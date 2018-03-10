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Покушение на Скрипаля оперативно "раскрыто". Теперь надо придумать "мотив"

Сюжет:
Отравление экс-офицера ГРУ в Британии (78)
08:0010.03.2018
2191906
© AP Photo / PA/Steve ParsonsРесторан в Солсбери, который был закрыт после госпитализации бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. 5 марта 2018Ресторан в Солсбери, который был закрыт после госпитализации бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. 5 марта 2018
© AP Photo / PA/Steve Parsons

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

Загадочное отравление бывшего офицера российского Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля было "раскрыто" британскими газетами, политиками и различного рода "экспертами" очень оперативно. Россию и российские спецслужбы обвинили в этом покушении моментально и совершенно безапелляционно.

Российское посольство в Великобритании, проанализировав заголовки британской прессы, подытожило: "Презумпция невиновности 2.0: понятия не имею, что случилось, понятия не имею, почему это случилось, но русские виновны".

The Times: мы не знаем, когда прилетела дочь Скрипаля, но "киллеры" прилетели днем позже

Дом в Солсбери, где жил бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль. 6 марта 2018
© РИА Новости / Денис Ворошилов
Посольство России обвинило СМИ в манипулировании фактами в деле Скрипаля
Если полистать британские газеты, обнаруживаешь поразительную вещь. Шпионскому скандалу посвятили несколько газетных разворотов и уже объявили, кто стоит за покушением. Но авторы этих статей почему-то очень тщательно избегали слова "мотив".

И все же: зачем России убивать провалившегося британского агента? Он ведь и так на протяжении пяти с лишним лет был в руках наших правоохранительных органов. Если кто-то в Москве и желал его смерти — к чему такие сложности? После нескольких лет заключения передать его Британии. Ждать еще почти восемь лет, а затем спохватиться, вспомнить, что где-то в Альбионе живет предатель, и организовать сложнейшую операцию по его устранению. Не абсурдно ли?

Полицейское оцепление в городе Солсбери после госпитализации бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
© AP Photo / PA/Steve Parsons
СМИ: Скрипаль работал на западные спецслужбы после эмиграции‍
Приговор Скрипалю был мягким: 13 лет за предательство — не самое суровое наказание. Судя по всему, он пошел на полное сотрудничество с российским следствием и сдал все свои британские контакты. Это прекрасно понимали и в самой Британии. В Лондоне знали, что жизни Скрипаля уже ничто не угрожает. Во всяком случае, со стороны России. В отличие от большинства перебежчиков и предателей, экс-офицер ГРУ поселился под своей фамилией в довольно оживленном туристическом городке Солсбери. Приобрел там (опять-таки на свое имя) дом за кругленькую сумму в 260 тысяч фунтов. Причем без всяких кредитов, что лишь подтверждает выводы российского следствия о платном характере "услуг" предателя.

Дом в Солсбери, где жил бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль. 6 марта 2018
© РИА Новости / Денис Ворошилов
СМИ: в Британии полиция оцепила места захоронения жены и сына Скрипаля
Все эти годы Скрипаль вел вполне обычный образ жизни. Исправно ходил в польские магазины за сосисками и копченой скумбрией — видимо, ностальгируя по славянской кухне. Никакой охраны, никаких программ защиты свидетелей, никаких провокационных заявлений или действий в стиле Александра Литвиненко. И вдруг, если верить британским СМИ, российские спецслужбы устраняют "сбитого летчика", причем очень экзотическим способом.

Газета The Times воссоздала действия "группы российских убийц", которые якобы вылетели из Москвы через день после того, как в Англию прибыла Юлия Скрипаль, вместе с отцом ставшая жертвой отравления в Солсбери. Почему из Москвы? Почему через день, а не через два? Последний вопрос особенно актуален в связи с тем, что The Times тут же признается: "Пока неясно, когда именно Юлия Скрипаль приземлилась в Великобритании". То есть они не знают времени прилета дочери предателя, но уже знают, когда прилетела "группа киллеров"! И ведь самим же не смешно от такой версии.

Дом в Солсбери, где жил бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль. 6 марта 2018
© РИА Новости / Денис Ворошилов
В Скотленд-Ярде рассказали о состоянии Скрипаля и его дочери
По мнению газеты, покушение на Скрипаля должно было произойти раньше. Но планы спутала снежная буря — мол, "киллеры" боялись не улететь в связи с отменой авиарейсов. "Ко второй половине дня в воскресенье, незадолго до возвращения Юлии Скрипаль в Москву, у группы убийц осталось мало шансов, и они были вынуждены работать среди белого дня", — отмечает газета.

А что за срочность-то такая? Восемь лет имели возможность устранить предателя, который и не скрывался, а здесь, видите ли, не могли подождать еще денек-другой? И уж тем более если дочь Скрипаля собиралась возвращаться в Москву, то зачем "российским киллерам" надо было расправляться с ней именно на британской территории? Но таких вопросов английская пресса старается не задавать.

