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Кровавая Джина, Могильщик и другие: пыточная команда Трампа

19:3515.03.2018
(обновлено: 19:51 15.03.2018)
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© AP Photo / CIAДжина ХаспелДжина Хаспел
© AP Photo / CIA

Вероника Крашенинникова, для РИА Новости

Кадры решают все — это утверждение верно в любом государстве в любой период. Президент Трамп уверенно и настойчиво продолжает шокировать мир своими кадровыми назначениями.

Служба на "черных объектах" ЦРУ — тех, которые официально не существуют и столь же официально не подчиняются никаким законам, — становится положительным пунктом в послужном списке, ведущим к карьерному взлету. Это случай нового кандидата на пост директора ЦРУ Джины Хаспел. И не только ее.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Luis M. Alvarez
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"Мы называли ее Кровавая Джина", — рассказывает бывший офицер ЦРУ Джон Кирияку, раскрывший программы пыток управления, за что сам провел в тюрьме почти два года. "Она всегда и с радостью была готова использовать силу. Да, все знали, что пытки не работают. <…> Но Джина и ей подобные люди продолжали, потому что получали от этого удовольствие. Они пытали лишь ради того, чтобы пытать, не для сбора информации". Подробности того, как проводились допросы подозреваемого Абу Зубейды путем "усовершенствованных методов" в секретной тюрьме в Таиланде под командованием Хаспел, описаны в файлах ЦРУ, полученных год назад Американским союзом защиты гражданских свобод (опубликованы здесь; настойчиво не советую читать данный документ людям с ранимой психикой). Впоследствии ЦРУ признало, что переоценило роль Зубейды.

Сенатор-республиканец Рэнд Пол анонсировал в среду на телеканале CNBC, что будет голосовать против назначения Джины Хаспел на пост директора ЦРУ: "Мое несогласие связано с ее прямым участием в пытках и ее ликованием от процесса пыток человека". Он также против кандидатуры Майкла Помпео на пост главы Государственного департамента.

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteСенатор Рэнд Пол выступает против кандидатуры Джины Хаспел на пост директора ЦРУ и кандидатуры Майкла Помпео на пост главы Государственного департамента
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Сенатор Рэнд Пол выступает против кандидатуры Джины Хаспел на пост директора ЦРУ и кандидатуры Майкла Помпео на пост главы Государственного департамента

Президент США Дональд Трамп в Вашингтоне. Архивное фото
© REUTERS / Kevin Lamarque
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Майкл д'Андреа, как и Кровавая Джина, руководил допросами, которые сенат США в своем докладе о деятельности ЦРУ квалифицировал как пытки. Его прозвища не менее говорящи: Могильщик, Принц Тьмы, а также Аятолла Майк — д'Андреа принял ислам, видимо, чтобы знать врага изнутри. Во главе Центра противодействия терроризму ЦРУ с 2006 по 2015 год д'Андреа координировал сотни дрон-ударов и тайных операций. С этого высокого поста в июне прошлого года д'Андреа перешел на должность главы отдела ЦРУ по Ирану — что дает понимание намерений и средств, которые ведомство может использовать против этой страны. Уже через семь месяцев после назначения д'Андреа в Иране развернулись массовые протесты; генпрокурор исламской республики заявил, что именно д'Андреа координировал беспорядки.

Будущий — если одобрит конгресс — главный "дипломат" США Майк Помпео даже на посту директора ЦРУ отличался особой воинственностью и агрессией. В октябре прошлого года Помпео заявлял, что ЦРУ "будет работать более жестоко" (more vicious). Президент Трамп при этом "обещал нас прикрыть" — в смысле защитить, сообщил директор ЦРУ. Помпео был младшим партнером миллиардеров-братьев Кох, которые исповедуют радикально правые взгляды и щедро финансируют соответствующие инициативы. Он пришел в политику в 2010 году в составе "Движения Чаепития", ультраправого крыла Республиканской партии, которое эти же Кохи щедро спонсировали. На слушаниях в конгрессе США в январе прошлого года Помпео заявил, что "открыт" к использованию пытки утоплением и других "усовершенствованных методов допросов" при определенных обстоятельствах.

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteДиректор ЦРУ Майк Помпео
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Директор ЦРУ Майк Помпео

Напомню: своими первыми назначениями в силовом блоке президент Трамп вернул на главные военные посты генералов, которых предыдущая администрация отправляла в отставку за агрессивность и милитаристский авантюризм. Речь идет о главе Пентагона Джеймсе Мэттисе, которого Трамп любит называть Бешеным Псом, и уволенном — отнюдь не за милитаризм — главе Совета национальной безопасности Майкле Флинне.

Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik
Тиллерсон заявил, что изоляция России не соответствует ничьим интересам

О чем говорит эта последовательная цепочка назначений наиболее агрессивных кадров, часто действующих за рамками закона?

Во-первых — о том, что воинственность администрации Трампа достигает уровня, до сих пор не виданного в истории США, и этот тренд продолжится. Трамп подбирает себе тех, с кем его химия совпадает. Даже жесткий и неумолимый бывший глава крупнейшей нефтяной корпорации в мире Рекс Тиллерсон в этом ряду выглядел как голубь мира.

Во-вторых, новый "призыв" Трампа подтверждает самые агрессивные намерения администрации США против Ирана. Выход Штатов из ядерного соглашения с Ираном президент Трамп не раз обещал, и у него будет возможность это сделать уже в мае, отказавшись заверять конгресс в том, что ядерная сделка с Ираном соответствует американским интересам.

Директор ЦРУ Майк Помпео. Архивное фото
© AFP 2018 / Jim Watson
Пушков прокомментировал назначение Помпео госсекретарем США
Но самый главный урок, который необходимо вынести из ситуации, касается качества нашего собственного анализа и информационной политики. Трамп и в бытность бизнесменом был известен склонностью к насилию, расистскими убеждениями и болезненной потребностью постоянно самоутверждаться за счет других. Он был приведен к власти наиболее агрессивными финансово-экономическими и военными кругами. Было очевидно, что президентская власть лишь многократно усилит его опасные черты.

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