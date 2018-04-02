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Трамп капитулировал в Сирии

08:2702.04.2018
(обновлено: 09:33 02.04.2018)
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкЖители в освобожденном населенном пункте Кафр-Батна в восточной Гуте. 20 марта 2018Жители в освобожденном населенном пункте Кафр-Батна в восточной Гуте. 20 марта 2018
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Американские военнослужащие в районе населенного пункта Эт-Танф, Сирия
© Фото : Staff Sgt. Jacob Connor
Слово – не воробей, слово-паразит. США скоро покинут Сирию. Как бы
В контексте резкого обострения отношений между Россией и трансатлатническим тандемом Лондона и Вашингтона из-за Скрипаля "экспертный консенсус" заключался в том, что России еще предстоит длительная и очень жесткая конфронтация с США в Сирии. Более того: некоторые эксперты обоснованно указывали даже на определенный риск того, что ястребы из администрации Трампа будут настаивать на том, чтобы все-таки попробовать снять Асада силой армии Соединенных Штатов, раз уже не удалось сделать это руками ИГИЛ*. Медийная обстановка давала достаточно поводов считать такой сценарий вполне реальным: коллективный Запад готовил очередную провокацию, связанную с использованием химического оружия, — на этот раз в Восточной Гуте. Схема вырисовывалась простая и надежная: обвинить сирийскую армию в повторном использовании химического оружия, а затем, с учетом скандала и истерии вокруг "отравления Скрипаля", можно было даже попробовать обвинить Россию в поставках химического оружия правительству Асада. Бессмысленно подчеркивать, что логики в таких обвинениях не было бы, но зато они бы создали идеальный информационный и политический фон для "обоснования" решения о прямой военной интервенции в Сирии.

Вышеизложенное не является конспирологией, а основывается на сухом заявлении Министерства обороны России:

Бронетранспортер Сирийских демократических сил, поддерживаемых США, в Ракке, Сирия
© AP Photo / Asmaa Waguih
Эксперт: США не удается смешать в Сирии "коктейль" по своему рецепту
"У нас имеется достоверная информация о подготовке боевиками инсценировки применения правительственными войсками химического оружия против мирного населения. В этих целях в нескольких районах Восточной Гуты собрана массовка из привезенных из других районов женщин, детей и стариков, которым предстоит изображать жертв химического инцидента. Там уже находятся активисты "Белых касок" и съемочные группы с аппаратурой спутниковой видеотрансляции".

"Вашингтон планирует нанести ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска", — подчеркнул Герасимов.

Однако вместо эскалации конфликта президент США Дональд Трамп (неожиданно даже для американской политической элиты) заявил о том, что США "скоро выйдут из Сирии".

История от Пентагона
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
История от Пентагона

Американская военная техника в Сирии. Архивное фото
© AFP 2018 / Delil Souleiman
Госдеп не знает о планах по "выходу из Сирии", о которых сказал Трамп
"Голос Америки" пересказывает позицию Трампа без особого восторга:

Выступая в минувший четверг в Ричфилде, штат Огайо, президент Трамп заявил, что для США "пришло время покинуть Сирию".

"Пусть этим займутся другие люди, — сказал президент Соединенных Штатов. — Очень скоро, очень скоро мы покинем (эту страну. — Прим. ред.). Мы вернемся в нашу страну, туда, <…> где мы хотим быть".

Также следует отметить, что это неожиданное заявление Трампа совпало с его решением отменить выделение 200 миллионов долларов "на восстановление Сирии" в тех районах, которые контролируются проамериканскими группировками. Об этом решении сообщили агентство Reuters и газета The Wall Street Journal. Это указывает на то, что американский президент действительно решил идти по пути сворачивания американского присутствия в регионе.

Американские военные в Сирии. Архивное фото
© AFP 2018 / Delil Souleiman
Военный эксперт назвал действия США в Сирии вооруженной агрессией
В российском инфополе заявления Трампа прошли практически незамеченными. Однако его американские политические оппоненты отреагировали очень жестко. По мнению влиятельного сенатора-республиканца Линдси Грэма, вывод американских войск из Сирии "приведет к восстановлению позиций "Исламского государства"* и усилит влияние Ирана на сирийское правительство в Дамаске". Более того, в интервью Fox News Грэм заявил, что "это будет наихудшим решением, которое может принять президент". Одно из ведущих изданий, поддерживающих Демократическую партию США, The Washington Post, высказалось еще жестче, с похвальной прямотой выпустив статью под заголовком "В Сирии мы забрали нефть, а сейчас Трамп хочет отдать ее Ирану". Стоит подчеркнуть, что акцент на "иранском влиянии", который делают критики американского президента, связан с тем, что Трамп сейчас пытается сорвать так называемую ядерную сделку с Ираном и ввести новые санкции против Тегерана, попутно обвиняя его в поддержке терроризма и желании создать полноценное ядерное оружие. Именно поэтому критики "целятся" в иранский аспект — сейчас такой подход может нанести максимальный имиджевый ущерб Трампу. Однако журнал Newseek уже отметил тот факт, что заявление о скором выводе войск было сделано американским президентом одновременно с заявлением МИД России о том, что контртеррористическая операция в Сирии завершается. Так что скоро следует ожидать информационных вбросов о том, что Трамп координирует свои решения о выводе американских войск с Кремлем. Это практически неизбежно.

