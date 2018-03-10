Покушение на Скрипаля оперативно "раскрыто". Теперь надо придумать "мотив"

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости
Загадочное отравление бывшего офицера российского Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля было "раскрыто" британскими газетами, политиками и различного рода "экспертами" очень оперативно. Россию и российские спецслужбы обвинили в этом покушении моментально и совершенно безапелляционно.
Российское посольство в Великобритании, проанализировав заголовки британской прессы, подытожило: "Презумпция невиновности 2.0: понятия не имею, что случилось, понятия не имею, почему это случилось, но русские виновны".
The Times: мы не знаем, когда прилетела дочь Скрипаля, но "киллеры" прилетели днем позже
И все же: зачем России убивать провалившегося британского агента? Он ведь и так на протяжении пяти с лишним лет был в руках наших правоохранительных органов. Если кто-то в Москве и желал его смерти — к чему такие сложности? После нескольких лет заключения передать его Британии. Ждать еще почти восемь лет, а затем спохватиться, вспомнить, что где-то в Альбионе живет предатель, и организовать сложнейшую операцию по его устранению. Не абсурдно ли?
Газета The Times воссоздала действия "группы российских убийц", которые якобы вылетели из Москвы через день после того, как в Англию прибыла Юлия Скрипаль, вместе с отцом ставшая жертвой отравления в Солсбери. Почему из Москвы? Почему через день, а не через два? Последний вопрос особенно актуален в связи с тем, что The Times тут же признается: "Пока неясно, когда именно Юлия Скрипаль приземлилась в Великобритании". То есть они не знают времени прилета дочери предателя, но уже знают, когда прилетела "группа киллеров"! И ведь самим же не смешно от такой версии.
А что за срочность-то такая? Восемь лет имели возможность устранить предателя, который и не скрывался, а здесь, видите ли, не могли подождать еще денек-другой? И уж тем более если дочь Скрипаля собиралась возвращаться в Москву, то зачем "российским киллерам" надо было расправляться с ней именно на британской территории? Но таких вопросов английская пресса старается не задавать.
Лайк в фейсбуке за 2013 год как причина покушения?
Но невозможно было долго кормить публику конспирологическими теориями, даже не задавшись вопросом о мотивах "группы российских киллеров". Поэтому к концу недели газеты выдвинули свои версии, не менее абсурдные, чем с лайком в фейсбуке.
The Financial Times со ссылкой на некие источники сообщила, что Скрипаль якобы делился конфиденциальной информацией о России с "разведками Британии и других западных стран". При этом газета вынуждена была признать, что "его ценность как оперативного источника быстро падала". Еще бы, Скрипаль был уволен из ГРУ еще в 1990-е. Все, что мог рассказать конфиденциального, рассказал очень давно. Зачем же кому-то понадобилось устранять агента именно сейчас? Но этим вопросом газета тоже не задается, как и не выдвигает иных версий.
Бесспорный факт от российского посольства — это "конспирологическая теория"
Видимо, осознав абсурдность намеков на "критический лайк" в фейсбуке, The Times в пятницу выдвинула шесть версий мотивов устранения Скрипаля, пять из которых подводят к мысли о "российском следе" (включая почему-то и "досье Трампа"). Шестая версия содержит твит российского посольства в Британии, указавшего на некорректность заголовков ряда британских газет об отравлении "российского шпиона". Посольство обратило внимание на то, что Скрипаль "был британским шпионом, работавшим на МИ-6". Казалось бы, факт бесспорный и общеизвестный. Если британцы не верят признанию самого Скрипаля и приговору российского суда, то как они еще могут объяснить, зачем Британия согласилась обменивать задержанных российских агентов на Скрипаля?
Бойс категорически отверг даже легкий намек на то, что за попыткой устранения Скрипаля могут стоять именно британские спецслужбы. Как такое можно предполагать, в самом деле! Ведь "факт" устранения провалившегося агента МИ-6 "группой российских киллеров" уже "установлен". Теперь надо бы не "мутить воду", приводя бесспорные факты из биографии пострадавшего, а подтягивать за уши невероятные версии. Чем сейчас и займутся многочисленные британские "эксперты".