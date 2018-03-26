Китай выбивает Вашингтону зубы. К чему это приведет

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter
Дональд Трамп приступил к реализации одного из главных пунктов своей предвыборной кампании — масштабной торговой войны с Китаем. Он президент-шоумен, и потому заявление о введении торговых и инвестиционных ограничений (фактически санкций) против Китая было сделано прямо на YouTube-канале Белого дома. Заявленной целью Трампа, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, является сокращение торгового дефицита с Китаем, по американским оценкам находящегося в диапазоне "от 375 миллиардов долларов до 504 миллиардов долларов", а также наказание Китая за "колоссальную кражу американской интеллектуальной собственности". На макроуровне ставка совсем другая, и цель Белого дома заключается в том, чтобы "Сделать Америку великой снова".
Китай уже подготовил несколько ответных мер и посылает недвусмысленные сигналы о готовности нанести серьезный ущерб американской экономике и даже политической стабильности. Несмотря на подчеркнутую вежливость официальной дипломатической позиции, неформальная позиция Пекина обозначена довольно жестко. Главный редактор ведущего внешнеполитического издания Китая, Ху Сицзинь, использовал для описания китайских планов следующую формулу: "Если ты отрежешь от меня кусок плоти, то я точно выбью тебе передний зуб".
Однако главная цель "соевого эмбарго" — американские фермеры, которые массово голосовали за Дональда Трампа и которые столкнутся с риском стать банкротами из-за действий своего президента.список таких компаний китайские власти могут одолжить у Жана-Клода Юнкера, который предлагает Евросоюзу использовать аналогичный подход для наказания Трампа за введение тарифов против европейских компаний. "Список Юнкера" включает в себя такие компании, как Harley Davidson, Levi Strauss & Co и производителей бурбона. В китайском случае к этому списку вполне могут быть добавлены производитель самолетов Boeing и производитель электрокаров Tesla Motors.
Несмотря на то что китайские ответные меры могут быть достаточно болезненными, представляется маловероятным, что "торговая война" остановится после этого обмена ударами. Для Трампа любой исход, кроме полного выравнивания торгового баланса с Китаем, будет равен поражению. Для Китая — любая форма проявления слабости гарантирует, что Трамп продолжит давить на Пекин с удвоенной силой. В эндшпиле торговой войны с США в китайском распоряжении останутся два по-настоящему действенных инструмента воздействия на Вашингтон. Оба инструмента американские СМИ в той или иной форме классифицируют как "ядерные варианты", то есть действия, которые приведут к очень серьезным и иногда неконтролируемым долгосрочными последствиям.сделает бесполезными заградительные тарифы Трампа, а также приведет к тому, что американские экспортные товары будут очень активно вытесняться с международных рынков подешевевшей китайской продукцией. Конечно, Вашингтон может забанить весь китайский импорт на американском рынке, но это не решит проблемы его экспортеров, а также спровоцирует повышение инфляции в самих США. Более того, попытки "выровнять" ситуацию за счет симметричной девальвации доллара приведут к дополнительному инфляционному давлению и раскручиванию так называемой валютной войны, в которой США, Китай и, скорее всего, Евросоюз будут вынуждены постоянно снижать курсы своих валют для защиты собственных рынков и сохранения своего экспортного потенциала. В этом сценарии будет плохо всем, но китайские источники небезосновательно указывают на то, что запас прочности (в плане способности рядовых граждан переносить экономические трудности) у Китая несравнимо выше, чем у США.
О втором "ядерном варианте" упомянул посол Китая в Вашингтоне Цуй Тянькай в интервью агентству Блумберг. Отвечая на вопрос, рассматривает ли Пекин возможность "сокращения покупок американских облигаций" в ответ на действия Трампа, посол подчеркнул: "Мы смотрим на все возможности. Именно поэтому мы считаем, что любые односторонние и протекционистские меры нанесут ущерб всем, включая Соединенные Штаты. Такие меры однозначно нанесут ущерб каждодневной деятельности американского среднего класса, а также американским компаниям и финансовым рынкам."
Несколько месяцев назад неподтвержденные слухи о том, что Пекин заморозит покупки американских облигаций, привели к легкой панике на рынках. Официальное решение о приостановке покупок или распродаже китайского портфеля приведет уже к тотальной панике. Китай — самый крупный иностранный покупатель американских гособлигаций, и его уход с рынка приведет к тому, что Трампу придется делать выбор из нескольких плохих вариантов. Ему придется или отказываться от амбициозных инфраструктурных инвестиций, или сокращать бюджетные расходы на других направлениях, или перейти к фактической "монетизации долгов", то есть схеме, в которой частные банки получают кредиты от Федрезерва США и на эти "сделанные из воздуха" деньги покупают государственные облигации американского Минфина.
Проблема применения "ядерных вариантов" заключается в том, что в нынешнем глобализированном мире, где все крупные экономики очень взаимосвязаны, дестабилизация экономики США приведет к непредсказуемым негативным последствиям для мира в целом. И, безусловно, серьезно навредит самому Китаю, который будет применять эти радикальные меры, только если другого выхода не останется. Более того: применение "ядерных вариантов" в любой форме фактически загонит Трампа в угол и может сделать соблазн решить экономические проблемы с помощью военных методов просто непреодолимым. В этом контексте массированные инвестиции России в прорывные вооружения, о которых недавно заявил президент Путин, являются лучшей страховкой от американских эксцессов. А вот вопрос о том, что будет делать Китай, если Трамп решит "перевернуть стол переговоров" и перейти от экономического к силовому противостоянию, пока остается открытым.