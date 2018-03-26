Американцев принуждают сдать оружие. Трамп пока сопротивляется

Ирина Алкснис, для РИА Новости
В минувшую субботу по городам США прошли многотысячные "Марши за наши жизни" — в поддержку ужесточения контроля над оборотом оружия.на улицы вышло около 150 тысяч человек. Среди участников был Пол Маккартни. Он не американец, но присоединился к мероприятию, напомнив, что Джон Леннон "был застрелен тут неподалеку". Самая грандиозная акция состоялась в Вашингтоне: в ней приняли участие, по разным оценкам, от 175 тысяч до полумиллиона человек. А самый знаковый марш прошел в небольшом (35 тысяч жителей) городке Паркленд во Флориде, где на улицы вышло около 20 тысяч человек.
Именно недавние события в Паркленде стали главным поводом для проведения масштабной политической акции общенационального масштаба, в которой приняли участие около 800 американских городов. Как известно, 14 февраля бывший ученик школы устроил в ней стрельбу, в результате которой было убито 17 человек и еще десятки пострадали. Причем стрелок Николас Круз приобрел оружие легально. Однако события в Паркленде стали только частью причин, побудивших людей выйти на улицы.
Прошедшие марши в очередной раз продемонстрировали масштаб общественно-политической борьбы в США за ограничение Второй поправки Конституции, которая, собственно, и гарантирует "право народа хранить и носить оружие", и за ужесточение контроля над оборотом оружия в стране.
Обычно ситуацию принято объяснять супермасштабным лоббизмом Национальной стрелковой организации (NRA), самой старой (создана в 1871 году) и самой влиятельной некоммерческой организации по защите прав владельцев и торговцев оружием. В своих рядах она насчитывает почти пять миллионов членов и, по утверждениям критиков, опутала своими лоббистскими щупальцами всю систему государственной власти сверху донизу.
Раскол американского общества относительно вопроса о владении оружием весьма прямолинеен. За ужесточение контроля над оборотом оружия (вплоть до полного его запрета) выступают преимущественно люди широких либеральных взглядов, они составляют большинство, в основном, в штатах по обоим побережьям Америки. В свою очередь, сторонниками сохранения существующего положения вещей являются те, кого принято называть реднеками — жители глубинки, "квадратных штатов" США, с консервативными взглядами.
"Исконно-посконная" Америка давно ушла в глухую оборону, только время от времени переходя в контратаку. Например, победа Дональда Трампа на президентских выборах стала именно таким успехом американской глубинки. Но очевидно, что это не привело к кардинальному перелому.
В этой ситуации для консервативной части населения США сохранение права на свободное владение оружием становится последним и решающим аргументом защиты себя, своих убеждений и своего образа жизни от агрессивно навязываемого либерального мейнстрима. То есть из части национального наследия, имеющего в современном мире главным образом символическое значение, свободное владение оружием вновь стало важнейшим пунктом актуального гражданского и политического позиционирования для существенной части американского общества.
В ближайшее время миру предстоит наблюдать очередной раунд противостояния. Либеральнейший, политкорректнейший и гуманистичнейший мейнстрим во главе с его иконами против лоббистского "спрута" Национальной стрелковой ассоциации, за которой стоят молчаливые, мрачные и хорошо вооруженные реднеки.
На вопрос, за кого болеть в этой битве кита со слоном, каждый может выбрать ответ по вкусу.
Стоит лишь отметить, что чем острее, сложнее и многообразнее будут внутриполитические конфликты в США, тем для остального мира лучше.