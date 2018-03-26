"Плейбой" против сексизма. Почему вернулась охота на ведьм

Максим Соколов, для РИА Новости
Что касается существа претензий неравнодушных гражданок к председателю думского комитета по международным делам, я могу только сказать: главное мое преимущество перед вами, дорогие товарищи, в том, что, не располагая убедительными данными, несомненно свидетельствующими о чьей-либо неправоте, я и не берусь судить, кто прав, а кто виноват.
Тем более о приватных взаимоотношениях мужчины и женщины (в свете последних новаций — также и о тайных взаимоотношениях лиц одного пола) трудно судить тому, кто сам свечку не держал. А неоднозначность вопроса мы наблюдаем еще в Библии. С одной стороны, царь Давид подверг харрассменту Вирсавию, жену полководца Урии — в чем потом сам каялся (см. 50-й псалом). С другой стороны, жена Потифара, начальника фараоновой стражи, домогалась Прекрасного Иосифа, когда же тот спасся из ее объятий бегством, заявила, что это Иосиф ее домогался, и посадила его в тюрьму.
Зато прибавилось ясности в том, что феномен охоты на ведьм возникает — по крайней мере с XVI-XVII веков — регулярно, хотя объекты охоты были совершенно разными. То ведьмы, вступившие в союз с дьяволом, то враги народа и троцкистские шпионы, то мужские шовинистические свиньи и грязные домогатели.
Разные-то они разные, но характеристические качества разворачивающихся процессов одни и те же.
Широкая общественная поддержка расправы над злодеями или, по крайней мере, попытка изобразить такую поддержку. Идеальная модель представлена в арии Дона Базилио:
"Всё сильнее с каждым часом
возникает толкованье,
вот гремит уж общим гласом,
стало общим клеветанье,
вот, как буря, разразилось,
загремело, покатилось
неудержною волной.
Гул сильней всё нарастает,
в ужасе трепещут люди".
Правда, полосы советских газет 1937 года, если полностью отрешиться от того, что за ними стояло, тоже могли бы произвести комическое впечатление.
Так может быть достигнута полная покорность человека внешней силе, как бы она ни называлась — хоть родная партия, хоть мощь гражданского общества. Суть-то одна:
"…Нужно было
Лицемерить. Даже с другом
Было страшно поделиться
Вольной мыслью или шуткой.
Даже шепотом боялись
Слово вымолвить".
Историки много размышляли над природой охоты на ведьм в XVI-XVII веках — ведь это действительно был парадокс. Массовая истерия произошла отнюдь не в темном Средневековье, а на заре Нового времени, в эпоху, начавшую раскрепощение человека. Наиболее распространенным является мнение, что эта эпоха была эпохой Великого Страха, вызванного сломом прежних духовных скреп. Говоря нынешним языком, та эпоха означала challenge — и последствия этого challenge вышли такие, что мама не горюй.
Похоже, что нынешняя истерия политкорректности имеет сходную природу. Изменилось все (или очень многое), почва уходит из-под ног, будущее полностью неясно. Ответом на это является политкорректная охота на ведьм и неистовая борьба за права меньшинств.
Иное дело, что Россия (пока, по крайней мере) не поддается на попытки носителей современных европейских ценностей вовлечь и нашу страну в пляску св. Витта. Пламенный призыв "Playboy поддерживает журналистов, нашедших в себе смелость рассказать о неприемлемом поведении чиновников, и выступает категорически против любых видов сексуальных домогательств, от назойливых приставаний и пошлых шуток" вызывает не сочувствие в праведном гневе, а те самые пошлые шутки.
Так что, бог даст, мы еще поживем.