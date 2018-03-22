Хитрый план. Украина готовится задушить "Северный поток — 2"

Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Значительная часть комментаторов, высказавшихся по "делу Скрипаля", указывают на него как на провокацию, направленную против взаимодействия России с континентальной Европой. Главной мишенью удара тут, безусловно, являются "русские газовые коридоры". Об этом прямо говорят не только в американских конгрессе и сенате, но и вполне открытым текстом заявляет взывающая к "европейской солидарности" и даже "солидарности НАТО" глава британского кабинета Тереза Мэй.

И совсем не случайным выглядит резкое усиление "информационной поддержки" политической атаки на "Северный поток — 2" и компанию "Газпром".

Информационное давление на проект лишь нарастает, несмотря на то, что еще в минувшую пятницу, в ходе визита в Варшаву, новый глава МИД ФРГ Хайко Маас официально заявил: Германия рассматривает второй "поток" исключительно как экономический проект и не считает возможным связывать его с "делом Скрипаля".

Например, на этой неделе в медиасферу вбросили новость, что "Газпром" чуть ли не отменяет и сворачивает "Турецкий поток", потому как с турками договориться ни о чем не получается. Читателям сообщают, что "Газпром" ликвидирует либо консервирует большую часть трубопроводов из-за двукратного сокращения мощностей "Турецкого потока" (с 63 до 31,5 миллиарда кубометров в год), готовится демонтировать 506 километров маршрута и прочее. По поводу чего, например, в украинских СМИ третий день праздник со слезами на глазах.

Выглядит, в общем-то, страшновато. Но в действительности речь идет о трубах не "Турецкого", а отмененного Болгарией под диким западным давлением "Южного потока". При этом никогда, нигде и ни в каких установочных документах не говорилось об эквивалентности "Турецкого потока" угробленному "Южному". Нет, определенные переговоры по третьей и четвертой "ниткам" "турецкого маршрута", безусловно, велись и ведутся. Но сомнения по ним есть не только у турецкой стороны, но прежде всего у российской и немецкой. Ибо речь идет о маршрутах доставки газа на рынки юга Европы, которые в будущем могут пойти как через Адриатический морской коридор, так и по северному маршруту — через Германию и Австрию (угадайте, за какой вариант немцы и австрийцы).

Для российской стороны газовый транзит по "Южному потоку" (через Болгарию) — интереснее и выгоднее. Но это было тогда, в прошлой жизни. А сейчас за счет "турецкого удлинения" оба маршрута стали, скажем, параллельны, так что выбор транспортировки — вопрос исключительно политических договоренностей.

"Газпрому" еще предстоит сделать непростой выбор между третьей и четвертой нитками либо "Северного", либо "Турецкого" потока. Но, повторим, никакого сокращения мощностей "Турецкого потока" с 63 до 31,5 миллиарда кубометров в год не предусматривалось и не предусматривается по вполне банальной причине: его с самого начала планировали мощностью в 31,5 миллиарда кубометров в год. И отдельно хочется заметить, что сухопутную ветку не "ликвидируют", а демонтируют. Трубы, говоря просто, переедут: частично на "китайские коридоры", частично же, возможно, в Европу.

С этим последним направлением связана еще одна "сенсация", вброшенная в СМИ.

Согласно ей, газопровод Eugal, по которому газ из "Северного потока — 2" пойдет на территорию Германии, сможет заработать на полную проектную мощность только к концу 2020-го (не хватает труб). Соответственно, к началу эксплуатации Nord Stream 2 сможет поставлять в Европу не более 34 миллиардов кубометров газа из планируемых 55: 30,9 миллиарда по Eugal и еще примерно 2,7 — по существующему газопроводу Nel в направлении Нидерландов. Отсюда и уверенный вывод: несчастному "Газпрому" придется-таки заключить новое соглашение на транзит газа с Украиной на 2020 год, чтобы соблюсти условия долгосрочных контрактов с европейскими потребителями. И вот тут-то Киев, разумеется, выкрутит руки "Газпрому" и отменит "Северный поток — 2".

Во-первых, необходимые трубы у "Газпрома", как выясняется, есть.

Во-вторых: в прошлом году российская компания прокачала через Украину 93 миллиарда кубометров газа. И даже если "Газпром" полностью загрузит доступные мощности "Северного потока — 2" и успеет построить обе нитки "Турецкого потока" (по 15,75 миллиарда кубометров), российскому гиганту все равно придется прокачать через неспокойную соседскую территорию, как ни крути, не менее 30 миллиардов кубометров в 2020-м. И это при сохранении текущего спроса на российский газ в Европе. А, как прогнозируют аналитики, спрос будет непременно расти. И денонсация "Газпромом" транзитного договора с Украиной через Стокгольм вовсе не означает, что "украинский транзит" будет полностью прекращен. Более того: "Газпром" уже не раз заявлял Еврокомиссии, что готов по их просьбе сохранить транзит через Украину на уровне все тех же 15-30 миллиардов кубов в год. Но он должен осуществляться на иных коммерческих условиях. И не должен идти в критически важных как для "Газпрома", так и для европейских потребителей объемах. Кроме того, у Украины не должно быть транзитного влияния на так называемую формулу цены: это в интересах и поставщиков, и потребителей.

Тут в чем, собственно говоря, дело. У наших заокеанских партнеров был очень удачный план. Если бы "Северный поток — 2" не запланировали к строительству и транзит продолжал бы идти по ветшающей украинской трубе (инвестиции в поддержание жизнеспособности которой оцениваются без малого в пять миллиардов долларов, и сейчас их просто нет), то выпадающие постепенно объемы замещались бы за счет СПГ, в том числе американского.

Но сразу же заместить такой гигантский объем никакие "американские сланцы" просто не в состоянии. Поэтому "Северный поток — 2" (а потом, возможно, и "три", и "четыре") опасен для "заокеанских партнеров" не как текущий, а именно как перспективный стратегический проект.

В качестве примера: если правительство Нидерландов в марте решит сократить добычу на крупнейшем в ЕС месторождении Гронинген с нынешних 21,6 до 12 миллиардов кубометров, потребности страны в импорте увеличатся на 10 миллиардов кубометров в год. При этом истощаются и норвежские, и британские месторождения — об этом сейчас в Европе и США активно пишут и говорят. Словом, места на этом рынке хватит и трубопроводному газу России, и катарскому, и американскому, и российскому СПГ. Вопрос в объемах завтрашнего и послезавтрашнего дней. Вот в связи с этим и идет большая газовая игра. Именно поэтому вокруг российско-европейских газовых коридоров сейчас так нарастают "фейковые потоки" сенсаций и интерпретаций.