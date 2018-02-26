Санкции против России ввели навсегда, считает Рогозин

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Ограничительные меры, которые Запад ввел против России, останутся навсегда, считает вице-премьер Дмитрий Рогозин.

"Санкции — это реакция старого матерого врага на наше усиление. И сняты они будут только в случае, если мы снова станем слабыми", — сказал он в интервью газете "Коммерсант"

По его словам, для России санкции — это шанс проявить лучшие черты национального характера.

В ответ на вопрос, не мешают ли санкции перевооружению армии, Рогозин пояснил, что "сложности" есть, но меры приняты.

"Создан антисанкционный штаб коллегии ВПК, чья основная задача заключается в недопущении срывов сроков поставки продукции военного назначения внутренним и внешним заказчикам", — рассказал вице-премьер.

Санкции против России

В августе прошлого года президент США Дональд Трамп подписал закон CAATSA, направленный против России, Ирана и КНДР. Осенью Белый дом представил перечень лиц и организаций в российском оборонном и разведывательном секторе, за "значительные" транзакции с которыми могут ввести санкции.

В Госдепе заявили, что документ станет сдерживающим фактором для желающих заключить сделки с российскими компаниями и уже привел к "миллиардным потерям для российской оборонки".

Отношения России и Запада ухудшились на фоне украинского кризиса. Москву обвинили в незаконном присоединении Крыма и вмешательстве в конфликт на востоке Украины. Российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. Кроме того, Москва подчеркивает, что не является стороной украинского конфликта.

После введения ограничений западными странами Россия приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение. Москва не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости их отмены.

