Глава МИД Нидерландов признался, что солгал про встречу с Путиным

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстра в интервью газете Volkskrant признался, что солгал о визите на дачу Владимира Путина в 2006 году.

Он утверждал, что на этой встрече президент говорил о притязаниях России на территорию других государств. О поездке на дачу Путина Зейлстра неоднократно упоминал с 2014 года.

В интервью изданию министр заявил, что не слышал лично, чтобы Путин называл Белоруссию, Украину, Прибалтику и Казахстан частями "великой России".

Зейлстра рассказал, что пошел на обман, чтобы защитить информатора, который "присутствовал при этих словах".

"Потому что это могло иметь последствия для него или для его компании", — добавил министр.

Об обмане Зейлстра проинформировал премьер-министра Марка Рютте несколько недель назад. Рютте назвал поступок главы МИД "неразумным", однако подчеркнул, что Зейлстра сохранит пост.

"Речь не идет о фейковых новостях, потому что он хотел защитить источник (информации. — Прим. ред.). Я думаю, он заслуживает доверия, содержание рассказа не оспаривается", — цитирует Рютте Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

Критика Зейлстры

Оппозиционные партии с такой позицией не согласны. Они раскритиковали Зейлстру и потребовали обсудить инцидент в парламенте до встречи главы МИД с Сергеем Лавровым. По данным СМИ, визит Зейлстры в Москву запланирован на 13 февраля.

"Дебаты с министром иностранных дел о его лжи необходимы", — написал в Twitter член Партии свободы Раймонд де Руон. Схожее мнение высказали и другие депутаты.

Так, член Партии труда Лилианне Плумен заявил телерадиокорпорации RTL, что до поездки за рубеж министру и премьер-министру "нужно многое объяснить".