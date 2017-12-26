Курды готовы приехать на конгресс в Сочи лишь как Федерация северной Сирии

КАИР, 26 дек — РИА Новости. Сирийские курды готовы принять участие в конгрессе национального диалога Сирии в Сочи лишь как представители от Федерации северной Сирии (Рожава), говорится в заявлении непризнанного образования.

"В другой форме, в виде отдельных личностей или представителей организаций севера Сирии мы участвовать не будем", — заявляют курды.

Они также отмечают, что входящие в федерацию политические партии поддерживают проведение конгресса в Сочи.

Кроме того, в документе говорится и о недопустимости того, чтобы подготовка к конгрессу зависела от турецкого правительства.

Ранее Турция заблокировала приглашение на конгресс в Сочи представителей сирийской курдской партии "Демократический союз" (PYD), допустив при этом участие представителей Сирийского курдского национального совета (ENKS).

Турция считает PYD террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК).

В марте 2016 года курдские организации провозгласили Федерацию северной Сирии (Рожава) на неподконтрольной Дамаску территории на севере Сирии, недалеко от границы с Турцией. Дамаск ее не признал. В сирийском Курдистане проживают около 4,6 миллиона человек, из них 2,5 миллиона курдов.

По итогам восьмого раунда переговоров по Сирии в Астане страны-гаранты анонсировали проведение конгресса в Сочи 29-30 января.

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