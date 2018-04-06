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"Дело Скрипаля" было нужно, чтобы убрать Трампа

08:0006.04.2018
(обновлено: 08:49 06.04.2018)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Объявление с информацией об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери у ресторана в Солсбери
© REUTERS / Peter Nicholls
"Кого вы, русские, еще отравите?" С чем сталкиваются россияне в Британии
"Дело Скрипаля" вполне заслуженно и ожидаемо стало в России, да и не только в России, предметом насмешек рядовых пользователей соцсетей и даже карикатуристов ведущих СМИ. После опубликования скандального интервью руководителя биологической лаборатории Портон-Даун, в котором была фактически подтверждена российская версия о невозможности научного определения российского происхождения отравляющего вещества, даже определенная часть британской публики начала выражать скепсис в отношении позиции Терезы Мэй и ее правительства.

После того как МИД Великобритании удалил твит, в котором утверждалось, что изготовление яда в России подтверждено лабораторией, даже британские СМИ уже не смогли игнорировать позорную некомпетентность интриганов Ее Величества, которые по завершении холодной войны стали окончательно профнепригодными.

Во всей истории с отравлением семьи Скрипаль еще осталось много неясных моментов, но наибольший интерес вызывает вопрос о мотивации канала Sky News и его фактического владельца — миллиардера Руперта Мердока, который решил создать огромную проблему для британского правительства, организовав и опубликовав то самое скандальное интервью руководителя лаборатории Портон-Даун. У этого действия должны были быть серьезные политические мотивы, так как в данном случае журналисты миллиардера Мердока выступили против значительной части британского истеблишмента, против британского правительства, спецслужб и того, что считается национальными интересами Великобритании.

Военные в Солсбери
© AP Photo / MoD/Pete Brown
Небензя предположил, кто стоит за "делом Скрипалей"
Версию о том, что "в Великобритании настоящая свобода слова, а журналисты просто делали свою работу в интересах общества" я отметаю с негодованием как запредельно наивную. За каждым проявлением свободы слова стоит конкретный интерес, банковский счет и бизнес-план, независимо от того, что по этому поводу могут думать британские журналисты или их читатели.

Создается впечатление, что российскую аналитику в целом подвела некая "москвоцентричность" и твердая уверенность в том, что главная и едва ли не единственная цель всей операции вокруг Скрипаля — дискредитация России, а также введение против нее очередной серии дипломатических, политических и экономических санкций с главным призом в виде запрета на строительство "Северного потока — 2". Бесспорно, это было, с одной стороны, заявленной целью, которую озвучили едва ли не сразу после отравления, и с другой стороны — версия отлично "ложилась" на имеющиеся на тот момент факты.

Сотрудники экстренных служб на месте, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери. Архивное фото
© AP Photo / PA/Andrew Matthews
СМИ сообщили о судьбе домашних питомцев Скрипалей
Но с другой стороны — нельзя было не заметить, что, по большому счету, сама Мэй старалась использовать "дело Скрипаля" прежде всего для решения внутриполитических проблем, таких как отвлечение избирателей от катастрофических переговоров по Брекзиту и скандала вокруг преступлений "телфордских педофилов", которые полиция отказывалась расследовать на протяжении десятилетий, в том числе в период, когда сама Мэй была министром внутренних дел.

К сожалению, ни одна из этих мотиваций не объясняет, зачем в дело так жестко вмешался Мердок, которого сложно заподозрить в любви к России или в особом желании снять правительство Мэй.

Полицейский недалеко от места в Солсбери, где был обнаружен Сергей Скрипаль и его дочь
© AP Photo / PA/Jonathan Brady
"Новичок", да не "ОК", или Обратная химическая реакция Лондона
Однако есть одна версия событий, которая дает хорошее объяснение произошедшему. Для того чтобы понять ее логику, нужно задать себе вопрос: а что если скандальное интервью руководителя лаборатории Портон Даун было на самом деле превентивной мерой, направленной на то, чтобы "дело Скрипаля" не смогли использовать еще каким-то образом? И тут возникает интересная деталь, которую трудно игнорировать. В некоторых британских СМИ прошли вбросы о том, что Скрипаль мог быть тем самым источником команды экс-сотрудника МИ-6 Кристофера Стила, когда составлялось скандально известное "Досье о российских связях Трампа", именно из-за него Трамп сейчас выступает фигурантом расследования спецпрокурора ФБР Мюллера.

Британская газета The Telegraph писала, что "отравленный российский шпион Сергей Скрипаль был близок с консультантом, связанным с досье на Трампа".

