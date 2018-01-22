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Новая война: несчастный народ опять сделал неправильный выбор

Сюжет:
Военная операция Турции в Африне (64)
08:4122.01.2018
(обновлено: 10:02 22.01.2018)
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© REUTERS / Osman OrsalДым над Африном, Сирия. 20 января 2018Дым над Африном, Сирия. 20 января 2018
© REUTERS / Osman Orsal

Ирина Алкснис, для РИА Новости

В мировой политике не так много тем, которые вызывают искреннее сопереживание у самых разных людей по всему миру, вне зависимости от гражданства и политических взглядов.

Турецкие боевики из Свободной сирийской армии занимают позицию в районе Тал Малид, к северу от Алеппо. 20 января 2018
© AFP 2018 / Nazeer al-Khatib
Лавров рассказал о "бешенстве" Турции из-за действий США в Сирии‍

Одна из таких тем — безусловно, курдский вопрос.

Курды являют собой воплощение принципиальной несправедливости современного государственно-политического устройства, да и мировой истории как таковой. Сорокамиллионный народ, как и огромная территория его исторического проживания, этногеографический регион Курдистан, по итогам распада империй в первой половине ХХ века волей тогдашних великих держав не получил собственной государственности и оказался разделен между несколькими странами (Турцией, Ираном, Ираком и Сирией).

Поэтому упорная (и временами вооруженная) борьба курдов на протяжении последнего столетия за создание собственного государства всегда находила отклик и сочувствие в сердцах людей. Даже несмотря на то, что она противоречит базовым основаниям современного государственного мироустройства, защищающего государственную целостность и крайне не одобряющего насильственные методы политической борьбы.

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"Оливковая ветвь" против сирийских курдов: Турция начала военную операцию в Африне

Когда на Ближнем Востоке пошли деструктивные и даже катастрофические процессы с крахом целых государств — Ирака, Ливии, а черед Сирии казался неизбежным, — иногда можно было услышать мнение, что в этой кровавой бане геополитического переформатирования региона есть хотя бы один положительный момент: курды, наконец, получат собственное государство, и это станет торжеством высшей исторической справедливости.

Турецкие войска прибывают в приграничную деревню под Хасой в провинции Хатай. 20 января 2018
© REUTERS / Ramazan Celik
Курды призвали Россию остановить турецкую военную операцию в Африне

К началу 2018 года эта эпопея выходит на финишную прямую с поразительным результатом: курды умудрились собственными руками уничтожить еще пару лет назад, казалось, гарантированный шанс на создание своей государственности.

Причем им действительно некого за это винить, кроме самих себя, поскольку они приняли ряд принципиально ошибочных решений, которые в итоге им будут стоить всех или почти всех достижений на ниве государственного строительства последних лет.

Специалисты по Ближнему Востоку могут долго рассказывать о тонкостях курдского вопроса, которых действительно не счесть: от масштабных внутренних политических противоречий до серьезных различий между курдами из разных стран, что приводит к тому, что единого движения за независимость просто не существует, а различные курдские силы и группировки фактически действуют сами по себе.

Однако (и в этом есть некая ирония) при всех внутренних различиях и разногласиях разные группировки курдов подвели одни и те же проблемы. Во-первых, избыточная прямолинейная жесткость, неготовность к политической гибкости и компромиссу — даже в ситуации, которая, казалось бы, вопиет об их необходимости. А во-вторых, принципиально ошибочное решение — ставка на американцев как союзников.