Военнослужащие США в Шинданде, Афганистан
© AP Photo / Hoshang Hashimi
Псы войны. При каких президентах США больше всего воевали
По сути, прямо на наших глазах происходит официальная американская капитуляция в Сирии, причем по старой голливудской традиции эта капитуляция будет оформлена как решительная, героическая и безоговорочная победа США и лично американского президента.

Совсем недавно аналогичный политический трюк провернул президент Франции Макрон, который приписал Франции победу над ИГ* в Сирии, несмотря на очевидную абсурдность такого заявления. В случае Трампа политическая целесообразность работает аналогичным образом. В современном мире победившего политического постмодерна объективная реальность мало кого интересует, и с точки зрения многих политиков по большому счету имеет значение лишь медийная картинка. То есть кто победил, а кто проиграл в конкретной войне (особенно если эта война проходит где-то далеко) определяет не подсчет трупов и трофеев, как было всегда, а подсчет лайков и положительных комментариев в соцсетях. Кстати, сторонники самого Трампа на его заявление по Сирии отреагировали очень позитивно, и эти положительные реакции по большей части были построены на двух простых тезисах. Тезис первый: Америка опять всех победила, это очень круто, Трамп — молодец. Тезис второй: раз Америка опять всех победила, надо перестать тратить деньги на Ближний Восток и наконец-то потратить их в США, чтобы "сделать Америку снова великой".

Тренировка под прикрытием
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Тренировка под прикрытием

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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США приводит в бешенство улучшение ситуации в Сирии, считает Рябков
Забавно, что официальная американская картина мира, к которой приучили всех избирателей и значительную часть экспертного сообщества, вообще не позволяет политикам публично сомневаться в том, что "Америка всех победила", то есть даже критикам Трампа приходится заявлять о том, что "Америка всех победила, а теперь Трамп пытается отдать результаты победы". Легко заметить, что такой подход к общественной и политической дискуссии вряд ли можно назвать конструктивным и полезным, прежде всего для самих США. Одновременно для нас такой подход крайне выгоден. Ибо готовность официального Вашингтона увидеть в любом поражении свою решительную победу позволяет американской политической элите "сохранять лицо" и не создает у нее ощущения загнанности в угол, что, в свою очередь, снижает риск необдуманных эмоциональных действий ядерной державы. В этих условиях для России есть только один серьезный риск. Он заключается в том, что определенная часть российского общества, медиакласса, а также творческой интеллигенции может на полном серьезе поверить будущим голливудским блокбастерам, в которых будет убедительно показано, что США победили в Сирии, а "отсталая авторитарная Россия" потерпела позорное поражение.

1-й разведывательно-дозорный батальон 1-й дивизии морской пехоты США в Ираке
© Фото : LCpl Andrew P. Roufs, USMC / Defense Imagery
Цена "Иракской свободы". Как США устроили хаос на Ближнем Востоке
Конечно, есть еще и риск того, что Трамп может передумать или его могут заставить передумать. Но пока ситуация в Сирии движется в нужном для нас направлении. А генезис решения Трампа стоит искать не в политических раскладах внутри США, а в России. Официальное заявление российского Министерства обороны о том, что "в случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим Вооруженные силы Российской Федерации примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и по носителям, которые их будут применять", скорее всего, и стало тем фактором, который склонил чашу весов в пользу отказа Трампа от эскалации и перехода в плану "Б" — то есть пиар-кампании о том, что США в Сирии и так уже все выиграли.

Однако в этой капитуляции есть заслуга не только российских военных, но и всего российского общества в целом, которое наглядно продемонстрировало свою готовность до конца поддерживать президента и армию в деле защиты и продвижения российских национальных интересов. Если бы этой поддержки не было, американцы вполне могли бы рискнуть. Просто в надежде на то, что у российской армии и власти "провалится тыл", а Сирия станет для современной России такой же катастрофой, которой стала для СССР интервенция в Афганистане.

Вертолет международной коалиции, возглавляемой США, в районе границы Сирии и Турции
© AFP 2018 / Delil Souleiman
"Мутные отношения". Политолог об эвакуации США главарей ИГ* в Сирии
Чтобы понять всю важность сирийского успеха России, стоит посмотреть на ситуацию со стороны. Вот уже много лет одной из главных тем, которые обсуждают китайские специалисты по России и постсоветскому пространству, является тема деградации и коллапса СССР. На эту тему в Китае написаны сотни статей, монографий, докладов и других научных работ. Как бы обидно это ни звучало, но вот уже почти три десятилетия китайские специалисты по госуправлению изучают на нашем примере то, как не надо управлять государством, обществом, культурой, экономикой и так далее. Также наши китайские коллеги основательно изучали ошибки, допущенные СССР в контексте операции в Афганистане, особенно с экономической, дипломатической и пропагандистской точки зрения. Мы были ярким и наглядным негативным примером, а сейчас американские СМИ с ужасом пишут о том, что китайские эксперты изучают положительный опыт российской интервенции в Сирии. В исследовании китайской Академии общественных наук указывается, что российская операция принесла "значительную пользу", позволила России "перехватить инициативу в борьбе с Западом" и "сломать гегемонию Запада в регионе". В этом контексте некоторые американские эксперты опасаются, что Китай решит воспроизвести российский подход в конфронтации с США. Впервые за 30 лет у нас снова есть чему поучиться. Мы вернулись в высшую лигу геополитики, и этот факт уже не изменят никакие победные реляции американского президента.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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Сирия до и после начала боевых действий
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