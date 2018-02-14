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Нидерланды понесли первые потери от российской агрессии

08:0014.02.2018
(обновлено: 09:38 14.02.2018)
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© AFP 2018 / Emmanuel DunandМинистр иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстра. Архивное фотоМинистр иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстра. Архивное фото
© AFP 2018 / Emmanuel Dunand

Ирина Алкснис, для РИА Новости

Министр иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстра. Архивное фото
© AFP 2018 / Emmanuel Dunand
Глава МИД Нидерландов, солгавший о встрече с Путиным, ушел в отставку
Всякий раз, когда Россия решает, что все поняла про Запад, сняла розовые очки в его отношении и смотрит на него исключительно трезво, этот самый Запад находит способ доказать, что это было не более чем заблуждение.

Очередной урок преподали Нидерланды. Министр иностранных дел этой страны Халбе Зейлстра (правда, со вчерашнего вечера уже бывший) в свежем интервью признался, что солгал о своей встрече с Путиным на даче российского президента в 2006 году. Будущий министр работал тогда в нефтяной компании "Шелл" и побывал в Москве вместе с ее генеральным директором Йеруном ван дер Виром.

© Фото : public domainМинистерство иностранных дел Нидерландов
© Фото : public domain
Министерство иностранных дел Нидерландов

В 2016 году на конференции Национальной партии за свободу и демократию Зейлстра заявил, что на той встрече российский президент изложил планы по расширению границ страны и созданию "великой России" — с включением в ее состав Белоруссии, Украины, прибалтийских государств и, возможно, Казахстана.

Так вот: Зейлстра признался, что на самом деле ничего этого не было. Вернее, по его словам, все было несколько иначе. Он лично на встрече не был, но на ней присутствовал некий "другой человек", который и пересказал слова российского президента о "великой России". Ну а дальше все просто. Зейлстра доходчиво объяснил: "Это важная для геополитики история. Я "переписал историю" на себя, чтобы удостоверится, что раскрытие информации не будет связано с человеком, который был там на самом деле. Потому что это могло иметь последствия для него или для его компании".

Города мира. Амстердам
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Ну и что, что вранье?" Новый тренд европейской политики
Признание, разумеется, произвело эффект разорвавшейся бомбы. На защиту министра встал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, который назвал поступок Зейлстры "неразумным", однако отметил, что речь не идет о фейке, поскольку "содержание рассказа не оспаривается" (вот как).

Правда, тут же в дело вступил экс-начальник министра ван дер Вир. Не надо иметь семи пядей во лбу, чтобы догадаться: это именно он на самом деле присутствовал на той давней встрече с Путиным и выступил источником для Зейлстра, якобы ради защиты которого тот и "переписал историю".

© AP Photo / Peter DejongЭкс-директор компании Shell Йерун ван дер Вир
© AP Photo / Peter Dejong
Экс-директор компании Shell Йерун ван дер Вир

Так вот, бывший топ-менеджер "Шелл" рассказал журналистам, что в действительности сообщил Зейлстре о встрече с Путиным, который в ходе разговора использовал словосочетание "великая Россия" "в историческом контексте", подразумевая, что в предыдущие эпохи территория страны была куда больше нынешней. Ван дер Вир подчеркнул: он не говорил будущему министру ничего, что позволило бы интерпретировать эти слова "в агрессивном смысле", как министр в итоге сделал. Возможно, именно комментарий ван дер Вира стал роковым для министерской карьеры Зейлстры, поскольку оказалось, что "содержание рассказа" также насквозь лживо.

…Вся эта история интересна не тем, что высокопоставленный государственный деятель солгал, и даже не тем, что он не испытывает по данному поводу угрызений совести и вообще считает, по сути, свой поступок правильным.

Министр иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстра. Архивное фото
© AFP 2018 / Emmanuel Dunand
МИД сообщил об отмене визита в Москву солгавшего голландского министра
К тому, что ложь является неотъемлемой частью политики, в России уже привыкли. История с Зейлстрой любопытна, скорее, иным.

Колин Пауэлл, потрясающий пробиркой с белым порошком в ООН, стал символом циничной и беспардонной лжи, к которой прибегает Запад для достижения своих целей. Но нельзя не признать, что тогда речь действительно шла о масштабных государственных интересах, колоссальных деньгах и делах планетарной значимости. Штатам было нужно обоснование для вторжения в Ирак, и для этого они устроили грандиозную фальсификацию на мировом уровне.

© AP Photo / Elise AmendolaГоссекретарь Колин Пауэлл показывает пробирку, в которой, по его утверждению, находится образцы иракского оружия массового поражения, на заседании Совета Безопасности ООН. 5 февраля 2003
© AP Photo / Elise Amendola
Госсекретарь Колин Пауэлл показывает пробирку, в которой, по его утверждению, находится образцы иракского оружия массового поражения, на заседании Совета Безопасности ООН. 5 февраля 2003

При всей отвратительности произошедшего нельзя не отдать должного масштабности тех событий.

На этом фоне возникает закономерный вопрос: а зачем Зейлстре-то была нужна эта выдумка? Какую цель он преследовал?

В качестве ответа наилучшим образом подходит выражение из современного молодежного сленга. Получается, что нидерландский министр иностранных дел поступил так исключительно для того, чтобы "хайпануть", причем в самом буквальном смысле этого слова.

Министр иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстра. Архивное фото
© AFP 2018 / Aurore Belot
Эксперт после скандала с Зейлстрой отметил падение уровня мировой элиты
Малоизвестная персона привлекла к себе широкое внимание якобы случившейся с ней историей с участием одного из самых влиятельных и известных людей мира. А потом вышло как в анекдоте: не сто рублей, а рубль, не в преферанс, а в домино, не выиграл, а проиграл.

Подобные истории случаются на ежедневной основе в реалити-шоу и в среде так называемых популярных блогеров.

Но, надо признать, что от министра, да еще внешнеполитического ведомства, да еще из Старой Европы, ожидаешь все-таки несколько большего, нежели от девушек с пониженной социальной ответственностью, ведущих аккаунты в инстаграме.

А чтобы окончательно добить потрясенную российскую аудиторию, Зейлстру поддержал премьер-министр страны, на полном серьезе заявивший, что ничего страшного не произошло, — тот же хотел как лучше.

Пожилая женщина с велосипедом на мосту в центре Амстердама
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Странная позиция". Эксперт о лжи главы МИД Нидерландов про Россию
Это, конечно, стало тяжелым испытанием для России, которая за последние годы приняла, что наши западные партнеры люди коварные, лживые и беспринципные, но все-таки тешила себя иллюзией, что они живут в пространстве большой политики и мыслят ее категориями.

Теперь же придется примиряться с мыслью, что западная политика, даже самых старых держав, реально вырождается до состояния "коллективной Насти Рыбки". И это еще в лучшем случае.

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2 пользователя оставили 2 комментария
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Nina Staroseltseva
Так же и с рейсом MH-17 мутят... Правду давно бы выложили..И снимки (американские) предоставили .. Да только, вероятно, не в их пользу! Противно от всего этого...Только политика и ничего кроме нее! Хоть лоб расшиби...
08:08
14.02.2018
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Йаххааа!
Деградация полнейшая, США загнили, завонялись и ничего с этим не делается, поэтому все вассалы и шестёрки обречены на сепсис.
09:26
14.02.2018
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