивляться, что после таких публикаций Торшин оказался среди россиян, подвергшихся санкциям.

"Рашагейт" может стать "Украиногейтом"

В рамках расследования Мюллера пока арестованы два человека — и оба не россияне. Это гражданин США Пол Манафорт, который скорее проходит по делу об "украинском" следе, а не "российском" (его обвиняют в сокрытии доходов, полученных им от властей Украины в бытность советником Виктора Януковича). А на прошлой неделе задержали 33-летнего гражданина Нидерландов, адвоката Алекса ван дер Зваана. И опять-таки по "делу Манафорта", а не по "Рашагейту", — его осудили на 30 дней за то, что на начальной стадии расследования он решил защитить конфиденциальность своих клиентов и утаил информацию о встречах с заместителем Манафорта.

Пол Манафорт. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Манафорт ходатайствовал о снятии с него выдвинутых Мюллером обвинений
Судя по заявлениям представителей комиссии Мюллера, там собираются расширить круг фигурантов и расследовать связь американской избирательной кампании с Израилем, Объединенными Арабскими Эмиратами и Украиной.

Не секрет, что целый ряд государств через официальные и полуофициальные группы влияния активно лоббировали свои интересы в ходе американской избирательной кампании. К примеру, согласно данным Центра ответственной политики, на выборах-2016 произраильские лоббистские структуры потратили более 17 миллионов долларов, в основном на Хиллари Клинтон.

Не секрет также, что одним из главных зарубежных спонсоров Фонда Хиллари Клинтон долгие годы выступал украинский олигарх Виктор Пинчук. А украинское правительство напрямую пыталось влиять на ход кампании в 2016 году.

Но вряд ли комиссия Мюллера, и без того самостоятельно расширившая свои полномочия, зайдет настолько далеко, чтобы начать расследование иностранного влияния на кампанию Клинтон или кого-то из демократов. Пока Мюллер сосредоточен на Трампе и республиканцах, его защищает вся мейнстримная американская пресса, оправдывая каждый его шаг. Если же комиссия возьмется за иностранное влияние вообще, затронув и кампанию демократов, пресса дружно обрушится на нее за превышение полномочий, некомпетентность и политическую ангажированность.

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