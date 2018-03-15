Страшная месть Великобритании. Испуганный фельетон

Игорь Романович, автор блога Green Tea

The Times сообщила, что Лондон в качестве наказания России за "дело об отравленном предателе" может предпринять массированную кибератаку на российские правительственные компьютерные сети либо сайты, связанные с "фабрикой троллей". Рассматриваются также меры против RT, бойкот чемпионата мира по футболу и санкции против российских бизнесменов.

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Все меры были одобрены и приняты, но потом что-то пошло не так.

Британские хакеры индийского происхождения не смогли обнаружить в России правительственных компьютерных сетей, так как все самое важное в России решалось по массивным эбонитовым телефонам со странным названием "вертушка", соединенным между собой подземными бронированными кабелями.

В московские подземелья для хакерского взлома были посланы два лучших агента МИ-6 с ножовками. Одного из них так и не нашли, а второго успели втащить на платформу москвичи, ожидавшие поезд на станции метро "Охотный Ряд", когда тот с воплями удирал по путям от гнавшейся за ним метровой крысы.

Агент непрерывно трясся, повторял: "Меня зовут…", но свое имя вспомнить никак не мог, отчего все время плакал, крепко прижимая к груди ножовку и оригинал Вергилия из библиотеки Ивана Грозного. Где он нашел артефакт, агент тоже не помнил.

Из доступных правительственных сетей британским хакерам удалось найти лишь твиттер Медведева, но твиттер решили не трогать, опасаясь парализовать деятельность Трампа по управлению Вселенной.

Попытки атаковать российских троллей также не увенчались успехом. Британские хакеры были толсто затроллены, а с их счетов внезапно исчезли все нажитые непосильным трудом деньги, отчего специалисты по компьютерным атакам впали в глубокую депрессию и работать больше не могли.

Меры против RT привели к печальным последствиям. Британцы окончательно потеряли связь с реальностью, не знали, что делается в Британии и в мире и даже какое сегодня число. Стихийно образовался черный рынок новостей, на котором последние выпуски RT бойко улетали по пятьдесят фунтов за флешку или обменивались на бутылку шотландского виски.

Бойкот чемпионата мира по футболу сборной Англии очень расстроил английских болельщиков, а также сборную Панамы, потерявшую надежду легко и без проблем выйти в одну восьмую финала. Все остальные на решительный демарш не обратили особого внимания.

Санкции против российских бизнесменов сказались особенно болезненно. Экономика Британии сразу потеряла большую часть своих невиртуальных денег, в результате чего британская королевская семья была вынуждена продать Букингемский дворец китайцам, которые открыли в нем представительство Huawei и несколько ресторанчиков.

В. В. Путин за привлечение инвестиционных средств в экономику России наградил Совет национальной безопасности Великобритании орденом Дружбы.

Через месяц Совет собрался на экстренное совещание.

После подведения неутешительных итогов было решено Россию срочно простить из соображений гуманизма.