Американцев принуждают сдать оружие. Трамп пока сопротивляется

Ирина Алкснис, для РИА Новости

В минувшую субботу по городам США прошли многотысячные "Марши за наши жизни" — в поддержку ужесточения контроля над оборотом оружия.

Именно недавние события в Паркленде стали главным поводом для проведения масштабной политической акции общенационального масштаба, в которой приняли участие около 800 американских городов. Как известно, 14 февраля бывший ученик школы устроил в ней стрельбу, в результате которой было убито 17 человек и еще десятки пострадали. Причем стрелок Николас Круз приобрел оружие легально. Однако события в Паркленде стали только частью причин, побудивших людей выйти на улицы.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Associated Press (ap_video) Тысячи американцев вышли на улицы США на акцию за ужесточение закона об оружии

Не секрет, что регулярные массовые расстрелы, в том числе в образовательных учреждениях, являются национальным феноменом для США. В частности, уже после стрельбы во Флориде информационные агентства принесли новости о стрельбе в школах в Джорджии

Прошедшие марши в очередной раз продемонстрировали масштаб общественно-политической борьбы в США за ограничение Второй поправки Конституции, которая, собственно, и гарантирует "право народа хранить и носить оружие", и за ужесточение контроля над оборотом оружия в стране.

Наблюдателям со стороны сложившаяся ситуация может показаться абсурдной: в стране ежегодно десятки и сотни жертв массовых расстрелов, включая множество детей, миллионы граждан активно выражают свою поддержку ограничению распространению оружия — а воз и ныне там. Людей убивают, а государство продолжает свою крайне либеральную политику в отношении оружия на руках граждан. Более того: Дональд Трамп, как известно, в качестве мер борьбы со стрелками в школах предложил вооружить учителей

Обычно ситуацию принято объяснять супермасштабным лоббизмом Национальной стрелковой организации (NRA), самой старой (создана в 1871 году) и самой влиятельной некоммерческой организации по защите прав владельцев и торговцев оружием. В своих рядах она насчитывает почти пять миллионов членов и, по утверждениям критиков, опутала своими лоббистскими щупальцами всю систему государственной власти сверху донизу.

Безусловно, NRA вносит огромную лепту в поддержание статус-кво, однако дело обстоит куда сложнее. Если пятнадцать-двадцать лет назад свободное обращение оружия действительно было в первую очередь вопросом интересов бизнеса и данью национальной традиции, то сейчас на передний план все более отчетливо выходит мотив, который почти 230 лет назад и стал причиной принятия Второй поправки. Речь идет о "безопасности свободного государства" и реализации права народа на вооруженное восстание, закрепленное в Декларации независимости США.

Раскол американского общества относительно вопроса о владении оружием весьма прямолинеен. За ужесточение контроля над оборотом оружия (вплоть до полного его запрета) выступают преимущественно люди широких либеральных взглядов, они составляют большинство, в основном, в штатах по обоим побережьям Америки. В свою очередь, сторонниками сохранения существующего положения вещей являются те, кого принято называть реднеками — жители глубинки, "квадратных штатов" США, с консервативными взглядами.

© Скриншот видео очевидца Сотрудники правоохранительных органов США на месте стрельбы в школе Грейт-Миллс, штат Мэриленд. 20 марта 2018 © Скриншот видео очевидца Сотрудники правоохранительных органов США на месте стрельбы в школе Грейт-Миллс, штат Мэриленд. 20 марта 2018

Проблема в том, что отношения между этим двумя Америками все больше обостряются. К тому же доминируют представители либеральных взглядов, в последние годы все более агрессивно навязывающие свои представления как единственно верные. Примеры в последние годы идут просто потоком — от пересмотра отношения к конфедератам до навязывания либерально-сексуальных норм.

"Исконно-посконная" Америка давно ушла в глухую оборону, только время от времени переходя в контратаку. Например, победа Дональда Трампа на президентских выборах стала именно таким успехом американской глубинки. Но очевидно, что это не привело к кардинальному перелому.

В этой ситуации для консервативной части населения США сохранение права на свободное владение оружием становится последним и решающим аргументом защиты себя, своих убеждений и своего образа жизни от агрессивно навязываемого либерального мейнстрима. То есть из части национального наследия, имеющего в современном мире главным образом символическое значение, свободное владение оружием вновь стало важнейшим пунктом актуального гражданского и политического позиционирования для существенной части американского общества.

В результате сложилась примечательная ситуация. В субботу на улицы американских городов вышли сотни тысяч (и миллионы их морально поддержали). Для них абсурдной является ситуация, когда на кон ставятся жизни множества людей, включая детей, ради бессмысленного, ненужного и очень опасного права владеть огнестрельным оружием. Но не меньшее количество людей хмуро промолчали (а заодно перечислили взносы в Национальную стрелковую ассоциацию). Потому что для них свобода и демократия — в буквальном смысле обоих слов — стоят даже того, чтобы рисковать стать жертвой массового расстрела.

В ближайшее время миру предстоит наблюдать очередной раунд противостояния. Либеральнейший, политкорректнейший и гуманистичнейший мейнстрим во главе с его иконами против лоббистского "спрута" Национальной стрелковой ассоциации, за которой стоят молчаливые, мрачные и хорошо вооруженные реднеки.

На вопрос, за кого болеть в этой битве кита со слоном, каждый может выбрать ответ по вкусу.

Стоит лишь отметить, что чем острее, сложнее и многообразнее будут внутриполитические конфликты в США, тем для остального мира лучше.