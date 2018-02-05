Сенаторы рассказали, где брал информацию автор скандального досье на Трампа

ВАШИНГТОН, 5 фев — РИА Новости. Автор скандального досье на Дональда Трампа Кристофер Стил получал информацию от предвыборного штаба Хиллари Клинтон и от чиновников госдепартамента, который Клинтон возглавляла в 2009-2013 году, говорится в письме республиканцев из сената.

Сенаторы Чак Грассли и Линдси Грэм опубликовали в понедельник текст письма в ФБР, в котором требуют привлечь экс-сотрудника британских спецслужб Стила к уголовной ответственности. Об этом требовании было известно ранее, но полный текст письма, хотя и сильно отредактированный для соблюдения секретности, дает ряд новых подробностей.

"Тот факт, что штаб Клинтон финансировал работу господина Стила, беспокоит сам по себе, но то, что эти сотрудники Клинтон параллельно снабжали господина Стила обвинениями, вызывает дополнительные вопросы о том, насколько он заслуживает доверия", — говорится в письме.

Ранее республиканцы в палате представителей заявили, что ФБР использовало неподтвержденное компрометирующее досье, чтобы убедить суд выдать секретный ордер на прослушивание американского гражданина, экс-советника штаба Трампа на добровольных началах Картера Пейджа.

Использование скандального документа представляется республиканцам сомнительным, поскольку его содержание не подтверждено, и к тому же ФБР не раскрыло суду источники финансирования досье. Кроме того, появились предположения, что ФБР нарушило процедуру, которая запрещает представлять суду даже отдельные неподтвержденные факты, не говоря уже о целых докладах.

Что касается Стила, то его сенаторы обвиняют в утечках информации в СМИ в нарушение правил работы информатора ФБР. При этом возможность привлечения Стила к ответственности может создать дополнительный конфликт интересов в рамках бюро, поскольку от ФБР фактически требуют расследования своей собственной деятельности.

Ранее стало известно, что сторонники Демократической партии и противники Трампа среди республиканцев в 2015 году, когда миллиардер был кандидатом в президенты, наняли исследовательскую фирму Fusion GPS, возглавляемую Гленном Симпсоном, для составления досье на Трампа, где бы отражались его слабости и скандалы, связанные с бизнесом в недвижимости.

В июне 2016 года Симпсон нанял бывшего британского агента МИ-6 Кристофера Стила. В анонимном документе утверждается, что "российские агенты" обладают компрометирующей информацией о Трампе. Документ был опубликован ресурсом BuzzFeed. Досье вызвало противоречивую реакцию. Опубликовавший досье сайт отмежевался от его содержания, а Белый дом категорически опроверг утверждения авторов.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".