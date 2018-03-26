Китай выбивает Вашингтону зубы. К чему это приведет

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Дональд Трамп приступил к реализации одного из главных пунктов своей предвыборной кампании — масштабной торговой войны с Китаем. Он президент-шоумен, и потому заявление о введении торговых и инвестиционных ограничений (фактически санкций) против Китая было сделано прямо на YouTube-канале Белого дома. Заявленной целью Трампа, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, является сокращение торгового дефицита с Китаем, по американским оценкам находящегося в диапазоне "от 375 миллиардов долларов до 504 миллиардов долларов", а также наказание Китая за "колоссальную кражу американской интеллектуальной собственности". На макроуровне ставка совсем другая, и цель Белого дома заключается в том, чтобы "Сделать Америку великой снова".

Китай уже подготовил несколько ответных мер и посылает недвусмысленные сигналы о готовности нанести серьезный ущерб американской экономике и даже политической стабильности. Несмотря на подчеркнутую вежливость официальной дипломатической позиции, неформальная позиция Пекина обозначена довольно жестко. Главный редактор ведущего внешнеполитического издания Китая, Ху Сицзинь, использовал для описания китайских планов следующую формулу: "Если ты отрежешь от меня кусок плоти, то я точно выбью тебе передний зуб".

Если отвлечься от экзотического колорита и ярких образов, которые используют китайские медийщики, то можно выделить и проанализировать несколько уровней возможных ответных действий со стороны Пекина. Самый быстрый и очевидный ответ, о котором уже говорят китайские официальные лица — это введение ответных санкций с прицелом на нанесение не столько экономического, сколько политического ущерба. Уже в ближайшие недели под заградительные тарифы или под прямой запрет попадут поставки в Китай американской сои, и это будет серьезным шагом. Потому что Китай — главный мировой импортер сои, и каждый год Америка поставляет в Китай сои на 12 миллиардов долларов.

Однако главная цель "соевого эмбарго" — американские фермеры, которые массово голосовали за Дональда Трампа и которые столкнутся с риском стать банкротами из-за действий своего президента.

Следующим этапом в плане подрыва американской политической стабильности станут ограничения, направленные против компаний, для которых Китай является главным экспортным рынком и чьи производственные мощности расположены в штатах, которые поддержали Трампа на выборах. Примерный список таких компаний китайские власти могут одолжить у Жана-Клода Юнкера, который предлагает Евросоюзу использовать аналогичный подход для наказания Трампа за введение тарифов против европейских компаний. "Список Юнкера" включает в себя такие компании, как Harley Davidson, Levi Strauss & Co и производителей бурбона. В китайском случае к этому списку вполне могут быть добавлены производитель самолетов Boeing и производитель электрокаров Tesla Motors.

Несмотря на то что китайские ответные меры могут быть достаточно болезненными, представляется маловероятным, что "торговая война" остановится после этого обмена ударами. Для Трампа любой исход, кроме полного выравнивания торгового баланса с Китаем, будет равен поражению. Для Китая — любая форма проявления слабости гарантирует, что Трамп продолжит давить на Пекин с удвоенной силой. В эндшпиле торговой войны с США в китайском распоряжении останутся два по-настоящему действенных инструмента воздействия на Вашингтон. Оба инструмента американские СМИ в той или иной форме классифицируют как "ядерные варианты", то есть действия, которые приведут к очень серьезным и иногда неконтролируемым долгосрочными последствиям.

Первый "ядерный вариант" — это одномоментная девальвация юаня, которая моментально сделает бесполезными заградительные тарифы Трампа , а также приведет к тому, что американские экспортные товары будут очень активно вытесняться с международных рынков подешевевшей китайской продукцией. Конечно, Вашингтон может забанить весь китайский импорт на американском рынке, но это не решит проблемы его экспортеров, а также спровоцирует повышение инфляции в самих США. Более того, попытки "выровнять" ситуацию за счет симметричной девальвации доллара приведут к дополнительному инфляционному давлению и раскручиванию так называемой валютной войны, в которой США, Китай и, скорее всего, Евросоюз будут вынуждены постоянно снижать курсы своих валют для защиты собственных рынков и сохранения своего экспортного потенциала. В этом сценарии будет плохо всем, но китайские источники небезосновательно указывают на то, что запас прочности (в плане способности рядовых граждан переносить экономические трудности) у Китая несравнимо выше, чем у США.

