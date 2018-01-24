РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

"Тайное общество" американских силовиков пытается уничтожить президента

09:1724.01.2018
024351
© AFP 2018 / Mandel NganПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Mandel Ngan

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите АТЭС во Вьетнаме. Архивное фото
© AFP 2018 / Jorge Silva, pool
Холоднее, чем в "холодную войну": какими стали отношения США и России
Американскую политическую жизнь сотрясает очередной скандал, связанный с попытками спецслужб подвести Трампа под обвинения в сговоре с Кремлем. Компромат, который сторонники Трампа "слили" республиканским сенаторам и конгрессменам, уже позволяет медиа республиканского толка писать о существовании некоего антитрамповского "тайного общества" внутри Министерства юстиции США и ФБР, причем в этом "ордене" оказались представители силовых структур, лично расследующие "российское вмешательство". Несмотря на то что значительная часть СМИ пытаются игнорировать этот скандал, по официальному нарративу о том, что "бравые американские спецслужбы нашли доказательства сговора Кремля и Трампа", нанесен удар, от которого будет трудно оправиться.

В минувшую пятницу в руки республиканских сенаторов и конгрессменов попали архивы текстовых сообщений, которыми обменивались агенты ФБР в период президентской кампании и в день избрания Трампа. Из записей следует, что агенты ФБР Пэйдж и Строк поддерживали Клинтон, что они считали недопустимой победу Трампа и были готовы работать против него. Более того, именно этих агентов отобрали для участия в следствии по "российскому досье" Трампа.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Jim Watson
Внешняя политика США при Трампе: Америка великая или смешная?
Конгрессмен Джон Ратклифф заявил FoxNews: "Мы узнали сегодня, что сразу же после избрания Трампа могло образоваться тайное общество сотрудников Министерства юстиции и ФБР, включая этих двоих агентов, и что это общество работало против президента". Конгрессмен Трей Гоуди добавил: "Я, конечно, хочу узнать, что это за тайное сообщество, о котором они писали, потому что они [агенты ФБР] должны были вести объективное расследование в отношении того, кто только что выиграл выборы".

Знак, обвиняющий президента США Дональда Трампа в закрытии федерального правительства, установленный в Сенате
© REUTERS / Joshua Roberts
Не даун, а шатдаун. Демократы доказали Трампу его "ущербность"
Теперь руководству ФБР придется объяснять поведение своих подчиненных. Даже скептикам уже очевидно, что ни о каком объективном разбирательстве не может быть речи, особенно с учетом того, что в распоряжении конгрессменов оказались копии переписки между агентами, которые договорились о том, что их последующие коммуникации не должны ни в коем случае попасть в архив ФБР. В этом контексте заявление руководства бюро и министерства юстиции о том, что большая часть корреспонденции между сотрудниками, замешанными в скандале, была "безвозвратно утеряна", смотрится как убедительное доказательство того, что в той самой переписке обсуждались конкретные способы фабрикации "дела о сговоре Трампа с Путиным и русском вмешательстве".

Здание ФБР в Вашингтоне, США
© AP Photo / Cliff Owen
Обжегшись на молоке. ФБР собирается дуть на воду и пить виски
Помимо скандала вокруг "тайного общества" сотрудников ФБР и министерства юстиции, сторонники Трампа раскручивают еще одну историю, у которой даже больший политический потенциал. Комитет по разведке конгресса США под руководством республиканца Дэвина Нуньеса провел собственное следствие насчет деятельности американских спецслужб, направленной против президента Трампа, и пришел к выводам столь шокирующим, что конгрессмены, ознакомившиеся с так называемым "меморандумом Нуньеса", даже сравнивали его со знаменитым Уотергейтским скандалом. О важности этого документа говорит готовность Джулиана Ассанжа, бессменного руководителя "Викиликс", заплатить миллион долларов тому, кто передаст "Викиликс" "меморандум Нуньеса" для публикации. Как и следовало ожидать, сам факт этого предложения был интерпретирован американскими СМИ как доказательство того, что весь этот скандал — результат российского вмешательства в американскую политическую жизнь. 

Многообещающий президент США
© Инфографика
Многообещающий президент США

Президент США Дональд Трамп во время встречи с конгрессменами по вопросам иммиграционной политики в Вашингтоне. 9 января 2018
© AP Photo / Evan Vucci
Не дождетесь! Дональду Трампу хватит здоровья на президентский срок
Полный текст выводов расследования Нуньеса остается секретным, но среди американских парламентариев циркулирует четырехстраничная выжимка, в которой кратко излагаются все компрометирующие материалы, найденные во время следствия. Логично, что эта информация не могла попасть к республиканскому конгрессмену по официальным каналам, потому что вряд ли руководство спецслужб захотело бы по собственной воле выдать компромат на себя. Хотя в теории у комитета конгресса есть право требовать и получать почти любые матералы от силовиков. Скорее всего, данные, разоблачающие спецслужбы, были получены от "секретных трампистов" внутри этих структур, и если это правильная оценка, то, вероятно, они далеко не последние.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Jim Watson
Первый год Трампа: наполовину выполненные обещания
Республиканский конгрессмен Марк Медоус описал свои впечатления от прочтения "меморандума Нуньеса": "Это шокирует. Часть меня хотела бы, чтобы я это не читал, потому что я не хочу верить, что такого рода вещи могут происходить в стране, которую я считаю своим домом и которую так люблю". Судя по намекам в СМИ и сравнениям с Уотергейтом, скорее всего, в "меморандуме Нуньеса" описывается то, как американские спецслужбы под предлогом необходимости расследования вмешательства России в выборы организовали прослушку штаба кандидата Трампа, а после его избрания уже начали шпионить за президентом и его командой в Белом доме. 

Баннер в симферопольском пункте сбора подписей по выдвижению Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Обязательная программа: США пытаются "влезть" в российские выборы
Сейчас республиканцы ведут борьбу за то, чтобы хотя бы часть результатов этого скандального дела была опубликована, против чего активно выступают конгрессмены от Демократической партии и представители американских силовых структур. Показательно, что один из главных аргументов демократов — тезис "американская публика неправильно поймет содержание меморандума", что указывает как раз на то, что американская публика может все понять правильно. Или даже сделать правильные выводы — например о том, что вся история с "российским вмешательством в выборы США" была по сути одной большой операцией прикрытия политической ликвидации Трампа. 
Флаги ЕС у здания Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Выбор РИА Новости: ожидаемые события международной политики в 2018 году

Вопрос о том, будет ли Трамп любой ценой добиваться опубликования этого набора компромата на американские спецслужбы или по традиции обменяет свое молчание на какие-то значимые политические уступки своих оппонентов, пока остается открытым. Однако не может не радовать тот факт, что каждый скандал такого рода подрывает общественное доверие к мифу о российском вмешательстве.

Если так будет продолжаться, то скоро на тех, кто говорит о российском заговоре, будут смотреть или как на умалишенных, или как на агентов спецслужб.

Расследование российского вмешательства
© Инфографика
Расследование "российского вмешательства"
Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена