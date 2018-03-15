Хозяева пытаются отучить Европу от газа с помощью яда

Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Как заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым, процесс расторжения контрактов между возглавляемым им концерном и "Нафтогазом Украины" займет, скорее всего, от полутора до двух лет. Собственно, сроки вполне адекватные и при текущем положении дел допустимые. При этом, несмотря на ожидаемые финансовые потери, выход из существующих соглашений позволит "Газпрому" не только избежать возможных штрафов за уменьшение объемов транзита, но и вести дальнейшие переговоры как с "Нафтогазом", так и частично с европейскими потребителями "с сильной позиции".

"В текущих условиях важно отметить, что тут уже украинская сторона должна доказывать экономическую эффективность и целесообразность продолжения транзита газа через территорию Украины. И мы готовы выслушать и рассмотреть такое предложение, если вдруг такие предложения будут", — пояснил прессе главный отечественный газовщик.

Ситуация, словом, простая, как полено. Если бы предельно политизированного и асимметричного решения Стокгольмского арбитража не было, его бы стоило изобрести. Причем не только с экономической, но и геостратегической точки зрения.

По факту очередная "шахматная партия" великих континентальных и великих морских держав переходит в уверенный миттельшпиль. Но сначала немного о текущей экономике и энергетике.

Тут все просто.

У "Газпрома" теперь есть не только повод, но и объяснимая с любой из точек зрения причина не иметь более никаких дел с украинским паразитирующим лимитрофом. Условия, в которые Стокгольмский арбитраж поставил российского газового гиганта, радостно подхваченные местечковым украинским политикумом, готовящимся чуть ли не "арестовывать" месторождения газа на Ямале, настолько невыгодны с коммерческой стороны, что это очевидно всем, включая "нейтральную" часть Европы. По сути, если не расторгать контракты, то "Газпром" должен будет ближайшие пару лет просто торговать с Европой себе в убыток и содержать радостную компанию украинских коррупционеров за свой счет.

Вот только для осуществления этой "шведско-украинской мрыи" одного решения Стокгольмского арбитража явно недостаточно: Киев еще для этого должен завоевать Российскую Федерацию. Потому как этот юридический бред иначе чем наложением контрибуции на побежденную в войне державу и не назовешь.

Это хорошо понимают в Москве. Не хуже, чем в Москве, это понимают и в столицах "старой Европы". А если этого не понимает киевская гоп-компания во главе с "шоколадным президентом" Порошенко, то это исключительно вопрос мировосприятия господина Порошенко, и не более того.

Русские просто не будут торговать на таких условиях А поскольку они поставщики, то с ними нужно либо как-то договариваться, либо, повторимся, воевать. Таких планов, как положить свои головы за "молодую незалежную демократию", в Вене и Берлине не просматривается. Значит, решение вполне очевидно. Особенно в условиях, когда добыча газа в Европейском союзе снижается, и, по словам все того же Миллера, "еще большую актуальность приобретают новые экспортные газотранспортные проекты поставки нашего российского газа на зарубежные рынки — это и "Турецкий поток", и "Северный поток — 2"".

При этом, что особенно характерно, ЕС в текущих обстоятельствах не насытишь и столь вожделенным для ряда восточноевропейских стран американским сланцевым газом: такого количества "свободных сланцев" в США нет чисто физически. Собственно говоря, судя по всему, именно таким и был "хитрый план": торможение "Северного потока — 2", постепенное удорожание транзита по ржавеющей украинской трубе с постепенным же замещением выпадающих объемов поставками американского СПГ. Ну, а поскольку в столь короткие сроки это все технически неосуществимо, то своим неуместным рвением Стокгольмский арбитраж этот хитрый план, что называется, обнулил. Ибо "рвать отношения с русскими энергетиками" Европа сейчас не будет ни под каким давлением, для нее это вопрос не "политический", а вполне банального выживания. Просто в качестве примера: спрос на российский газ летом этого года останется аномально высоким из-за низкого уровня запасов газа в подземных хранилищах. В подземных хранилищах Европы сегодня газа очень мало, где-то всего-навсего 25%. В некоторых странах этот уровень вообще критический — 10%.

Но это пока — только текущая экономика.

Есть еще и геостратегия, и вот тут все гораздо масштабнее, а для кое-кого и объективно страшней.

Просто если банально взглянуть на карту, то очень легко обратить внимание: по периферии полыхает сейчас именно европейский субконтинент. С юга — последствия "арабской весны". С востока — пояс проамериканских и тоже кое-где, как на той же Украине, пылающих "лимитрофов". А за океаном на "старую Европу" жадно облизывается старший товарищ. Причем это даже никем сейчас не скрывается: достаточно послушать выступление того же Трампа, допустим, в Давосе, где фразу "нам нужны ваши деньги" он неоднократно повторял.

Но есть небольшая проблема.

Стараниями Российской Федерации и КНР, также претендующих на европейские рынки и заинтересованных в благополучии субконтинента как своих "покупателей" (а также части не желающих пойти на обед Уолл-стрит континентальных европейских элит), "восточно-европейский барьер", состоящий из проамериканских лимитрофов, оказался немного дырявым. Континентальные китайский "пояс великого шелкового пути", русский "транс-евразийский коридор", а также Северной морской путь и балтийские порты для привычно контролирующих мировую торговлю (в том числе, через контроль проливов) "морских держав" в перспективе фактически обнуляют монополию. И это для той же Великобритании и США (которых напрасно сравнивают с "континентальным Римом", с точки зрения исторической геополитики это вполне очевидный "Карфаген") уже по-настоящему опасно. И прямые энергетические коридоры, не контролируемые проамериканскими лимитрофами, для "морских торговых держав" тут очевидный враг.

Но чисто экономическими методами, включая даже санкции, справиться с этим трендом не получается. Поэтому в ход идет уже все, что угодно, начиная с квазиправовых "решений судов и арбитражей" и заканчивая, судя по всему, и откровенными предельно дешевыми провокациями типа Солсбери. Потому и премьер-министр Мэй в первую очередь взывает именно к "атлантической солидарности" и "солидарности НАТО". Это прямой посыл — Европа, иди к нам на стол, нам нужно тебя сожрать, чтобы выжить, поэтому прекрати с русскими торговать.

И что-то нам подсказывает, что к этим провокациям и угрозам надо уже привыкать: эта, думается, совершенно точно не последняя. Есть такая историческая истина: "морской торговец — он всегда немного пират".