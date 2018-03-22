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Глобалисты признали поражение: они хотят теперь всего полглобуса

08:0022.03.2018
(обновлено: 08:24 22.03.2018)
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© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и США на здании Европейского парламента в БрюсселеФлаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Кажется, началась работа по возрождению полуживого "либерального мирового порядка". Она займет немало времени, эпицентром ее будут необязательно США. И "порядок" этот не будет мировым — прощайте, иллюзии. Он коснется только части стран: Китай и Россия (и не только они) к ним не будут относиться. В общем, проекту требуется отступление и перегруппировка.

Реальность нужно признавать

Все эти мысли звучали не на каком-то заседании подпольного "мирового правительства" — то была всего лишь конференция в Брюсселе, проведенная в этом месяце Германским фондом Маршалла в США. Фонд занимается, если коротко, "атлантизмом". То есть в основном отношениями Соединенных Штатов и Европы. К нашим друзьям не имеет отношения.

Об отступлении и перегруппировке пишет в авторской колонке один из участников, американец Джош Рогин.

Перед нами мнение одной немаловажной группы — и оно дает понять, что разговор внутри мирового либерального лагеря только разгорается: там есть другие люди и другие мнения.

Подробности происходившего в Брюсселе вот какие. Первое: они заигрались — и наконец-то это признают. Зря думали, что весь мир примет то, что нес ему Запад. Создание во второй половине XX века многосторонних институтов по универсальному (по всему миру) распространению либеральных ценностей было "отклонением от нормы", то есть идеализмом. Мир не такой и останется не таким.

Что особенно интересно: этот самый "международный порядок" был вызовом не только мировой истории с ее опытом, но и природе человека, признал участник заседания Роберт Каган. Однако его евангелисты потерпели поражение и признают это. "Национализм и популизм" — на марше в самих Европе и США, "авторитаризм" (Китая и России) — во всем остальном мире.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Почему революция Трампа обречена на провал
Кстати, это совпадает с недавно пришедшим осознанием того, что Штаты 70 лет исходили из возможности и необходимости сделать Китай частью Запада — и провалились.

Наконец, на конференции было сказано (Крисом Мэрфи, сенатором-демократом из США), что пока Дональд Трамп остается президентом, нечего ждать активного правительственного лидерства США по части установления того самого либерального миропорядка. Проект не то чтобы переходит на подпольный режим, но должен переключиться на перезагрузку связей между самими либерал-глобалистами, создание "новых альянсов" внутри самих западных обществ.

И — этого в материале Рогина нет, но секретом не является — Соединенные Штаты вовсе не обязательно будут в ближайшее время географическим эпицентром глобализма. Скорее уж Брюссель, где проходила конференция, с его нелюбимой многими евробюрократией. А то и Канада или Австралия.

А вот чего не было сказано, так это того, что надо закрывать проект. Перезагрузить — да, но не более того.

Снова железный занавес

Давайте представим себе, что будет с нами и миром, если довольно трезвые оценки фонда Маршалла станут общепринятыми для всей глобалистской команды (а к этому все идет).

Президент США Дональд Трамп во время визита в Пекин, Китай. 9 ноября 2017
© REUTERS / Damir Sagol
Трамп помог России выиграть в Азии
Речь о переносе их ключевых усилий на родную почву — будут разбираться с собственными обществами. Обществами, которые и без того задерганы "преобразователями природы человека" и где дают сбои политические структуры.

Так мы ведь это и наблюдаем каждый день. Вот вам сошедшая с ума Великобритания, которой выход из Евросоюза должен обойтись в немалые деньги и которая подымает мировой хайп и зовет всех в поход на Россию без каких-либо фактуры и доказательств.

© REUTERS / Peter NichollsПолицейские в Солсбери, рядом с местом, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь
© REUTERS / Peter Nicholls
Полицейские в Солсбери, рядом с местом, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь

Или прочая Европа, тратящая все силы на борьбу со ставшими вдруг популярными "несистемными" партиями: Германия, Франция, Италия…
Или вот вам США, где глобалисты не считают невозможным намеренный развал системы управления и вообще страны — только бы подавить "трамповского" избирателя.

Сколько вся эта внутренняя перегруппировка продлится? Долго. Годы как минимум. И я бы не сказал, что для нас это очень хорошо, потому что они будут огрызаться, справедливо полагая, что найдется немало желающих укусить тех, кто чуть не стал хозяевами этого мира и принес немало зла в процессе.

То есть будут войны. По сути, оборонительные для Запада, ведущиеся для острастки, по принципу "не тронь меня, пока я разбираюсь со своими внутренними делами". Чем они будут лучше прежних, наступательных? Да ничем. Собственно, мы всю эту картину уже и наблюдаем: зачем, например, американцам огрызаться в Сирии, где режим они вряд ли сменят? А вот затем. Чтобы их опасались.

И наконец. Перед нами вроде бы очень хорошая новость: наконец признали — или стараются признать — что мы, китайцы и многие прочие, Западом не станем никогда. То есть в этом плане от нас отвяжутся.

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль
© AFP 2018 / John Macdougall
"Альтернативы немецкому лидерству в Европе нет". Берлин бросает вызов США

Но так ли это хорошо? Получается, общих для мира правил и норм не будет. Торговых, юридических, моральных. Впрочем, мы это и сейчас наблюдаем.

Тогда как договариваться? Свежий пример — американские пошлины на сталь и прочие металлы, что никак не согласуется с якобы глобальными нормами Всемирной торговой организации. Политика Трампа, в сущности говоря, и есть практическое воплощение новой и оборонительной нормальности, о которой его противники, глобалисты, еще только говорят.

В итоге опять будут два мира, в каждом свои нормы.

И еще хорошо, если только два.

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