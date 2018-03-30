Глобалисты в панике: в США готовят "этническую чистку"

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Подрывают доверие

Во внутренней американской жизни возник новый скандал. Республиканская администрация всего-то решила включить в анкету для всеобщей переписи населения вопрос о том, какое гражданство у переписанного. Вопрос не задавался с 1950 года.

Давайте посмотрим, что в этом новшестве такого ужасного. То есть на то, как аргументирует свое возмущение "другая Америка" — условно говоря, демократы. "Уже не в первый раз администрация Трампа пытается скомпрометировать честность опроса" (из передовой New York Times).

Оттуда же: "Даже при низких стандартах нынешней администрации сделать несущественной перепись, которую провозглашает обязательной конституция и которая служит фундаментом американской демократии, это серьезное нарушение доверия" (подразумевается доверие народа к власти. — Прим. ред.). Решение Трампа "вселит страх и недоверие в уязвимые общины <…> сделает их еще более непредставленными, финансово изолированными и отстающими от общества". Это заявление лидера демократов в конгрессе Нэнси Пелоси.

А власти некоторых штатов — прежде всего самого демократического из них, Калифорнии, — собираются подавать по этому поводу в суд на Трампа.

Что происходит? Почему нельзя спросить человека, является ли он гражданином страны, в которой живет? Может ли такой вопрос считаться недопустимым, нарушающим доверие и так далее?

Деньги и избиратели

Очень даже может, потому что именно он лежит в основе чуть ли не всех потрясений внутренней жизни США. Да и не только их, но и всей группы государств, именуемых "Западом".

Что касается переписи населения, то она проводится в Америке в обязательном порядке раз в 10 лет. Следующая будет в 2020 году, о ней и речь. Заметим, что американцы обожают статистику. Хотите выяснить, сколько яблок съедает в год житель Нью-Йорка, — не исключено, что найдете такую цифру. И по части того, что такое население США, есть данные на каких угодно ресурсах. Возраст, расовый состав, и гражданство, и оценки численности нелегалов.

Однако откуда эти цифры? Охватывающие всю территорию США данные вычисляются, в частности, министерством юстиции, которое проводит свои опросы и оценки ежегодно — прежде всего по части того, у кого какой статус. Подсчитать число выданных "зеленых карт" совсем нетрудно.

Но всеобщая перепись населения, проводимая отдельным ведомством, подчиненным министерству торговли, — это нечто иное. Переписываются люди, физически находящиеся на данной территории, независимо от статуса. Понятно, что нелегалы — они и есть нелегалы, но от числа задокументированных обитателей на данной территории зависит то, сколько там раздается денег — талонов на бесплатное питание, ассигнований на медицинскую помощь и прочее. А это, между прочим, 600 миллиардов долларов в год.

И есть кое-что еще. Здесь уже важно гражданство. Надо знать, сколько граждан США живет в каждом штате, — от этого зависит число депутатов, представляющих штат в нижней палате парламента. Официальный источник таких данных — это всеобщая перепись.

© AP Photo / Charles Krupa Мигранты из США на канадской границе © AP Photo / Charles Krupa Мигранты из США на канадской границе

Люди с иным образом мысли

Так что чуть ли не каждый американец понимает, что стоит за невинным вопросом о гражданстве в этом опросе. Появляется реальная перспектива того, что демократов в конгрессе скоро будет меньше просто потому, что, допустим, обнаружится: в Калифорнии граждан США не так много, как раньше думали, и что это штат хотя и самый большой в стране (37 миллионов человек официально), но там не так много избирателей, как казалось еще вчера.

Демократы сегодня и не скрывают, в чем их проблема, — что "в насаждаемой Трампом атмосфере недоверия к мигрантам" множество людей просто откажутся отвечать на тот самый вопрос или вообще уклонятся от переписи. И результат ее будет не в пользу демократов.

Помните, несколькими абзацами выше мы читали, что новый вопрос в переписи "вселит страх и недоверие в уязвимые общины" и сделает их еще более "отстающими от общества"? Из этой цитаты очевидно, что для демократов "общество" — это вообще все находящиеся на американской земле, по принципу "раз приехали — значит, уже общество". Это, кстати, то самое мировоззрение, которое их европейские единомышленники попытались (с известным результатом) навязать Европе, когда туда хлынула волна ближневосточных мигрантов.

А республиканцы и вообще избиратели Трампа так не мыслят. Они мыслят категориями национального государства, в то время как их противники — категориями глобального мира без границ. И в других странах Запада наблюдается то же разделение.

Кстати, происходящее — зеркальный ответ республиканцев на знаменитую инициативу демократов при Бараке Обаме дать в ускоренном порядке полноценное гражданство нескольким миллионам мигрантов. Было мгновенно подсчитано, что после этого, при американской непрямой системе выборов, республиканская партия больше никогда не придет к власти и стоящая за ней половина Америки не будет иметь значения. Это притом что демократов их противники и раньше обзывали "мигрантской партией", особенно с учетом фактора активистов разных кампаний, которым быть гражданами необязательно.

Весь кризис США (а с ними и Запада в целом) начался с той самой точки — когда республиканцам отступать было уже некуда. Обама не смог осуществить свой замысел, политическая система страны стала ареной боев без правил. А внешняя политика превратилась к сегодняшнему дню в хаотичные и судорожные акции по принципу "не тронь раненого зверя".

Напомним: недавно самые заядлые из глобалистов признали, что глобализм провалился, сделать весь мир единым Западом не удалось и не удастся и вместо этого надо сначала привести в порядок собственные ряды в тех странах, в западности которых никто не сомневается. Склока в США насчет выяснения, кто там гражданин, а кто просто житель, показывает: приведение в порядок собственных рядов включает и разбирательство с вопросом "кого оставить в статусе американцев, а кто недостоин".