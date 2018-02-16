Великобритания выследила диверсию России на Украине: ей страшно

Ирина Алкснис, для РИА Новости

Месяца не прошло с заявления британского министра обороны Гэвина Уильямсона о том, что Россия готовится к атаке на объекты инфраструктуры Великобритании, такие как линии электропередач и газопроводы, способной привести "к тысячам и тысячам смертей". И уже с новым заявлением, посвященным русской угрозе, выступил МИД королевства.

В распространенном письменном заявлении замглавы британского внешнеполитического ведомства Тарика Ахмада именно Россию обвиняют в кибератаке с использованием вируса NotPetya в июне прошлого года.

Подчеркивается, что ответственность за произошедшее несет "российское правительство и особенно российские военные". По мнению британского министерства, атака была только замаскирована под действия преступников, в то время как ее истинной целью был финансовый, энергетический и государственный сектор Украины.

Ну а дальше — стандартное обвинение в "неуважении к украинскому суверенитету" и не менее стандартный призыв к России "стать ответственным членом международного сообщества".

Доказательств причастности Кремля к кибератаке, по обыкновению, не предъявлено. А само заявление британского МИД заняло свое место во все более обширном архиве документов последнего времени, в которых Запад обвиняет Россию во всех грехах — от "неправильных" результатов выборов в любой точке мира до применения климатического оружия, от планов оккупации всех соседей до действий "русских хакеров".

Следует признать, что из России все это чем дальше, тем страннее выглядит. С одной стороны, распространяющиеся представления о всемогуществе Москвы, безусловно, льстят нашему национальному самолюбию. С другой, эффективность подобной политики — для раскручивания русофобии — крайне сомнительна.

Пик антироссийской истерики позади, ныне идет процесс восстановления отношений между Россией и странами Запада (в том числе Великобританией). В результате создается впечатление, что подобные заявления делаются без какой-либо конкретной цели, просто ради воспроизводства все новых и новых обвинений в адрес Москвы.

В то же время столь высокая плотность антироссийских выпадов, включая откровенно абсурдные, причем на абсолютно официальном и весьма высоком уровне, заставляет задуматься о природе происходящего.

Есть один мотив действий Запада, который не принято особо упоминать. Возможно, главная причина всему — искренний и, главное, вполне обоснованный страх.

Дело в том, что мир на наших глазах вступил в очень интересную — и принципиально новую — эпоху, когда у списанных было со счетов геополитических аутсайдеров появилась реальная возможность конкурировать с лидерами.

На протяжении последних веков неуклонно нарастал технологический разрыв между развитыми и отстающими странами. Это, в свою очередь, обеспечивало мировое господство первых, в том числе военное. А оно уже гарантировало невозможность причинения им неприемлемого ущерба со стороны вторых.

Причем если еще сто лет назад у отстающих государств был гипотетический шанс преодолеть рывком этот разрыв (как сделал в ходе индустриализации СССР), то последние десятилетия прошли для Запада под убаюкивающие колыбельные глобалистов о том, что сложившееся отставание теперь навсегда и гегемония западного мира непоколебима.

Этот подход был наглядно продемонстрирован в отношении деградировавшей после распада Советского Союза России и практически не скрываемых совсем недавних насмешек относительно "ржавеющего ядерного оружия, которое осталось для Кремля единственным аргументом, подтверждающим хоть какие-то державные притязания Москвы". Одновременно как бы подразумевалось, что недолго России осталось бряцать старыми ядерными игрушками и процесс технологического вырождения необратим.

Однако последние годы преподнесли западному миру массу неприятных сюрпризов — и не только из России, но и из Китая, Индии и других стран. Во-первых, обнаружилось, что масштабное технологическое отставание по-прежнему поддается преодолению при желании и наличии ресурсов. А во-вторых, выяснилось, что современный прогресс предоставил возможность точечных прорывов даже при отставании страны по широкому спектру отраслей. Например, КНДР, несмотря ни на какие санкции и ограничения, благополучно развила свои ракетные технологии от стадии громких насмешек окружающих до позиции "давайте жить дружно" со стороны соседей Пхеньяна.

© AP Photo / Ahn Young-joon Трансляция новостей о новом пуске северокорейской ракеты © AP Photo / Ahn Young-joon Трансляция новостей о новом пуске северокорейской ракеты

Это ставит перед Западом вопрос о неизбежном возмездии ему рано или поздно со стороны всех тех, кого он веками колонизировал, эксплуатировал, разорял, унижал и подвергал геноциду. Подобное положение вещей кого угодно заставит нервничать.

В данный момент, по сути, Россия выступает для западного мира просто квинтэссенцией этого феномена и его собственных страхов.

Побежденный конкурент, который еще совсем недавно был разбит, разорен, унижен и отправлен, казалось, в безвозвратный путь на свалку истории, вдруг каким-то образом возродился, да еще и открыто претендует на ведущие геополитические позиции. А его успехи в некоторых новейших технологиях, особенно компьютерных, в полной мере возвращают на повестку дня вызовы, которые от него исходят, — как реальные, так и гипотетические.

Неудивительно, что, учитывая общемировую турбулентность, западные, в частности британские, элиты заработали себе невроз на "русской угрозе". Возможно, их стоит даже пожалеть.

…А может быть, и нет.