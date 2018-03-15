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Удачный старт — половина успеха, или Как российские мультики покоряют Китай

20:0015.03.2018
(обновлено: 20:19 15.03.2018)
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© Паровоз (2015)Кадр из мультфильма Волшебный ФонарьКадр из мультфильма Волшебный Фонарь
© Паровоз (2015)

Анастасия Мельникова, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Российская анимация триумфально завоевывает китайский рынок: компания "Цифровое телевидение" продала права на показ 10 российских мультсериалов крупнейшим онлайн-кинотеатрам Китая. Их аудитория превышает миллиард человек в месяц.

То, что успех российским мультфильмам гарантирован, стало понятно еще полтора года назад. Летом 2016 года на сайте крупного китайского оператора видеостриминга LeEco были показаны несколько эпизодов мультсериала "Ми-ми-мишки".

Удивительно, но совершенно новый для китайских зрителей контент сразу "выстрелил": за первые три дня "Ми-ми-мишек" посмотрели шесть миллионов раз.

© Паровоз (2015)Кадр из мультфильма "Ми-ми-мишки"
© Паровоз (2015)
Кадр из мультфильма "Ми-ми-мишки"

Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Лидер КНР заявил о готовности расширять сотрудничество с Россией‍
"Исторически у нас был рекорд — это 10 миллионов просмотров, — рассказывал президент LeEco в России и Восточной Европе Виктор Сюй. — В сравнении с этим русские мультфильмы показали очень хорошие результаты, а хорошее начало — это ведь половина успеха. К тому же это еще и культурное разнообразие".

Безусловно, эта амбициозная сделка — важный шаг в культурном сближении и развитии отношений России и Китая, тот самый "разворот на восток", который с каждым днем становится все более актуальным. Плюс — взаимовыгодное деловое сотрудничество.

Как говорят в Китае, одним усилием можно достичь двух целей, одной стрелой поразить двух ястребов.

Азия в приоритете

© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкДети играют с мобильным телефоном
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Дети играют с мобильным телефоном

"С точки зрения международной стратегии продвижения брендов для нас страны Азиатского региона, в которых проживает половина населения Земли, — приоритет. И здесь, безусловно, особняком стоит самый крупный в Азии китайский рынок, — считает председатель совета директоров компании "Цифровое телевидение" Дмитрий Медников. — На протяжении двух лет мы готовили к выводу на этот рынок наши бренды".

В результате медиагруппа "Цифровое телевидение" (дочернее предприятие ВГТРК и "Ростелекома") закрыла сразу несколько удачных сделок по продаже в Китай прав на самый крупный в истории пул мультипликационных сериалов.

Его объем — более 550 серий. В ближайшее время их увидят подписчики крупнейших онлайн-кинотеатров Китая: Tencent video, iQIYI и Mango TV.

© Паровоз (2016)Кадр из мультфильма "Лео и Тиг"
© Паровоз (2016)
Кадр из мультфильма "Лео и Тиг"
Мальчик смотрит телевизор. Архивное фото
© Fotolia / Freer
Онлайн-кинотеатры КНР купили права на показ десяти российских мультсериалов
Китайские зрители онлайн-кинотеатров смогут посмотреть 10 современных российских анимационных сериалов: "Ми-ми-мишки", "Бумажки", "Лео и Тиг", "Сказочный патруль", "С.О.Б.Е.З.", "Волшебный фонарь", "Аркадий Паровозов спешит на помощь", "Деревяшки", "Четверо в кубе" и "Герои Энвелла".

Все мультфильмы были адаптированы для Китая: их перевели и переозвучили на китайский язык, поменяли графику. Были даже изменены — точнее скорректированы — сценарии с учетом культурологических особенностей аудитории страны.

© Паровоз (2016)Кадр из мультфильма "Сказочный патруль"
© Паровоз (2016)
Кадр из мультфильма "Сказочный патруль"

Переговорами и сопровождением по сделкам занимался эксклюзивный дистрибьютор контента — компания "Сигнал Медиа".

"Закрытие сделки с такими видеогигантами позволит десяти анимационным брендам получить доступ к более чем миллиардной аудитории. Для нас это большой успех и не менее серьезный вызов по продвижению на мировом медийном рынке", — заявил Михаил Ковальчук, генеральный директор компании "Сигнал Медиа".

Шансы на успех

© AP Photo / Xinhua, Cheng RuixinДевочка рассматривает фигурки героев мультфильмов в преддверии Китайского международного фестиваля анимации в Ханчжоу
© AP Photo / Xinhua, Cheng Ruixin
Девочка рассматривает фигурки героев мультфильмов в преддверии Китайского международного фестиваля анимации в Ханчжоу

Успех анимационных фильмов обязательно связан и с грамотным продвижением, и с ценностью, оригинальностью самого контента: чем больше в мультсериалах интересных или узнаваемых, близких зрителям ситуаций, тем больше шансов запомниться детям и подросткам надолго. А значит, им уже не захочется ограничиваться лишь просмотрами серий.

Дети в Китае. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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В Китае появятся российские мультфильмы и обучающие игры
У популярных мультфильмов есть фан-клубы или подобие социальной сети (как, например, у российских "Смешариков"). Обязателен свой канал на YouTube: здесь безусловный лидер — "Маша и медведь" (или Masha and The Bear). Один из эпизодов этого сериала, "Маша плюс каша", с 2012 года набрал почти три миллиарда просмотров.

Понятно, что успех собственно анимационного искусства предполагает и много просмотров (и, соответственно, рекламы), и сопровождения сопутствующими товарами, а также акциями, концертами, интерактивными спектаклями с участием любимых персонажей. В крупнейших магазинах устраивают отдельные корнеры популярных мультсериалов.

В результате успешный мультфильм — это бренд, под которым, помимо сериала, выпускаются компьютерные образовательные игры, головоломки, игрушки, одежда, школьные товары, а также продукты питания и многое другое.

© Паровоз (2015)Кадр из мультфильма "Ми-ми-мишки"
© Паровоз (2015)
Кадр из мультфильма "Ми-ми-мишки"
Причем современная анимация уже давно вышла за пределы экранов: у детей и подростков популярны интерактивные компьютерные игры с участием полюбившихся персонажей, дополненная и виртуальная реальность, а также старый добрый косплей (от англ. costume play — "костюмированная игра").

Пункт пропуска на границе России с Китаем. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Оборот торговли между Россией и Китаем за год вырос до $87 миллиардов
Похожие друг на друга мультфильмы и игры заполонили рынок Китая, тем интереснее будет процесс интеграции туда российского контента — не только сериалов и игр, но и, к примеру, обучающих программ.

"Продажа в Китай онлайн-кинотеатрам с миллиардной аудиторией самого большого пула российских мультфильмов — историческое событие для всей индустрии отечественной анимации, — заявил Дмитрий Медников. — Необходимо отметить, что видеоконтент — часть стратегии продвижения наших анимационных брендов. На территории Китая уже доступны и популярны игры для смартфонов и планшетов, созданные по мотивам наших мультфильмов".

© Depositphotos / ryanking999
© Depositphotos / ryanking999
А дальше — как повезет. Если китайским юным и не очень зрителям понравятся персонажи российских мультфильмов, то большой популярностью будут пользоваться и другие сопутствующие товары, акции и фестивали.

В любом случае то, что на китайском медиарынке появляется сразу 10 наших сериалов, может создать моду на российские мультфильмы и компьютерные игры, задать новый тренд.

И опять же, как говорят в Китае: то, что случается, случается вовремя. Видимо, удачное время для продвижения там российской анимации пришло.

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