Российское государство разгоняет кланы Дагестана: это просто модернизация

Арина Алкснис
Однако главный момент выделить достаточно легко. Новости из Дагестана говорят о принципиально новом состоянии российского государства, чувствующем в себе достаточно сил, чтобы справиться с авгиевыми конюшнями, в которые превратилась дагестанская система.
Причем речь о силе государства в куда более широком и сложном смысле, нежели самый очевидный — в виде правоохранительного и репрессивного аппарата. Дело не столько в том, что федеральный центр оказался способным разогнать и посадить наконец кучу региональных коррупционеров, у которых за последние десятилетия система по существу просто срослась с криминалом.
На самом деле все еще сложнее и глубже.
Фактически современное российское государство взялось за решение задачи, к которой так и не рискнула подступиться в прошлом веке советская власть. Речь идет о кардинальном сломе традиционной кланово-этнической системы Дагестана.
С другой стороны, можно понять советские власти, тогда, много десятилетий назад решившие не затаскивать насильственно в современность дагестанское общество, которое тогда было объективно не готово к этому, а создать более мягкий промежуточный вариант.
Нечто подобное произошло в иных республиках бывшего СССР, где за последние два десятилетия на глазах изумленной России наблюдался во многих отношениях откат едва ли не в средневековье.
Но Дагестан — не Средняя Азия.
Последние десятилетия дагестанское общество переживает естественный и болезненный процесс модернизации, распада традиционного уклада и перехода на современные рельсы. Причем этот процесс не навязывается сверху, а идет снизу, поскольку его подталкивает к этому сама жизнь.
Традиционный Дагестан, существовавший практически неизменным много столетий, размывается на глазах и окончательно исчезнет в течение нескольких следующих десятилетий. Но сейчас этот процесс, несмотря на свою естественность, неизбежность и необратимость, вызывает массу сложностей и болезненных явлений, причем как для самих дагестанцев, так и для остальной России.
В этой ситуации государственно-политическая система Дагестана стала одной из самых проблемных точек. Она, с одной стороны, пыталась консервировать прежнюю сложившуюся систему, поскольку слишком многие люди были заинтересованы в ее сохранении. А с другой, в ней шли деградационные процессы, поскольку эта система банально перестала соответствовать вызовам, требованиям и изменениям, переживаемым республикой.
В качестве метафоры в данном случае, пожалуй, лучше всего подойдет образ яйца.
Государственно-политическая система Дагестана десятилетиями служила "скорлупой", которая защищала дагестанское общество, помогала сохраняться ему в бурном мире ХХ века. Но в последние десятилетия дагестанское общество серьезно и быстро менялось, адаптировалось к современному миру. Вот только вместо того, что помочь ему в этом крайне сложном процессе, властная "скорлупа" в республике не изменялась вместе с ним, а наращивала собственную "толщину", становясь все более уродливой и непрошибаемой и высасывая все больше соков и сил из самого Дагестана. Никакие распилы дагестанскими властями федеральных средств, о чем ходят вполне обоснованные легенды, не могут сравниться с системой коррупции и поборов с населения, сложившейся в самой республике.
За последние годы дагестанская система стала серьезнейшим фактором риска для республики, да и для России в целом. Например, потому, что именно она — ее вопиющая несправедливость, коррумпированность и криминализованность — является одним из важнейших факторов, подталкивающим дагестанскую молодежь к исламизму и уходу в боевики.
Фактически Москва сейчас одним ударом расколола это "яйцо". Причем едва ли не впервые в истории Россией были проигнорированы тонкости этно-кланового устройства республики. Федеральная "метла" ныне метет по всем без разбора.
И крайне примечательно, что начавшаяся масштабная кампания по зачистке, судя по отзывам, вызвала в республике просто восторг. И не только среди рядовых граждан, но и среди вполне высокопоставленных персон, которые сами могут попасть под каток правосудия. А общественные настроения по поводу происходящего, по впечатлениям работающих сейчас в республике федералов, концентрируются в восклицании "Наконец-то!".