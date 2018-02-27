Семьдесят лет впустую. США остались без внешней политики

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Начиная с 1949 года (образование Китайской Народной Республики) и до сего дня все до единой цели и задачи политики США в отношении Китая провалились. Новых целей и задач — нет. Всю эту печальную картину рисует человек, который минимум четыре года "отвечал за Китай" при демократах. Вопрос возникает такой: а не означает ли это, что США лишились внешней политики в целом?

Вместо "Китая" читай "Россия"

У кого-то весна уже началась: сейчас можно прочитать материалы из американского журнала Foreign Affairs за март-апрель. В том числе статью, написанную Куртом Кэпмбеллом и Эли Ратнером.

Кэмпбелл был заместителем госсекретаря США по Азии и Тихому океану с 2009 по 2013 год. Он, возможно, не лучший из теоретиков Америки по китайской части, но как практик — все еще №1. Ратнер менее известен, но вообще-то он занимался теми же вопросами в кабинете вице-президента Джозефа Байдена, человека, чью истинную роль при Бараке Обаме публика традиционно недооценивала. И вообще незаметные люди — не обязательно не влиятельные.

Давайте сразу договоримся: я делаю краткий пересказ изложенных авторами американских провалов на китайском направлении, а вы в каждом случае вместо слова "Китай" подставляете "Россия". Будет интересно.

Итак, с самого конца Второй мировой Китай раз за разом обманывал ожидания и расчеты американских стратегов. Причем началось все с того, что стратеги не ждали прихода Мао Цзэдуна, свергнувшего американского союзника Чан Кайши в 1949 году.

(Итого, получается, американским провалам по части Китая почти семь десятилетий).

Далее, в 60-е и 70-е, думали, что удастся вбить клин между СССР и КНР и сблизить Китай с США. Клин вбился, а прочее не получилось, бывает. Но вот Мао умер (в 1976 году), и начались китайские реформы (в 1978-м). Идея в Америке возникла такая: рыночные реформы сблизят Китай и Запад, притом что Китай остережется бросать вызов американской военной мощи. В общем, пряник и кнут.

Но китайский рост начался, торговля с США доросла до отметки в 576 миллиардов долларов — и это лишь укрепило влиятельность китайской, а не американской экономической модели (добавим: в самом Китае и по всему миру). Сегодня правительство в Пекине ведет промышленную политику, "которая ставит целью продвигать собственные технологии в критических отраслях, включая аэрокосмическую, биомедицинскую и робототехническую".

Ничего себе обвинение. А чего хотели? Оказывается, полной открытости китайского рынка для американских компаний, и никаких, значит, собственных технологий. В общем, китайцы построили не тот Китай, который от них требовался.

Далее предполагалось, что реформы и рост приведут к "политической либерализации". Перевод на русский: к тому, что китайская цивилизация примет "общечеловеческие ценности", то есть станет частью американской, западной политической системы. Этого не вышло, несмотря даже на то, что в США обучались и обучаются "сотни тысяч китайских студентов".

Наконец, те самые кнут и пряник должны были "убедить Пекин, что невозможно и не нужно бросать вызов американскому порядку и безопасности в Азии", "еще более ограничить китайское желание поменять региональный порядок". Получилось известно что — создание "военной машины мирового класса", причем от такой политики Пекин не отвратила даже "демонстрация американских высоких технологий в Ираке и других местах" (или, добавим, эта демонстрация Китай только подтолкнула?). В итоге у США скоро появится военный конкурент, какого не было со времен СССР.

Может, менять надо было не КНР, а Америку?

Теперь выводы. Американские авторы приходят вот к чему: для начала надо хотя бы признать, что все стратегические цели в отношении Китая за истекшие десятилетия провалены. И только тогда можно будет задуматься о новых целях.

Хороший, честный вывод. Нет чтобы сказать, как это делают сегодня прочие демократы, что все шло хорошо — но тут пришел Дональд Трамп и все испортил. Нет, все шло плохо начиная еще с Гарри Трумена в 1940-х и было одной сплошной ошибкой.

А мой вывод вот какой: США лишились внешней политики вообще, ее смысла и целей.

Это так и потому, что Китай дорос до статуса второй державы мира, то есть "китайский провал США" — не по части какой-то второстепенной страны, а глобальный. И потому, что ровно та же политика в отношении СССР/России привела к ровно такому же результату, плюс помогла сблизиться России и Китаю еще больше. И потому, что таких провалов вообще-то много десятков — США планировали американизировать всех. Буквально всех. И тоже не получилось, примеры долго перечислять.

Вы скажете, что американская внешняя политика — вот она. Есть ведь НАТО и другие формы западного союза. Но если нет целей — всех западнизировать — то зачем союз? Разве только для глухой обороны от мира.

Собственно, все, что мы сейчас видим в США вместо вменяемой внешней политики — это сплошные эмоции и импровизации "на коленке" в ожидании, когда появятся новые цели.

Теперь вопрос: что это была за держава такая, где несколько поколений стратегов представляли только один возможный вариант событий: переделать Китай, включить его (и Россию, и далее по списку) в свою глобальную систему, и никаких других сценариев даже не предполагали?

Вот, допустим, СССР поначалу тоже добивался того, чтобы весь мир стал коммунистическим. Так ведь это — теоретически и на горизонте, а реальная сталинская внешняя политика была вполне вменяема. Но уже с середины 50-х годов, с появлением того, что я называю "доктриной Шепилова" (по имени министра иностранных дел), даже и теоретически все изменилось. Официально допускалась дружба и сотрудничество со странами, которые к коммунизму не маршировали.

И так и шло: если, допустим, Ангола, Афганистан и дальше по списку хотят поэкспериментировать с социализмом, то мы поможем. Но чтобы всерьез рассчитывать, что буквально все — Индия, допустим, или Аргентина, или Франция — в отдаленной перспективе должны стать частью нашей "системы", и даже в теории не допускать никаких других вариантов? Так не мыслили в позднем СССР, такого безумия и близко нет в России.

Но в США у этого безумия есть название — концепция американской "исключительности". И это уже другая тема и другая статья из того же журнала. Насчет того, что после Второй мировой Америка на полном серьезе строила "американский мир" — весь мир — путем "активного экспорта американской мощи и ценностей". А сейчас от всего этого устала, появился Трамп и предлагает, по сути, американскую исключительность в довоенной, первоначальной версии. Это когда Америка должна быть защищена от внешних угроз и излишних обязательств, и если будет распространять "демократию", то своим примером, а не вмешательством. У Трампа ничего из этого не выйдет, пытается доказать автор, но вот здесь с ним (не с Трампом) можно поспорить.