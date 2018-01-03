ВАШИНГТОН, 3 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт обвинил руководство министерства юстиции США в превышении полномочий и потребовал ограничить полномочия спецпрокурора по "российскому делу" Роберта Мюллера, говорится в его иске, поданном в суд в среду.

Ранее Мюллер обвинил Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса в отмывании десятков миллионов долларов, полученных от лоббистской деятельности в интересах правительства Украины. Также Манафорт и Гейтс обвиняются в том, что не зарегистрировались для этой деятельности в качестве иностранных агентов.

Экс-руководитель предвыборного штаба Трампа в своем иске просит суд признать, что первый замглавы министерства юстиции Род Розенстайн превысил полномочия. Розенстайн дал Мюллеру возможность расследовать побочные дела, помимо его основной обязанности — поиска свидетельств "российского вмешательства" в выборы в США. При этом Розенстайн не имел на это права, утверждает Манафорт. Кроме того, Манафорт обвиняет Мюллера в том, что тот превысил полномочия, когда завел дело против Манафорта и Гейтса.

Манафорт требует у суда "издать решение, которое помешает господину Мюллеру вести расследование каких-либо дел помимо его полномочий, полученных при назначении", говорится в иске.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в министерстве юстиции и в конгрессе. Мюллер пока что выдвинул обвинения против Манафорта и Гейтса в незаконной лоббистской деятельности в интересах Украины. Также обвинения в даче ложных показаний выдвинуты против экс-помощника президента Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна и экс-советника штаба Трампа Джорджа Пападопулоса. В обвинительных заключениях нет данных о "российском вмешательстве" или "сговоре Трампа с Россией".