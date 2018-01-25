Турция предлагает Пентагону капитулировать

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, для РИА Новости
Турция продолжает военные действия в курдском кантоне Африн. И не видит пока смысла их заканчивать.
Так, турецкая армия и ее "пушечное мясо" в лице протурецких отрядов сирийских боевиков успешно вгрызается в Африн с ряда направлений (напомним, что эта курдская территория практически окружена владениями Турции и контролируемыми Анкарой сирийскими землями). Вгрызается постепенно — местность в Африне гористая, наступать там непросто и Эрдогану не нужны лишние потери (естественно, лишь среди турецкой армии). Поэтому президент и не собирается ставить какие-то временные ограничения. "Они (американцы. — Прим. ред.) хотят, чтобы я определил сроки проведения операции. А что, ваша операция в Афганистане уже закончена? Или в Ираке?" — вопрошает Эрдоган. Он прекрасно понимает, что стратегически такую "войну на истощение" Турция выиграет за явным преимуществом — отрезанный от остальных территорий курдов Африн имеет ограниченные воинские резервы и мобилизационные запасы. Конечно, курды с остальных территорий Сирии и даже Ирака на камеру рвутся на помощь афринским братьям, однако для этого им нужно пройти по землям, контролируемым Асадом. И судя по всему, сирийцы их не пускают, выполняя тем самым свою часть договоренностей, достигнутых между ними, Турцией, Россией и Ираном перед этой операцией.
Наконец, у Эрдогана развязаны руки и с дипломатической точки зрения. Курды митингуют по всей Европе, однако ни страны ЕС, ни остальной мир не оказывают никакого сопротивления "Оливковой ветви". Да, Франция созвала Совет Безопасности, однако уважаемые члены этого органа, обсудив операцию Турции в Африне, даже не осудили ее. "Призыв к сдержанности широко обсуждался в ходе дискуссий", — резюмировал произошедшее постпред Франции при организации Франсуа Делаттр.
Действия США фактически сняли имевшееся ранее российское вето — Эрдоган прямым текстом заявил о том, что договорился с "российскими друзьями" о проведении военных действий. Курды могут сколько угодно обвинять Москву в предательстве, однако Россия не предавала тех, кто на нее полагался и учитывал ее интересы. Владимир Путин много раз повторял, что выступает за сохранение территориальной целостности Сирии. Когда курды подписались под американским планом о "силах безопасности", они этот принцип нарушили — всем было очевидно, что создаваемый на их территории американский плацдарм ("террористическое государство", как его назвал Эрдоган) будет независим от Дамаска и не реинтегрируется в Сирию. Когда стало понятно, что Анкара хочет решить вопрос военным путем, Кремль предложил курдам договориться по-хорошему — то есть передать эти земли Асаду. Тем самым и Турция была бы довольна, и курды оказались бы в безопасности. Однако последние отказались — видимо, переоценив (в очередной раз) готовность США их защищать. И тогда Москва умыла руки, позволив Турции решить за нее и Дамаск курдскую проблему. После чего (вот так сюрприз!) умыли руки и США, отказавшись поддерживать своих союзников и выполнять взятые на себя военно-политические обязательства.
Ему публично ответил замминистра иностранных дел Турции Бекир Боздаг. "Если они хотят сотрудничества, то мы к нему готовы. В качестве первого шага они могут прекратить вооружать террористов и забрать у тех оружие, которое им было ранее дано". Разоружать курдов американцы не готовы (да и вообще непонятно, как это сделать физически), поэтому шансы на успех переговоров невысоки. По крайней мере, до тех пор, пока у Анкары будет сохраняться окно возможностей для решения курдского вопроса по всей Сирии, а также уверенность в том, что ни на какие жесткие действия против Турции (санкции, угрозы исключения из НАТО) Вашингтон идти не готов.