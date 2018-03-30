РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Глобалисты в панике: в США готовят "этническую чистку"

09:1830.03.2018
(обновлено: 09:20 30.03.2018)
0810
© AFP 2018 / Guillermo AriasМигранты из Гаити, ищущие убежища в США, на границе страны. Архивное фотоМигранты из Гаити, ищущие убежища в США, на границе страны. Архивное фото
© AFP 2018 / Guillermo Arias

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Школьники из Монтгомери во время акции протеста возле здания Конгресса США после стрельбы в школе Паркленда во Флориде
© AP Photo / J. Scott Applewhite
"Армию белых республиканцев" в США разоружают боевым визгом
Во внутренней американской жизни возник новый скандал. Республиканская администрация всего-то решила включить в анкету для всеобщей переписи населения вопрос о том, какое гражданство у переписанного. Вопрос не задавался с 1950 года.

Подрывают доверие

Давайте посмотрим, что в этом новшестве такого ужасного. То есть на то, как аргументирует свое возмущение "другая Америка" — условно говоря, демократы. "Уже не в первый раз администрация Трампа пытается скомпрометировать честность опроса" (из передовой New York Times).

Оттуда же: "Даже при низких стандартах нынешней администрации сделать несущественной перепись, которую провозглашает обязательной конституция и которая служит фундаментом американской демократии, это серьезное нарушение доверия" (подразумевается доверие народа к власти. — Прим. ред.). Решение Трампа "вселит страх и недоверие в уязвимые общины <…> сделает их еще более непредставленными, финансово изолированными и отстающими от общества". Это заявление лидера демократов в конгрессе Нэнси Пелоси.

А власти некоторых штатов — прежде всего самого демократического из них, Калифорнии, — собираются подавать по этому поводу в суд на Трампа.

Что происходит? Почему нельзя спросить человека, является ли он гражданином страны, в которой живет? Может ли такой вопрос считаться недопустимым, нарушающим доверие и так далее?

Мигранты из Центральной Америки, ищущие убежища в США, на границе Мексики и США
© AFP 2018 / Guillermo Arias
Чужое счастье: хорошо там, где мигранты есть?
Очень даже может, потому что именно он лежит в основе чуть ли не всех потрясений внутренней жизни США. Да и не только их, но и всей группы государств, именуемых "Западом".

Деньги и избиратели

Что касается переписи населения, то она проводится в Америке в обязательном порядке раз в 10 лет. Следующая будет в 2020 году, о ней и речь. Заметим, что американцы обожают статистику. Хотите выяснить, сколько яблок съедает в год житель Нью-Йорка, — не исключено, что найдете такую цифру. И по части того, что такое население США, есть данные на каких угодно ресурсах. Возраст, расовый состав, и гражданство, и оценки численности нелегалов.

Девушка в мусульманской одежде на улице Ле Мениль-Сен-Дени, Франция
© AP Photo / Christophe Ena
Европейская демография: сценарии меняющегося мира
Однако откуда эти цифры? Охватывающие всю территорию США данные вычисляются, в частности, министерством юстиции, которое проводит свои опросы и оценки ежегодно — прежде всего по части того, у кого какой статус. Подсчитать число выданных "зеленых карт" совсем нетрудно.

Но всеобщая перепись населения, проводимая отдельным ведомством, подчиненным министерству торговли, — это нечто иное. Переписываются люди, физически находящиеся на данной территории, независимо от статуса. Понятно, что нелегалы — они и есть нелегалы, но от числа задокументированных обитателей на данной территории зависит то, сколько там раздается денег — талонов на бесплатное питание, ассигнований на медицинскую помощь и прочее. А это, между прочим, 600 миллиардов долларов в год.

И есть кое-что еще. Здесь уже важно гражданство. Надо знать, сколько граждан США живет в каждом штате, — от этого зависит число депутатов, представляющих штат в нижней палате парламента. Официальный источник таких данных — это всеобщая перепись.

Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Год с Трампом: он пообещал вернуть Америке величие. Но что-то пошло не так
Так что чуть ли не каждый американец понимает, что стоит за невинным вопросом о гражданстве в этом опросе. Появляется реальная перспектива того, что демократов в конгрессе скоро будет меньше просто потому, что, допустим, обнаружится: в Калифорнии граждан США не так много, как раньше думали, и что это штат хотя и самый большой в стране (37 миллионов человек официально), но там не так много избирателей, как казалось еще вчера.

© AP Photo / Charles KrupaМигранты из США на канадской границе
© AP Photo / Charles Krupa
Мигранты из США на канадской границе

Люди с иным образом мысли

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Jim Watson
Внешняя политика США при Трампе: Америка великая или смешная?
Демократы сегодня и не скрывают, в чем их проблема, — что "в насаждаемой Трампом атмосфере недоверия к мигрантам" множество людей просто откажутся отвечать на тот самый вопрос или вообще уклонятся от переписи. И результат ее будет не в пользу демократов.

Помните, несколькими абзацами выше мы читали, что новый вопрос в переписи "вселит страх и недоверие в уязвимые общины" и сделает их еще более "отстающими от общества"? Из этой цитаты очевидно, что для демократов "общество" — это вообще все находящиеся на американской земле, по принципу "раз приехали — значит, уже общество". Это, кстати, то самое мировоззрение, которое их европейские единомышленники попытались (с известным результатом) навязать Европе, когда туда хлынула волна ближневосточных мигрантов.

А республиканцы и вообще избиратели Трампа так не мыслят. Они мыслят категориями национального государства, в то время как их противники — категориями глобального мира без границ. И в других странах Запада наблюдается то же разделение.

Мигранты во Франции. 7 июля 2017 года
© AP Photo / Thibault Camus
"Места, куда боятся ходить". Как живут районы под контролем мигрантов в ЕС
Кстати, происходящее — зеркальный ответ республиканцев на знаменитую инициативу демократов при Бараке Обаме дать в ускоренном порядке полноценное гражданство нескольким миллионам мигрантов. Было мгновенно подсчитано, что после этого, при американской непрямой системе выборов, республиканская партия больше никогда не придет к власти и стоящая за ней половина Америки не будет иметь значения. Это притом что демократов их противники и раньше обзывали "мигрантской партией", особенно с учетом фактора активистов разных кампаний, которым быть гражданами необязательно.

Силуэт на фоне глобуса. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Глобалисты признали поражение: они хотят теперь всего полглобуса
Весь кризис США (а с ними и Запада в целом) начался с той самой точки — когда республиканцам отступать было уже некуда. Обама не смог осуществить свой замысел, политическая система страны стала ареной боев без правил. А внешняя политика превратилась к сегодняшнему дню в хаотичные и судорожные акции по принципу "не тронь раненого зверя".

Напомним: недавно самые заядлые из глобалистов признали, что глобализм провалился, сделать весь мир единым Западом не удалось и не удастся и вместо этого надо сначала привести в порядок собственные ряды в тех странах, в западности которых никто не сомневается. Склока в США насчет выяснения, кто там гражданин, а кто просто житель, показывает: приведение в порядок собственных рядов включает и разбирательство с вопросом "кого оставить в статусе американцев, а кто недостоин".

© AP Photo / Marcio Jose SanchezАкция протеста против иммиграционного указа Трампа в Международном аэропорту Сан-Франциско
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Акция протеста против иммиграционного указа Трампа в Международном аэропорту Сан-Франциско
Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена