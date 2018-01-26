Британский министр заявил, что Россия угрожает "тысячам и тысячам" жизней

Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон во время встречи с Джеймсом Мэттисом в Лондоне. Архивное фото

Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон во время встречи с Джеймсом Мэттисом в Лондоне. Архивное фото

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил в интервью газете The Telegraph, что атака России на британскую инфраструктуру может привести "к тысячам и тысячам смертей".

По его словам, Кремль изучает критически важную инфраструктуру Великобритании и намерен пойти на такие действия, которые любая другая страна сочла бы "абсолютно неприемлемыми".

"Они будут думать: "Как бы побольнее сделать Великобритании?" Навредить ее экономике, разрушить инфраструктуру, тем самым приведя к тысячам и тысячам смертей, спровоцировать полный хаос внутри страны", — заявил он.

В частности, Уильямсон считает, что целью России могут стать линии электропередач и газопроводы, связывающие королевство с континентом.

"Это реальная угроза, с которой, я уверен, страна сейчас сталкивается", — добавил министр.

The Telegraph отмечает, что заявление Уильямсона пришлось на начало пятимесячного пересмотра оборонной политики, в рамках которого Министерство обороны попытается сэкономить больше денег, чтобы предотвратить сокращение Вооруженных сил.