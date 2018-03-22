Скрипаль без истерики: кому это было выгодно

Андраник Мигранян, для РИА Новости
Уже третью неделю набирает обороты конфронтация между российскими и английскими СМИ, дипломатами и политиками, вызванная попыткой неизвестных отравить бывшего полковника ГРУ, агента английской разведки, и его дочь рядом с местной пиццерией в провинциальном городе Солсбери.
Без должного расследования инцидента министр иностранных дел Борис Джонсон заявил о возможном русском следе. А затем премьер-министр Тереза Мэй поставила ультиматум Москве, чтобы та призналась в содеянном. Но когда российские власти вежливо намекнули англичанам, что им надо самим разобраться в произошедшем, а затем обратиться к России за помощью, Тереза Мэй тут же приказала изгнать 23 российских дипломата, якобы занимающихся разведывательной деятельностью в Великобритании, и объявила заморозку всех политических и дипломатических контактов на высшем уровне.
Наши дипломаты уже дома, британские — в рамках зеркального ответа — собирают вещи.
Не имея необходимых фактов, чтобы сделать однозначные выводы о том, кто и с какой целью пытался отравить отца и дочь Скрипалей, я так же волен построить свою версию случившегося, как и британские власти.
Мне кажется просто невероятной идея о причастности российских спецслужб.
Во-первых, Скрипаль не был "перебежчиком", называть его так ошибочно. Российские власти обменяли его на своих же разведчиков, арестованных в США.
Во-вторых, он не представлял никакой угрозы и не знал ничего сверх того, что уже передал англичанам до своего ареста. В противном случае его бы не отпустили, а заменили кем-то другим.
В-третьих, находясь в Англии, он, конечно, был под наблюдением английских спецслужб. И если бы Скрипаль занимался какой-либо опасной для России деятельностью, за которую российские спецслужбы решили бы ликвидировать его, то британские спецслужбы сразу же огласили бы (как минимум, в общих чертах) мотив российской стороны, чтобы придать этой версии хоть какую-то правдоподобность.
В-пятых, в западных СМИ неоднократно говорилось, что без приказа Путина в России даже мухи не летают. Это означает, что он должен был лично дать приказ о ликвидации Скрипаля. О Путине можно сказать все что угодно, но одно очевидно: президент России очень рациональный и прагматичный человек и всегда просчитывает последствия своих поступков. В этом российский лидер разительно отличается от своего американского коллеги, которого, по свидетельству Майкла Волфа, все сотрудники Белого дома и члены его администрации называют нехорошими эквивалентами слова "неуравновешенный". На днях лишился своей должности даже такой человек, как Рекс Тиллерсон, по слухам, из-за неспособности держать при себе свое мнение об умственных способностях босса.
Таким образом, возникает вопрос: кому были выгодны отравление и вполне возможная смерть Скрипалей? Я не сторонник теории заговора и всякой конспирологии, но могу построить собственную версию происходящего исходя из более широкого и глубокого контекста случившегося.
Более вероятна другая версия.
На Западе, особенно в Англии и США, в СМИ и политических кругах уже много лет ведется истерическая кампания по демонизации Путина и России. В этих странах взят курс на смену режима в России и конкретно на замену президента. Не имея возможности эффективно вмешаться во внутреннюю политику России и избирательный процесс через свои структуры внутри страны, так как основная часть агентов иностранного влияния или уже зачищена, или находится под плотной опекой российских спецслужб, англо-американские спецслужбы решили провести операцию с целью дискредитировать Россию и Путина и бросить тень на российские выборы и легитимность предстоящего президентства. Англия была выбрана неслучайно: там почва была заранее подготовлена, а всемирный резонанс обеспечен. Только в таком случае можно не утруждаться версиями и уликами и даже не задумываться о том, что нельзя посреди маленького городка незаметно совершить такое преступление.
Когда-то, в первые годы Советской власти, говорили о "революционном правосудии" и утверждали: законно и справедливо то, что в интересах рабочего класса. Этот принцип уже давно работает у наших партнеров на Западе.
Чем не "благородная цель", по мысли западных спецслужб, еще большая демонизация как России, так и Путина?