Операция турецких войск в Сирии: "Оливковая ветвь" против курдов
© AFP 2018 / Nazeer al-KhatibО фактическом начале наземной операции объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Ранее турецкий лидер не раз заявлял, что Африн необходимо очистить от сил самообороны сирийских курдов (YPG).Турецкий военный из Свободной сирийской армии стреляет по позициям курдов в районе Африна
© AFP 2018 / Nazeer al-Khatib
О фактическом начале наземной операции объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Ранее турецкий лидер не раз заявлял, что Африн необходимо очистить от сил самообороны сирийских курдов (YPG).
© AFP 2018 / Nazeer al-KhatibЭти формирования Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной Рабочей партией Курдистана. На прошлой неделе Эрдоган пообещал, что турецкие войска "оторвут головы" YPG.Турецкие боевики из Свободной сирийской армии занимают позиции в районе города Тал Малид
© AFP 2018 / Nazeer al-Khatib
Эти формирования Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной Рабочей партией Курдистана. На прошлой неделе Эрдоган пообещал, что турецкие войска "оторвут головы" YPG.
© AFP 2018 / Nazeer al-Khatib В пятницу и субботу турецкие военные обстреляли позиции сил курдов, причем в Генштабе страны заявили, что удары были ответами на провокации PYD.Сирийский боевик наблюдает за районом Африна
© AFP 2018 / Nazeer al-Khatib
В пятницу и субботу турецкие военные обстреляли позиции сил курдов, причем в Генштабе страны заявили, что удары были ответами на провокации PYD.
© REUTERS / Osman OrsalПозднее СМИ сообщили, что позиции курдской партии PYD ("Демократический союз") атаковали войска "Свободной сирийской армии".Вид на Африн из турецкого города Хасса
© REUTERS / Osman Orsal
Позднее СМИ сообщили, что позиции курдской партии PYD ("Демократический союз") атаковали войска "Свободной сирийской армии".
© AP Photo / Kayhan OzerМестом проведения следующей операции станет сирийский регион Манбидж, заявил Эрдоган.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обращается к своим сторонникам в городе Усаке
© AP Photo / Kayhan Ozer
Местом проведения следующей операции станет сирийский регион Манбидж, заявил Эрдоган.
© AP Photo / Lefteris PitarakisМинобороны России в целях безопасности приказало российским военным покинуть Африн.Дым над Африном после начала турецкой операции Оливковая ветвь
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Минобороны России в целях безопасности приказало российским военным покинуть Африн.
© AFP 2018 / Nazeer al-KhatibРоссия будет оказывать Сирии дипломатическое содействие и поддержит в ООН требование прекратить операцию, заявил сенатор Франц Клинцевич.Турецкие военные из Свободной сирийской армии в районе Африна
© AFP 2018 / Nazeer al-Khatib
Россия будет оказывать Сирии дипломатическое содействие и поддержит в ООН требование прекратить операцию, заявил сенатор Франц Клинцевич.
© AFP 2018 / Nazeer al-KhatibПо словам парламентария, турецкая операция в Африне грубо нарушает суверенитет Сирии.Турецкий военный из Свободной сирийской армии в районе Африна
© AFP 2018 / Nazeer al-Khatib
По словам парламентария, турецкая операция в Африне грубо нарушает суверенитет Сирии.
© AFP 2018 / Nazeer al-KhatibРоссийский МИД в связи с событиями в Африне призвал власти Турции и Сирии к сдержанности.Турецкие боевики из Свободной сирийской армии занимают позиции в районе города Тал Малид
© AFP 2018 / Nazeer al-Khatib
Российский МИД в связи с событиями в Африне призвал власти Турции и Сирии к сдержанности.
© AFP 2018 / Nazeer al-KhatibВ Минобороны заявили, что кризисная ситуация в регионе сложилась из-за действий США.Турецкие военные из Свободной сирийской армии стреляют по позициям курдов в районе Африна
© AFP 2018 / Nazeer al-Khatib
В Минобороны заявили, что кризисная ситуация в регионе сложилась из-за действий США.
© AFP 2018 / Nazeer al-KhatibТурция информирует о ходе операции сирийские власти, а также ООН и другие заинтересованные стороны, включая Россию.Турецкие военные из Свободной сирийской армии стреляют по позициям курдов в районе Африна
© AFP 2018 / Nazeer al-Khatib
Турция информирует о ходе операции сирийские власти, а также ООН и другие заинтересованные стороны, включая Россию.
© AP Photo / Lefteris PitarakisОперация проводится "с уважением к территориальной целостности, суверенитету и политическому единству Сирии" и завершится, когда войска достигнут намеченных целей, подчеркнули в Анкаре.Дым над Африном после начала операции Оливковая ветвь
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Операция проводится "с уважением к территориальной целостности, суверенитету и политическому единству Сирии" и завершится, когда войска достигнут намеченных целей, подчеркнули в Анкаре.
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Первый пункт очень ярко проявился в организации референдума о независимости в Иракском Курдистане в сентябре прошедшего года. Он был проведен курдами вопреки всем предупреждениям и советам извне этого не делать. В итоге его результаты были дружно не признаны мировым сообществом, поддержавшим власти Ирака в вопросе территориальной целостности страны. Кроме того, Багдад начал куда более жесткую политику по восстановлению контроля над курдской автономией, а в самом Иракском Курдистане обострилась внутриполитическая турбулентность.

