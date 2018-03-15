Хозяева пытаются отучить Европу от газа с помощью яда

Дмитрий Лекух, для РИА Новости
Как заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым, процесс расторжения контрактов между возглавляемым им концерном и "Нафтогазом Украины" займет, скорее всего, от полутора до двух лет. Собственно, сроки вполне адекватные и при текущем положении дел допустимые. При этом, несмотря на ожидаемые финансовые потери, выход из существующих соглашений позволит "Газпрому" не только избежать возможных штрафов за уменьшение объемов транзита, но и вести дальнейшие переговоры как с "Нафтогазом", так и частично с европейскими потребителями "с сильной позиции".
"В текущих условиях важно отметить, что тут уже украинская сторона должна доказывать экономическую эффективность и целесообразность продолжения транзита газа через территорию Украины. И мы готовы выслушать и рассмотреть такое предложение, если вдруг такие предложения будут", — пояснил прессе главный отечественный газовщик.
По факту очередная "шахматная партия" великих континентальных и великих морских держав переходит в уверенный миттельшпиль. Но сначала немного о текущей экономике и энергетике.
Тут все просто.
У "Газпрома" теперь есть не только повод, но и объяснимая с любой из точек зрения причина не иметь более никаких дел с украинским паразитирующим лимитрофом. Условия, в которые Стокгольмский арбитраж поставил российского газового гиганта, радостно подхваченные местечковым украинским политикумом, готовящимся чуть ли не "арестовывать" месторождения газа на Ямале, настолько невыгодны с коммерческой стороны, что это очевидно всем, включая "нейтральную" часть Европы. По сути, если не расторгать контракты, то "Газпром" должен будет ближайшие пару лет просто торговать с Европой себе в убыток и содержать радостную компанию украинских коррупционеров за свой счет.
Вот только для осуществления этой "шведско-украинской мрыи" одного решения Стокгольмского арбитража явно недостаточно: Киев еще для этого должен завоевать Российскую Федерацию. Потому как этот юридический бред иначе чем наложением контрибуции на побежденную в войне державу и не назовешь.
Это хорошо понимают в Москве. Не хуже, чем в Москве, это понимают и в столицах "старой Европы". А если этого не понимает киевская гоп-компания во главе с "шоколадным президентом" Порошенко, то это исключительно вопрос мировосприятия господина Порошенко, и не более того.
Русские просто не будут торговать на таких условиях А поскольку они поставщики, то с ними нужно либо как-то договариваться, либо, повторимся, воевать. Таких планов, как положить свои головы за "молодую незалежную демократию", в Вене и Берлине не просматривается. Значит, решение вполне очевидно. Особенно в условиях, когда добыча газа в Европейском союзе снижается, и, по словам все того же Миллера, "еще большую актуальность приобретают новые экспортные газотранспортные проекты поставки нашего российского газа на зарубежные рынки — это и "Турецкий поток", и "Северный поток — 2"".
Но это пока — только текущая экономика.
Есть еще и геостратегия, и вот тут все гораздо масштабнее, а для кое-кого и объективно страшней.
Но есть небольшая проблема.
Стараниями Российской Федерации и КНР, также претендующих на европейские рынки и заинтересованных в благополучии субконтинента как своих "покупателей" (а также части не желающих пойти на обед Уолл-стрит континентальных европейских элит), "восточно-европейский барьер", состоящий из проамериканских лимитрофов, оказался немного дырявым. Континентальные китайский "пояс великого шелкового пути", русский "транс-евразийский коридор", а также Северной морской путь и балтийские порты для привычно контролирующих мировую торговлю (в том числе, через контроль проливов) "морских держав" в перспективе фактически обнуляют монополию. И это для той же Великобритании и США (которых напрасно сравнивают с "континентальным Римом", с точки зрения исторической геополитики это вполне очевидный "Карфаген") уже по-настоящему опасно. И прямые энергетические коридоры, не контролируемые проамериканскими лимитрофами, для "морских торговых держав" тут очевидный враг.
И что-то нам подсказывает, что к этим провокациям и угрозам надо уже привыкать: эта, думается, совершенно точно не последняя. Есть такая историческая истина: "морской торговец — он всегда немного пират".