Россия может удовлетворить Америку. Секрет тех, у кого получилось

Виктор Мараховский, для РИА Новости

Вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что санкции против России — это навсегда. И обосновал: "Санкции — это реакция старого матерого врага на наше усиление. И сняты они будут только в случае, если мы снова станем слабыми".

Любопытно, что граждане в большинстве думают так же, как Дмитрий Олегович. Согласно результатам онлайн-опроса РИА Новости, 61% полагают, что санкции навсегда, 33% — что надолго и лишь 5,6% — что их скоро снимут. Кто эти 5,6% — не совсем понятно: то ли оптимисты, не согласные с логикой вице-премьера, то ли пессимисты, считающие, что скоро Россия начнет полностью устраивать Запад и нужда в санкциях исчезнет.

Но вот в чем вся штука.

Во-первых, у России имеется поучительный исторический опыт. В далеких семидесятых США ввели знаменитую поправку Джексона — Вэника. За то, что СССР препятствовал эмиграции евреев в Израиль, на него накладывалась куча санкций в финансовой, торговой, технической и прочих областях.

Так вот: распался СССР, давно разрешили эмиграцию, Россия и Израиль установили дипломатические отношения и ввели безвизовый режим. А поправку Джексона — Вэника в отношении России все продлевали и продлевали — видимо, на всякий случай. Она была отменена лишь в недавнем 2012-м году — и то только для того, чтобы тут же быть замененной на "акт Магнитского".

А во-вторых — вопрос о том, так ли плохо страшное слово "навсегда", далеко не очевиден.

Вот, например, есть Саудовская Аравия, королевство, лопающееся от нефти, союзница США и все такое. Ей даже разрешено то, что запрещено, — например, бомбить соседний Йемен.

При этом у Саудовской Аравии нет ни собственной оборонки, ни собственного автопрома, ни вообще какой-либо внятной собственной индустрии за пределами углеводородного сектора. Образование в этой стране по большей части сводится к теологическому. Граждане по большей части не работают (за них это делают гастарбайтеры — куда более дешевые и трудолюбивые). Время от времени руководство королевства пытается исправить ситуацию, чтобы снизить безработицу (по экспертным оценкам — 60-70%). Но пока успехи неочевидны.

А через пролив — страна-изгой Иран, находящаяся под всевозможными санкциями всего Свободного Мира. Но там безработица 10% (причем, в отличие от прогрессивной Саудовской Аравии, в изгойном Иране треть работающих — женщины). Там есть своя автомобильная промышленность, есть своя оборонная промышленность, свои верфи, самолеты и подводные лодки. Там собственное машино- и приборостроение и широкая прослойка собственных ученых и технических специалистов. Вопрос: мы точно правильно определяем "страну-изгой"?

Возможны, кстати, и более яркие сравнения.

Скажем, республика Куба. Она не вторгается ни в какие страны (то есть вторгается, но только в американских боевиках). Она не спонсирует международный терроризм (то есть спонсирует, но только в американских боевиках). Она не распространяет наркотики, не вмешивается в выборы и не взламывает серверы (то есть все это делает, но только в американских боевиках). На Кубе никого не расстреливают, а количество сидящих "диссидентов" у нее ничтожное. Словом, на фоне иных союзников США она просто Хоббитания.

И тем не менее против Кубы уже 60 лет действует жесточайшая блокада (введенная с подачи США и поддержанная подчиненными им странами). Притом что подавляющее большинство самих американцев против. И даже больше половины кубинских эмигрантов, проживающих во Флориде, тоже против. Но их мнение — да и вообще ничье — никак на ситуацию не влияет.

Но вот что интересно. Напротив Кубы, страны-изгоя, на карте имеется страна Гондурас. С примерно таким же населением, с похожим климатом и природными ресурсами. Так вот Гондурас — не страна-изгой: против него нет никаких санкций, его экономика находится под контролем США (они же — его крупнейший торговый партнер).

При этом на Кубе продолжительность жизни — на восемь лет дольше, чем в Гондурасе.

Уровень убийств на Кубе — в 14 раз ниже, чем в Гондурасе.

За чертой бедности — 5% населения Кубы, в то время как в Гондурасе — 66%.

На Кубе обязательное школьное образование и одна из ведущих мировых медицин, совершающая время от времени то, что потом в ООН признают "прорывами". В Гондурасе четыре пятых населения умеют читать.

Ну и так далее.

…Все это наводит на простые мысли.

Санкции теоретически направлены на то, чтобы вызвать в "наказываемой" стране недовольство. И, как следствие, смену либо самой власти, либо ее политики. В случае нашей страны, например, мы годами слышим оба варианта. Западные СМИ сообщают, что "вот-вот заговор олигархов, напуганных санкциями, снесет режим Путина". Официальные лица повторяют корректно: "санкции будут сохраняться до тех пор, пока Россия не изменит свою политику (далее следуют требования: уйти из Крыма, уйти из Сирии, обеспечить Киеву Донбасс и так далее)".

Практически же санкциям для того, чтобы вызывать недовольство, кое-чего не хватает. А именно — положительного примера, которым можно было бы призывно размахивать перед носом целевой аудитории. Согласимся, что призыв: "выполните требования США — заживете без бед, как украинцы" звучит несколько юмористически.

Кстати, на сегодня единственное государство, с которого американские санкции полностью сняты, — это Ливия.

Напомним: санкции против Ливии были введены, потому что там правил плохой, негодный диктатор Каддафи. После того как при деятельном участии ведущих мировых демократий Каддафи был растерзан боевиками демократической оппозиции — Ливия развалилась на несколько "зон контроля", в каковом состоянии сейчас и пребывает. На ее бывшей территории идет гражданская война, и в целом все хорошо.

То есть единственному государству, которому удалось избавиться от санкций, понадобилось для этого всего ничего — перестать существовать.