Сирийский боевик наблюдает за районом Африн. 20 января 2018
© AFP 2018 / Nazeer al-Khatib
Россия возложила ответственность за кризис в Африне на США

В результате произошла парадоксальная, но случающаяся в истории вещь: форсируя вопрос независимости, иракские курды оказались отброшены в данной теме на много лет назад — и очутились перед перспективой потерять вообще все свои достижения на этой ниве.
Однако куда более ярко, остро и болезненно оба перечисленных пункта высвечиваются прямо сейчас, в связи с военной операцией Турции в сирийском Африне.

Сирийские курды категорически отказались признать контроль сирийского государства над ними. Одновременно с этим американцы, как известно, анонсировали создание неких "сил безопасности границы", фактически новой курдской армии, на неподконтрольной Дамаску территории на севере Сирии. Это вызвало натуральную ярость Анкары — и небезосновательно, поскольку подобная конфигурация, став реальностью, стала бы опорой для турецких курдов, борющихся за независимость по ту сторону границы.

В результате Вашингтону удалось добиться, казалось бы, невозможного — совпадения интересов Дамаска и Анкары, для которых создание подобного курдского проамериканского военно-политического и протогосударственного образования равно неприемлемо.

Турецкий военный из Свободной сирийской армии стреляют в позиции курдов в районе Африн. 20 января 2018
© AFP 2018 / Nazeer al-Khatib
Клинцевич рассказал, как Россия отреагирует на обострение ситуации в Африне

Во всем этом странно не то, что американцы попытались провернуть эту комбинацию, пусть даже она у них не получилась. Удивительно то, что сирийские курды на это повелись, учитывая, что на дворе не осень 2015 года и перспективы данной авантюры были вполне прозрачны. Поразительна тут как недальновидность, так и упорное стояние на своем в ситуации кардинального изменения обстоятельств.

Дальнейшие события мир наблюдает прямо сейчас в лентах новостей.

Турция начала военную операцию против курдов в Африне. Дамаск выражает положенные возмущение и протест, но, по сути, умыл руки, предоставляя туркам сделать всю главную работу по ликвидации курдских военизированных структур. Тем более что курды — отличные воины, и эта операция не станет для турецкой армии легкой прогулкой.

Что касается России…

А что Россия?

Курды показали на видео уничтожение турецкого танка в Африне
Курды показали на видео уничтожение турецкого танка в Африне

Какой у нас интерес вступаться за курдов, которые демонстрируют феноменальное упрямство, неспособность к компромиссу и адекватной оценке изменившейся политической ситуации? Какой смысл ссориться с Дамаском и Анкарой из-за курдов, которые заключили союз с американцами и ради них подписались на эту авантюру?

В результате Россия выражает приличествующие случаю тревогу и неодобрение, но фактически просто отходит в сторону, ожидая исхода событий.

Что касается выводов из этой печальной и даже трагической истории, разворачивающейся в прямом эфире, то, пожалуй, лучше всего здесь подойдет цитата российского замминистра иностранных дел Михаила Богданова, сказанная по другому поводу: "Курдов, конечно, жалко…"

А потом добавить не произнесенные, но явно напрашивающиеся слова: но они сами виноваты.

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© Генштаб Турции
Генштаб Турции показал кадры ударов по объектам вооруженных формирований в Африне
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18 пользователей оставили 24 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Дмитрий Широков
Гарантированный рецепт: задружись с америкосами - и тут же окажешься на руинах.
Причем те сделают вид, что они вообще не при чём...
09:40
22.01.2018
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Sergei Gubarev
Полностью согласен. Ставка на америкосов - самое тупое, что можно сделать с 2015 года.
09:41
22.01.2018
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