Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

Основным итогом работы комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего "вмешательство России" в выборы в США, пока что являются обвинения против политконсультанта Пола Манафорта. Тот в течение нескольких месяцев возглавлял предвыборный штаб Дональда Трампа. Но эти обвинения совершенно не связаны ни с Россией, ни с американским президентом, а касаются исключительно незадекларированных доходов консультанта в период его работы на Украине.

Как удалось выяснить РИА Новости, Манафорт, которого в западных медиа даже окрестили "агентом Кремля", на самом деле толкал Януковича к союзу с Вашингтоном и Брюсселем. Таким образом, прокурор Мюллер разоблачил не "вмешательство" Кремля в американские выборы, а политику США на постсоветском пространстве.

Что не заметили американские СМИ

Манафорт выдвинул иск против Мюллера: прокурор вышел далеко за рамки своих полномочий, расследуя вопросы и период, совершенно не связанные с кампанией Трампа. В свою очередь, американская пресса вынесла "вердикт", однозначно обвиняющий Манафорта в связях с Россией и "пророссийским" президентом Украины Виктором Януковичем.

К примеру, информагентство McClatchy провело свое "расследование", установившее, что Манафорт в течение 2005-2011 годов летал в Москву 18 раз . На этом факте строится конспирологическая теория о его секретных связях с Кремлем. Бывший ассистент госсекретаря США Дэниэл Фрид, кстати, отвечавший в Госдепе за координацию "санкционной политики", заявил о Манафорте: "Он в лучшем случае имел конфликт интересов, а в худшем — действительно сделал ставку на Путина". Вот такой оригинальный вывод из информации о полетах в Москву.

При этом авторы "расследования" сообщили, что в это же время политконсультант совершил 138 поездок в Киев. Манафорта обвинили, что он якобы влиял на политику Киева относительно отказа от вступления в НАТО, а после его полета (почему-то во Франкфурт, а не в Москву) в июле 2013 года Янукович якобы взял курс на отказ от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Почему для этого понадобилось кому-то лететь во Франкфурт? Авторы McClatchy не задаются этим неудобным вопросом.

"Я должен проконсультироваться с послом"

Для тех, кто каким-то образом пересекался со штабом Партии регионов в период избирательной кампании Януковича, заявления о "пророссийскости" Манафорта выглядят смешными. "По поводу "агента влияния Москвы" — это, конечно, полная чушь!" — заявил в интервью для РИА Новости Николай Азаров, который тесно работал с американским политконсультантом в свою бытность премьер-министром Украины, главой Партии регионов и руководителем предвыборного штаба Януковича.

Азаров вспоминает, что порой часами разговаривал с Манафортом, обсуждая предвыборные стратегии. "Он, наоборот, всегда был… ну, я не скажу, что русофоб, нет, такого он не высказывал, но никаких реальных аргументов, которые он мог бы поддержать в плане Евразийского союза, Таможенного союза, Единого экономического пространства, да и вообще улучшения отношений с Россией, я никогда от него не слышал", — утверждает украинский политик.

"Я скажу так, что вся эта американская шизофрения по поводу, так сказать, "влияния Москвы" на американские выборы, на всякие другие выборы — она у меня, если честно, вызывает недоумение. Потому что я не могу себе представить, чтобы умные люди — а я ведь американцев дураками не считаю — всерьез думали о том, что у России есть такие возможности. Вот Советский Союз, наверное, обладал какими-то возможностями, и то ведь никогда не ставился вопрос о "влиянии СССР на американские выборы". Вот вы когда-нибудь слышали что-нибудь подобное?" — добавляет экс-премьер.

Азаров рассказывает, что именно Манафорт постоянно пытался вдалбливать идеи о необходимости евроинтеграции Украины и ее сближения с Западом. "Это же он организовывал все поездки Януковича в Соединенные Штаты, не посольство наше, а именно он. Поэтому для меня было смешно слышать, что он — "агент Кремля". Это просто абсурдно! Если о ком-то я мог бы что-то предположить подобное, но о Манафорте такого сказать никак нельзя", — говорит Азаров.

Из общения с сотрудниками штаба Партии регионов, пожелавшими остаться неизвестными, становится ясно, что те воспринимали Манафорта скорее как "агента Белого дома", выражая неудовольствие тем, что Вашингтон контролирует Януковича посредством команды американских политтехнологов. Известный социолог Евгений Копатько, тесно работавший тогда с этой партией, подтверждает наличие таких настроений: "Да, на начальном этапе сотрудничества Партии регионов с Манафортом у некоторых членов избирательного штаба были определенные сомнения и недоверие относительно него".

Самое любопытное (и этого американские СМИ тоже постарались "не заметить"), что бывший посол США на Украине Джон Хербст прямо признался: Манафорт согласовывал с ним свою деятельность в Штабе Партии регионов. И эти же слова подтверждает Николай Азаров, признающий, что и сам считал Манафорта "агентом Белого дома".

"Когда мы какие-то слоганы намечали, он говорил: "Я должен проконсультироваться с послом". Или, например, пришел из посольства и говорит: "Я должен вам рассказать о встрече с послом". И начиналось очередное зомбирование. Так что все эти обвинения (против Манафорта. — Прим. ред.) мне кажутся абсолютно нелепейшими", — вспоминает бывший премьер Украины.

То есть все стороны подтверждают: Пол Манафорт, работая с Партией регионов и Януковичем, тесно сотрудничал с посольством США, постоянно координируя свои действия именно с ним.

© REUTERS / Yuri Gripas Экс-глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт перед слушаниями в Вашингтоне. 16 января 2018 © REUTERS / Yuri Gripas Экс-глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт перед слушаниями в Вашингтоне. 16 января 2018

Черная касса Вашингтона

Мало того, по словам Азарова, Манафорт потратил значительное время на то, чтобы убедить штаб Януковича включить в предвыборную программу того пункт о необходимости вхождения Украины в НАТО. "Он говорил, — вспоминает экс-премьер, — что ваш электорат все равно будет за вас голосовать, потому что ему все равно не за кого будет больше голосовать. Он же не будет голосовать за Ющенко или за Юлю (Тимошенко. — Прим. ред.), он будет все равно голосовать за вас. А вам надо привлечь какой-то процент западного электората. И чем вы его привлечете?"

Этот факт вообще разрушает любые обвинения в "пророссийскости" Манафорта. Какой же "агент Кремля" уговаривал бы Януковича пойти на политическое самоубийство путем включения в программу пункта о НАТО, который просто похоронил бы кампанию Партии регионов?

Из этого можно предположить, что американский политконсультант скорее работал на свое посольство, чем на клиента. По известным причинам вы не найдете этих сведений в американской прессе — не вписывается это в общую канву "рашагейта".

Против Манафорта остаются лишь обвинения в отмывании денег, что скорее свидетельствует о методах работы американских политконсультантов, выполняющих подобные "поручения" от своих посольств в различных странах мира. Не случайно же после первых же обвинений против Манафорта уволился его давний партнер Джон Подеста, работавший на кампанию Хиллари Клинтон.

Из дела Манафорта мы можем многое узнать о методах работы американских лоббистов, пытающихся распространить влияние США на страны третьего мира. Но там нет фактов, подтверждающих "причастность" России к предвыборным кампаниям Трампа и даже Януковича.



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