The Daily Mail отрабатывала ту же тему, задавая вопрос "Было ли отравление местью за "грязное досье" на Трампа? Кремлевский двойной агент был близок к консультанту, работавшему на экс-шпиона МИ-6 Кристофера Стила".

© AP Photo / Matt DunhamПолиция в костюмах химзащиты во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
© AP Photo / Matt Dunham
Полиция в костюмах химзащиты во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля

Если бы не интервью руководителя Портон-Даун, которое отбросило расследование на этап "а докажите, что это вообще русский яд", нетрудно предположить один из вероятных сценариев развития "дела Скрипаля".

Следственные мероприятия в Солсбери, связанные с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Архивное фото
© AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas
Times назвала предполагаемое место производства "Новичка"
Через несколько дней или недель после начала расследования британская сторона, при массированной поддержке СМИ в Великобритании и США, могла объявить, что наконец-то был найден главный мотив, из-за которого "лично Путин отдал приказ о ликвидации Скрипаля", несмотря на то что эта операция была очень рискованной и опасной в контексте приближающихся президентских выборов в России. Связь между Стилом и Скрипалем выглядела бы "притянутой за уши", но по уровню исполнения эти действия ничем бы не выделялись из общего ряда, так как все "дело Скрипаля" изначально выглядело как не очень качественная интрига, хотя и сделанная с типично британской наглостью. Британцы могли заявить, что Скрипаль (который при таком сценарии точно не пошел бы на поправку) должен был выступить в качестве ключевого свидетеля в расследовании против Трампа или даже на соответствующих слушаниях в американском конгрессе. Британскую и американскую публику при надлежащей медийной обработке можно было бы легко убедить в том, что "Империя зла" в лице Владимира Путина решила срочно убрать главного свидетеля, который мог доказать связь Трампа с Кремлем. С учетом того, что в этом сценарии никакого выздоровления самого Скрипаля не предполагалось бы, от его имени можно было бы "заявлять" что угодно. Более того: защищаться от такой атаки было бы очень сложно, потому что до запуска этого этапа британцы позаботились о том, чтобы весь западный мир, в том числе сами США, выразили солидарность с Лондоном и полное доверие (!) британскому расследованию отравления.

Юлия Скрипаль. Архивное фото
© AP Photo / Yulia Skripal/Facebook
Пушков прокомментировал заявление Юлии Скрипаль о состоянии ее отца
Для Трампа такое продолжение истории могло закончиться или импичментом, или, как минимум, крайне серьезной внутриполитической проблемой, которая преследовала бы его на протяжении довольно долгого времени. Более того: у самого Трампа, его окружения и друзей был серьезный мотив подозревать британские спецслужбы в подобных планах хотя бы потому, что все "авторы" нарратива о том, что президент США на самом деле "агент Кремля", — "бывшие" сотрудники МИ-6: Кристофер Стил (автор "российского досье Трампа"), Роберт Ганниган (экс-директор МИ-6, который, по сообщениям The Guardian, лично передавал компромат на Трампа руководителю ЦРУ Бреннану) и Джозеф Мифсуд (один из источников "досье"), который хотя и не официальный сотрудник МИ-6, но много лет работал в британской правительственной комиссии по вопросам допуска к государственной тайне, что практически гарантирует его связь с разведывательным сообществом Туманного Альбиона.

Британские военные в защитных костюмах в Солсбери. Архивное фото
© AP Photo / PA/Andrew Matthews
Британия передала Юлии Скрипаль предложение российского посольства‍
Логично, что в этих условиях сторонники Трампа не могли оставить в руках британских спецслужб столь мощное информационное оружие. Возможно, исходя из вышеизложенных соображений, было решено нанести информационный удар, от которого британскому правительству будет трудно оправиться и после которого теперь будет очень сложно хоть как-то использовать "дело Скрипаля". Возможно, в свете новых фактов и выздоровления самого Скрипаля дело попытаются "замять" с тем же изяществом, с которым власти королевства решили усыпить и кремировать кота дочери Скрипаля, который якобы испытывал "большой стресс" от произошедшего. К сожалению, если версия о желании Лондона "привязать" отравление к конспирологической теории о связях Трампа с Кремлем правильна — это означает, что британское разведывательное сообщество будет искать все новых и новых потенциальных "ключевых свидетелей", которых можно будет отравить или ликвидировать еще каким-нибудь впечатляющим и "телегеничным" способом. Лучший совет, который в этих условиях можно дать российским экс-шпионам и даже бизнесменам, которые находятся в Великобритании, — приобрести билет на рейс в Москву. Хотя бы потому, что безопасность московского СИЗО намного лучше, чем уютная тишина британского кладбища.

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