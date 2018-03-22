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Скрипаль без истерики: кому это было выгодно

Сюжет:
Отравление экс-офицера ГРУ в Британии (587)
08:0022.03.2018
(обновлено: 08:08 22.03.2018)
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© REUTERS / Peter NichollsПолицейское оцепление рядом с местом, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери. 19 марта 2018Полицейское оцепление рядом с местом, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери. 19 марта 2018
© REUTERS / Peter Nicholls

Андраник Мигранян, для РИА Новости

Уже третью неделю набирает обороты конфронтация между российскими и английскими СМИ, дипломатами и политиками, вызванная попыткой неизвестных отравить бывшего полковника ГРУ, агента английской разведки, и его дочь рядом с местной пиццерией в провинциальном городе Солсбери.

Без должного расследования инцидента министр иностранных дел Борис Джонсон заявил о возможном русском следе. А затем премьер-министр Тереза Мэй поставила ультиматум Москве, чтобы та призналась в содеянном. Но когда российские власти вежливо намекнули англичанам, что им надо самим разобраться в произошедшем, а затем обратиться к России за помощью, Тереза Мэй тут же приказала изгнать 23 российских дипломата, якобы занимающихся разведывательной деятельностью в Великобритании, и объявила заморозку всех политических и дипломатических контактов на высшем уровне.

Наши дипломаты уже дома, британские — в рамках зеркального ответа — собирают вещи.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время посещения Солсбери. 15 марта 2018
© REUTERS / Pool/Toby Melville
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Этот инцидент хорошо вписывается в контекст российско-английских отношений последних десятилетий, когда в Англии один за другим по неясным причинам умирали беглые российские бизнесмены и бывшие агенты российских спецслужб. Почти во всех случаях, также не имея внятной доказательной базы, британские власти обвиняли в происходящем Россию и лично Путина. Так что нынешние действия английских властей находят сочувственный отклик как у британской общественности, так и у союзников по обе стороны Атлантики, так как усилиями западных СМИ за Россией и ее руководством закрепился образ злодеев, от которых можно ожидать любых преступных действий не только в России, но и в любой другой стране.

Не имея необходимых фактов, чтобы сделать однозначные выводы о том, кто и с какой целью пытался отравить отца и дочь Скрипалей, я так же волен построить свою версию случившегося, как и британские власти.

Полицейские в Солсбери, рядом с местом, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь
© REUTERS / Peter Nicholls
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При этом в отличие от британских властей, которые отказались даже назвать мотив преступления, попытаюсь ответить на вопрос, кто мог быть заинтересован в этом.

Мне кажется просто невероятной идея о причастности российских спецслужб.

Во-первых, Скрипаль не был "перебежчиком", называть его так ошибочно. Российские власти обменяли его на своих же разведчиков, арестованных в США.

Во-вторых, он не представлял никакой угрозы и не знал ничего сверх того, что уже передал англичанам до своего ареста. В противном случае его бы не отпустили, а заменили кем-то другим.

© AP Photo / PA/ Andrew Matthews Сотрудники экстренных служб закрепляют палатку на месте, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери
© AP Photo / PA/ Andrew Matthews
Сотрудники экстренных служб закрепляют палатку на месте, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери

В-третьих, находясь в Англии, он, конечно, был под наблюдением английских спецслужб. И если бы Скрипаль занимался какой-либо опасной для России деятельностью, за которую российские спецслужбы решили бы ликвидировать его, то британские спецслужбы сразу же огласили бы (как минимум, в общих чертах) мотив российской стороны, чтобы придать этой версии хоть какую-то правдоподобность.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на весеннем форуме Консервативной партии в Лондоне. 17 марта 2018
© AP Photo / Simon Dawson/Pool
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В-четвертых, и Путин, и российские спецслужбы меньше всего были заинтересованы в том, чтобы, отравив старого двойного агента на пенсии, а также его дочь, вызвать глубокий кризис в отношениях Москва — Лондон (или шире Москва — Запад, как мы знаем, США и другие союзники по НАТО уже поддержали беспочвенные обвинения Мэй в адрес России). И все это накануне президентских выборов в России и за пару месяцев до чемпионата мира по футболу.

В-пятых, в западных СМИ неоднократно говорилось, что без приказа Путина в России даже мухи не летают. Это означает, что он должен был лично дать приказ о ликвидации Скрипаля. О Путине можно сказать все что угодно, но одно очевидно: президент России очень рациональный и прагматичный человек и всегда просчитывает последствия своих поступков. В этом российский лидер разительно отличается от своего американского коллеги, которого, по свидетельству Майкла Волфа, все сотрудники Белого дома и члены его администрации называют нехорошими эквивалентами слова "неуравновешенный". На днях лишился своей должности даже такой человек, как Рекс Тиллерсон, по слухам, из-за неспособности держать при себе свое мнение об умственных способностях босса.

Таким образом, возникает вопрос: кому были выгодны отравление и вполне возможная смерть Скрипалей? Я не сторонник теории заговора и всякой конспирологии, но могу построить собственную версию происходящего исходя из более широкого и глубокого контекста случившегося.

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Я оставляю в стороне предположение, довольно популярное в отечественных СМИ, что это сделали британские спецслужбы с целью отвлечь внимание английского общества от всех негативных последствий, связанных с Brexit, и от скандала, разразившегося в одном из городков Англии, где процветала организованная преступная сеть, которая вовлекает сотни детей в индустрию секс-услуг.

Более вероятна другая версия.

На Западе, особенно в Англии и США, в СМИ и политических кругах уже много лет ведется истерическая кампания по демонизации Путина и России. В этих странах взят курс на смену режима в России и конкретно на замену президента. Не имея возможности эффективно вмешаться во внутреннюю политику России и избирательный процесс через свои структуры внутри страны, так как основная часть агентов иностранного влияния или уже зачищена, или находится под плотной опекой российских спецслужб, англо-американские спецслужбы решили провести операцию с целью дискредитировать Россию и Путина и бросить тень на российские выборы и легитимность предстоящего президентства. Англия была выбрана неслучайно: там почва была заранее подготовлена, а всемирный резонанс обеспечен. Только в таком случае можно не утруждаться версиями и уликами и даже не задумываться о том, что нельзя посреди маленького городка незаметно совершить такое преступление.

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВ информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ, где были объявлены предварительные итоги выборов президента РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ, где были объявлены предварительные итоги выборов президента РФ

Когда-то, в первые годы Советской власти, говорили о "революционном правосудии" и утверждали: законно и справедливо то, что в интересах рабочего класса. Этот принцип уже давно работает у наших партнеров на Западе.

Объявление с информацией об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери у ресторана в Солсбери
© REUTERS / Peter Nicholls
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Пару недель назад на программе у Лоры Ингрем на Fox News бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси на вопрос ведущей, вмешивались ли американские спецслужбы в выборы в других странах, чистосердечно ответил "да". И перечислил ряд случаев. Тут же мотивировав это тем, что спецслужбы США вмешиваются в выборы лишь из добрых побуждений и преследуют только благородные цели.

Чем не "благородная цель", по мысли западных спецслужб, еще большая демонизация как России, так и Путина?

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