О втором "ядерном варианте" упомянул посол Китая в Вашингтоне Цуй Тянькай в интервью агентству Блумберг. Отвечая на вопрос, рассматривает ли Пекин возможность "сокращения покупок американских облигаций" в ответ на действия Трампа, посол подчеркнул: "Мы смотрим на все возможности. Именно поэтому мы считаем, что любые односторонние и протекционистские меры нанесут ущерб всем, включая Соединенные Штаты. Такие меры однозначно нанесут ущерб каждодневной деятельности американского среднего класса, а также американским компаниям и финансовым рынкам."

В руках китайского руководства портфель американских облигаций размером более триллиона долларов превращается в мощное финансовое оружие. Частично в этом виноват сам Трамп — потому что из-за сложной политической конъюнктуры он сначала провел налоговую реформу и запустил массированный план инфраструктурных инвестиций, а торговую войну с Китаем начал только потом. Проблема в том, что для закрытия дыр в американском бюджете, которые увеличились из-за налоговой реформы, и для финансирования инфраструктурного плана Трампа потребуется серьезное увеличение скорости, с которой США набирает долги с помощью выпуска государственных облигаций. Об этом знают игроки на Уолл-стрит и об этом знает Пекин. И потому для нанесения очень серьезного ущерба США достаточно даже просто решения Китая о приостановке покупки американских облигаций, не говоря уже о решении продать часть или весь портфель американских государственных облигаций, принадлежащих КНР.

Несколько месяцев назад неподтвержденные слухи о том, что Пекин заморозит покупки американских облигаций, привели к легкой панике на рынках. Официальное решение о приостановке покупок или распродаже китайского портфеля приведет уже к тотальной панике. Китай — самый крупный иностранный покупатель американских гособлигаций, и его уход с рынка приведет к тому, что Трампу придется делать выбор из нескольких плохих вариантов. Ему придется или отказываться от амбициозных инфраструктурных инвестиций, или сокращать бюджетные расходы на других направлениях, или перейти к фактической "монетизации долгов", то есть схеме, в которой частные банки получают кредиты от Федрезерва США и на эти "сделанные из воздуха" деньги покупают государственные облигации американского Минфина.

У каждого варианта есть очень серьезные негативные последствия. Если отказаться от инфраструктурных инвестиций, то США останутся без стимулов к реиндустриализации, а американская инфраструктура (так утверждают сам Трамп и его сторонники) подойдет к точке, за которой лежит деградация до уровня "третьего мира". Если сокращать бюджетные расходы на других направлениях, то это приведет либо к бунту могущественного американского ВПК и деградации армии (если будет "порезан" военный бюджет), либо к социальным протестам и потере власти на следующих выборах (если будет "порезан" бюджет социальный). Финансирование роста долга с помощью печатного станка поставит ребром вопрос о серьезной девальвации доллара и потере доминирующего статуса американской валюты в международной финансовой системе.

Проблема применения "ядерных вариантов" заключается в том, что в нынешнем глобализированном мире, где все крупные экономики очень взаимосвязаны, дестабилизация экономики США приведет к непредсказуемым негативным последствиям для мира в целом. И, безусловно, серьезно навредит самому Китаю, который будет применять эти радикальные меры, только если другого выхода не останется. Более того: применение "ядерных вариантов" в любой форме фактически загонит Трампа в угол и может сделать соблазн решить экономические проблемы с помощью военных методов просто непреодолимым. В этом контексте массированные инвестиции России в прорывные вооружения, о которых недавно заявил президент Путин, являются лучшей страховкой от американских эксцессов. А вот вопрос о том, что будет делать Китай, если Трамп решит "перевернуть стол переговоров" и перейти от экономического к силовому противостоянию, пока остается открытым.