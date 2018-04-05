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Российские либералы начали имитировать патриотизм

08:0005.04.2018
(обновлено: 08:15 05.04.2018)
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПразднования Дня Государственного флага Российской Федерации в Центральном парке НовосибирскаПразднования Дня Государственного флага Российской Федерации в Центральном парке Новосибирска
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сергей Черняховский, доктор политических наук, профессор, действительный член Академии политических наук

Политические партии, объявляющие себя в современной России либералами, ни в одной из четырех последних избирательных кампаний не смогли пройти в парламент. И ни в одной из четырех президентских кампаний не смогли занять по итогам минимально достойного места.

Само их имя — ими же скомпрометировано и практически презираемо. И они ищут новое имя.

Если бы их существование зависело от поддержки общества, они исчезли бы из публичной сферы еще 15 лет назад. Но они не исчезают — напротив, сохраняют подчас престижные и статусные позиции в элитных сферах: значимых СМИ, вузах, культуре, экономических блоках власти.

Потому что они нужны. Ибо представляют реальный специфический интерес коллаборационизма, выражающегося в идее быть не гражданами России, а подданными иной геополитической системы, которую они давно считают "своей страной".

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
© РИА Новости
Почему мы больше не уважаем Запад
Противостояние "патриотов" и "либералов" в современной России — эвфемизм. Обозначение неточными и чужими именами реального противостояния в современном российском обществе. Сами по себе патриотизм и либерализм не могут противостоять друг другу, потому что одно является политическим чувством (любви к родине и желании ей добра), а другое — конкретной политической идеологией, своими базовыми ценностями имеющей Свободу, Разум и Собственность. И одно не исключает другое. Противостоять друг другу могут идеологии — коммунизм, либерализм, консерватизм, национализм — в тех или иных формах.

В России противостояние в другом. Оно не между идеологиями, а между тем огромным большинством, которое считает, что судьбу, выбор пути и определение общественного устройства России должен решать ее народ, и теми, кто уверен, что все эти моменты должны быть выстроены в соответствии с некой внешней волей и нормами внешних центров власти.

© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЖители Москвы на праздничном концерте в честь Дня России на Красной площади
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Жители Москвы на праздничном концерте в честь Дня России на Красной площади

Именем "патриоты" условно оказались обозначены первые. Именем "либералы" — вторые.

Повторимся: главная линия противостояния сегодня — это не идеологические различия. Это отношение к принципу национального суверенитета: Россия суверенна или нет. И противостояние — между сторонниками суверенитета России и коллаборационистами. Но эти имена не названы.

Оба используемые имени неточны и уязвимы. "Либерализм" — за счет всей массы грехов и мерзостей, сотворенных под его маской за последние треть века в России. Патриотизм — за счет его собственной моральной силы и отчасти эмоционального превосходства: он не идеология, он чувство — и потому расплывчат и неконкретен. В общем виде есть желание блага родине, но благо каждый может видеть по-своему. Один его видит в восстановлении социализма, другой — в возвращении православного царя, третий — в создании парламентской республики. Власов и Краснов его видели вообще в завоевании России нацистской Германией — и тоже называли себя патриотами.

За именем "патриотизма" — поддержка общества. За именем "либерализма" — общественное презрение. И поддержка определенных элитных групп, видящих свое будущее и будущее своих детей в обретении гарантированного положения в чужой государственной системе.

Президент РФ Владимир Путин проводит телемост по случаю открытия спортивных объектов, построенных в рамках социальной программы Газпром - детям. 16 февряля 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путин назвал патриотизм одной из черт характера россиян
Им нужен коллаборационизм, и его поддерживают извне. Но под именем "либерализма" он, похоже, существовать уже не может, ему нужно новое уважаемое и почитаемое — каким когда-то было и имя демократа, и имя либерала.

Отсюда — выгоднее всего тоже стать патриотом. Но другим, "истинным". И это относительно легко: просто нужно благо коллаборациониста назвать благом для родины.

И тогда в содержание "нового патриотизма" вкладывают два ряда значимостей.

Первый, казалось бы, бесспорный: развитие здравоохранения, образования, науки, культуры, социальные пенсии, социальная инфраструктура, коммунальное благоустройство, борьба с коррупцией, разбюрокрачивание, снижение налогов — и далее по списку. Он не содержит ничего непатриотичного. Все это необходимо. И на все нужны деньги.

А вот второй содержит те рецепты, которые позволяют деньги найти: сокращение расходов на оборону и безопасность, отказ от "конфликтов с другими странами", необходимость "договориться".

Для последнего нужно немного: отказ от Крыма, сдача Донбасса, уход из Сирии, покаяние перед "Конклавом сильных рас", признание власти над собой внешних суверенов.

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкМитинг, посвященный годовщине воссоединения Крыма с Россией, во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Митинг, посвященный годовщине воссоединения Крыма с Россией, во Владивостоке

Начинается с бесспорно здравого и даже патриотичного.

С открытой террасы ресторана Ай-Петри открывается вид на Ялтинскую бухту, Массандровский парк, старый город и Крымские горы
© РИА Новости / Константин Чалабов
В Крыму ответили на украинское заявление об отказе воевать за полуостров
А из него выводится спорное и контрпродуктивное. Потому что нельзя в современном мире сохранить даже саму богатую экономику и культуру без силы, способной защитить эти экономику и культуру.

Заканчивается же все призывом к международной капитуляции и отказу от национального суверенитета.

Заодно добавляется установка: сократить государственное участие в экономике, максимально передать промышленность в частные руки, желательно — связанные с иностранным капиталом, встроить экономику страны в требования мировых экономических центров.

Не говорить о своей историко-культурной самоидентификации, о праве на выбор собственного пути развития.

В качестве вознаграждения — обещается сытная комфортная жизнь, возможность уезжать из страны без визы и право "приобщиться к цивилизации".

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Игорь Баринов: сделаем все, чтобы Россия не распалась, как СССР
Все это они уже начинают делать. И уже начинают свой коллаборационизм называть "истинным патриотизмом". Ровно так же, как начинали разрушать СССР под лозунгом "возвращения ленинского облика социализма", "пробуждения национального самосознания" и "реформирования союзных отношений".

В общем, технология манипуляции та же: принять маску того, что намерен уничтожить. Противопоставить бесспорно важное — условиям обеспечения этого важного. И провозгласив, казалось бы, его приоритетность, сделать само его существование невозможным.

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