© РИА Новости / Денис ВорошиловРесторан Zizi в Солсбери, который был закрыт после госпитализации бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
© РИА Новости / Денис Ворошилов
Ресторан Zizi в Солсбери, который был закрыт после госпитализации бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля

Лайк в фейсбуке за 2013 год как причина покушения?

Полицейское оцепление в городе Солсбери после госпитализации бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
© REUTERS / Toby Melville
В результате атаки на экс-полковника ГРУ Скрипаля пострадал 21 человек
Слова "мотив", как уже говорилось, в первые дни шумихи вокруг Скрипаля британская пресса вообще избегала. В той же The Times не нашли ничего лучшего, чем указать на то, что Юлия в 2013 году на своей странице в фейсбуке лайкнула чей-то пост с критикой Владимира Путина. И чем вам не повод для убийства спустя пять лет? Абсурдная идея, особенно учитывая тот факт, что Юлия преспокойно жила все эти годы в России.

Но невозможно было долго кормить публику конспирологическими теориями, даже не задавшись вопросом о мотивах "группы российских киллеров". Поэтому к концу недели газеты выдвинули свои версии, не менее абсурдные, чем с лайком в фейсбуке.

The Financial Times со ссылкой на некие источники сообщила, что Скрипаль якобы делился конфиденциальной информацией о России с "разведками Британии и других западных стран". При этом газета вынуждена была признать, что "его ценность как оперативного источника быстро падала". Еще бы, Скрипаль был уволен из ГРУ еще в 1990-е. Все, что мог рассказать конфиденциального, рассказал очень давно. Зачем же кому-то понадобилось устранять агента именно сейчас? Но этим вопросом газета тоже не задается, как и не выдвигает иных версий.

© РИА Новости / Денис Ворошилов Дом в Солсбери, где жил бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль. 6 марта 2018
© РИА Новости / Денис Ворошилов
Дом в Солсбери, где жил бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль. 6 марта 2018

Следователи в городе Солсбери после госпитализации бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
© AP Photo / PA/Steve Parsons
"Версия выглядит фантастической". Как мог отравиться Скрипаль
Зато с легкой руки The Daily Telegraph распространилась еще одна конспирологическая теория. Газета совершила "открытие": Скрипаль был одно время близок и даже жил недалеко от специалиста по безопасности, который работал над скандальным "досье Трампа". Имя этого агента не называется. Хотя то, что Скрипаль жил в Солсбери по соседству в Пабло Миллером, собственно, и завербовавшим его в свое время, — секрет Полишинеля. На этом основании можно выдвинуть версию о том, что Скрипаля устранили те, кто с целью дискредитации Трампа формировал это "досье", уже вызвавшее грандиозный скандал в США и обернувшееся против Демократической партии Соединенных Штатов. Но, как вы понимаете, британская пресса так далеко зайти не может.

Бесспорный факт от российского посольства — это "конспирологическая теория"

Видимо, осознав абсурдность намеков на "критический лайк" в фейсбуке, The Times в пятницу выдвинула шесть версий мотивов устранения Скрипаля, пять из которых подводят к мысли о "российском следе" (включая почему-то и "досье Трампа"). Шестая версия содержит твит российского посольства в Британии, указавшего на некорректность заголовков ряда британских газет об отравлении "российского шпиона". Посольство обратило внимание на то, что Скрипаль "был британским шпионом, работавшим на МИ-6". Казалось бы, факт бесспорный и общеизвестный. Если британцы не верят признанию самого Скрипаля и приговору российского суда, то как они еще могут объяснить, зачем Британия согласилась обменивать задержанных российских агентов на Скрипаля?

Полицейский автомобиль в Солсбери после госпитализации бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
© AP Photo / PA/Steve Parsons
Полиция назвала отравление Скрипаля покушением на убийство
Однако короткий твит посольства вызвал бурю эмоций в британских соцсетях. Автор The Times Роджер Бойс назвал его "российским маневром": мол, это попытка "замутить воду" и распространить конспирологические теории. А то, что распространяли английские газеты, — это не конспирологические теории?

Бойс категорически отверг даже легкий намек на то, что за попыткой устранения Скрипаля могут стоять именно британские спецслужбы. Как такое можно предполагать, в самом деле! Ведь "факт" устранения провалившегося агента МИ-6 "группой российских киллеров" уже "установлен". Теперь надо бы не "мутить воду", приводя бесспорные факты из биографии пострадавшего, а подтягивать за уши невероятные версии. Чем сейчас и займутся многочисленные британские "эксперты".

Враг №1
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Враг №1
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2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
alx666
сами они (спецслужбы Британии) его грохнули для раздутия скандала.
08:09
10.03.2018
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Cicicipi
Британь всю свою историю пытается гнусно ошельмовать Россию. Но навыки как-то подрастерялись и подзаржавели у них. Опять же, а для чего им сильно напрягаться, если их электорат схавает не глядя всё что угодно, а сми в этом помогут, добровольнопринудительно.
08:13
10.03.2018
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