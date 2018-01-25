Турция предлагает Пентагону капитулировать

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, для РИА Новости

Турция продолжает военные действия в курдском кантоне Африн. И не видит пока смысла их заканчивать.

Начавшаяся 20 января операция "Оливковая ветвь" (турки шутят) на данный момент проходит достаточно успешно. Причем со всех точек зрения — с военной, внутриполитической и дипломатической.

Так, турецкая армия и ее "пушечное мясо" в лице протурецких отрядов сирийских боевиков успешно вгрызается в Африн с ряда направлений (напомним, что эта курдская территория практически окружена владениями Турции и контролируемыми Анкарой сирийскими землями). Вгрызается постепенно — местность в Африне гористая, наступать там непросто и Эрдогану не нужны лишние потери (естественно, лишь среди турецкой армии). Поэтому президент и не собирается ставить какие-то временные ограничения. "Они (американцы. — Прим. ред.) хотят, чтобы я определил сроки проведения операции. А что, ваша операция в Афганистане уже закончена? Или в Ираке?" — вопрошает Эрдоган. Он прекрасно понимает, что стратегически такую "войну на истощение" Турция выиграет за явным преимуществом — отрезанный от остальных территорий курдов Африн имеет ограниченные воинские резервы и мобилизационные запасы. Конечно, курды с остальных территорий Сирии и даже Ирака на камеру рвутся на помощь афринским братьям, однако для этого им нужно пройти по землям, контролируемым Асадом. И судя по всему, сирийцы их не пускают, выполняя тем самым свою часть договоренностей, достигнутых между ними, Турцией, Россией и Ираном перед этой операцией.

© Sputnik Türkiye / Hikmet Durgun Турецкая военная техника, используемая в операции в Африне. Архивное фото © Sputnik Türkiye / Hikmet Durgun Турецкая военная техника, используемая в операции в Африне. Архивное фото

С внутриполитической точки зрения у Эрдогана тоже все хорошо — турецкое общество в целом поддерживает "Оливковую ветвь". "Другого способа избавить наши границы от террористов нет. Партнеров Соединенных Штатов нужно выкорчевать оттуда", — заявил лидер националистов Девлет Бахчели. Даже идеологические противники Эрдогана из числа республиканцев считают курдский вопрос настолько опасным, что поддерживают его силовое решение. "Мы полностью уверены в нашей храброй армии и полностью поддерживаем операцию", — заявил лидер республиканцев Кемаль Кылычдароглу. — Мы беспокоимся о безопасности наших границ. Ни одна из стран в мире не захочет, чтобы возле ее границ находилась террористическая организация". Против выступили лишь товарищи из прокурдской "Демократической партии народов", назвавшие эти действия "вторжением", однако Эрдоган четко дал им понять, что не позволит "пятой колонне" нанести удар изнутри. "Мы сейчас выковыриваем их (курдов. — Прим. ред.) из пещер и не позволим вам вывести людей на улицы, — заявил он. — За вами следят. Знайте, что если выйдете на улицы, то силы безопасности возьмут вас за горло. Мы не позволим вам делать все что заблагорассудится".

Наконец, у Эрдогана развязаны руки и с дипломатической точки зрения. Курды митингуют по всей Европе, однако ни страны ЕС, ни остальной мир не оказывают никакого сопротивления "Оливковой ветви". Да, Франция созвала Совет Безопасности, однако уважаемые члены этого органа, обсудив операцию Турции в Африне, даже не осудили ее. "Призыв к сдержанности широко обсуждался в ходе дискуссий", — резюмировал произошедшее постпред Франции при организации Франсуа Делаттр.

В результате получается, что Соединенные Штаты оказались со всех сторон проигравшими. Сначала они бросили вызов туркам — собственно, в Турции и не скрывают, что одним из триггеров операции послужило стремление США вооружать курдов и сделать из них американский плацдарм в регионе, нацеленный на дестабилизацию соседних территорий. "Только идиот не поймет, что цель этого предательского проекта — Турция, — говорит Эрдоган. — Они (американцы. — Прим. ред.) отказались продавать нам оружие за деньги, но при этом дают его террористической организации бесплатно. И как тогда нас можно считать стратегическими партнерами? Как можно считать стратегическими союзниками"? Затем Эрдоган ответил на этот вызов со всей решительностью, причем ответил не в одиночестве.

Действия США фактически сняли имевшееся ранее российское вето — Эрдоган прямым текстом заявил о том, что договорился с "российскими друзьями" о проведении военных действий. Курды могут сколько угодно обвинять Москву в предательстве, однако Россия не предавала тех, кто на нее полагался и учитывал ее интересы. Владимир Путин много раз повторял, что выступает за сохранение территориальной целостности Сирии. Когда курды подписались под американским планом о "силах безопасности", они этот принцип нарушили — всем было очевидно, что создаваемый на их территории американский плацдарм ("террористическое государство", как его назвал Эрдоган) будет независим от Дамаска и не реинтегрируется в Сирию. Когда стало понятно, что Анкара хочет решить вопрос военным путем, Кремль предложил курдам договориться по-хорошему — то есть передать эти земли Асаду. Тем самым и Турция была бы довольна, и курды оказались бы в безопасности. Однако последние отказались — видимо, переоценив (в очередной раз) готовность США их защищать. И тогда Москва умыла руки, позволив Турции решить за нее и Дамаск курдскую проблему. После чего (вот так сюрприз!) умыли руки и США, отказавшись поддерживать своих союзников и выполнять взятые на себя военно-политические обязательства.

Сейчас американцы пытаются с Эрдоганом договориться. Опираясь на неопределенную трактовку Турцией своих задач ("целью операции является установление безопасности и стабильности на наших границах, уничтожение террористов <…> и спасение наших друзей и братьев от их угнетений и жестокости", — заявили в турецком Генштабе), США предлагают Анкаре ограничить "Оливковую ветвь" лишь Африном, не наступая дальше на Манбидж. "Мы не уделяем особое внимание этому региону с точки зрения наших военных ресурсов", — заявил глава Центрального командования Минобороны США генерал Джозеф Вотель. Вашингтон уже денонсировал свои заявления об "обучении сил безопасности" в Сирийском Курдистане и устами госсекретаря Рекса Тиллерсона предложил Анкаре переговоры о том, "как стабилизировать ситуацию и одновременно разрешить легитимные турецкие опасения относительно собственной безопасности". Возможно, даже и отказаться от захвата всего Африна, ограничившись лишь созданием "зоны безопасности" вдоль турецкой границы.

Ему публично ответил замминистра иностранных дел Турции Бекир Боздаг. "Если они хотят сотрудничества, то мы к нему готовы. В качестве первого шага они могут прекратить вооружать террористов и забрать у тех оружие, которое им было ранее дано". Разоружать курдов американцы не готовы (да и вообще непонятно, как это сделать физически), поэтому шансы на успех переговоров невысоки. По крайней мере, до тех пор, пока у Анкары будет сохраняться окно возможностей для решения курдского вопроса по всей Сирии, а также уверенность в том, что ни на какие жесткие действия против Турции (санкции, угрозы исключения из НАТО) Вашингтон идти не готов.