Иракские курды просчитались при проведении референдума, заявил Богданов

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Иракские курды просчитались, рассчитывая на международную поддержку референдума о независимости, заявил в четверг замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"К сожалению, с нами они не советовались. Потому что мы могли бы их предупредить, что такой вопрос в одностороннем порядке не решается. Если они пытались заручиться поддержкой Турции и кого-то еще, то они просчитались. Потому что эту независимость кроме Израиля, по сути дела, никто не поддержал", — сказал Богданов, выступая перед студентами в Казанском федеральном университете.

"Курдов, конечно, жалко", — признался Богданов.

Он призвал "всех, и центральное руководство в Багдаде, и курдов садиться за стол переговоров и договариваться, как они будут дальше жить".

В Иракском Курдистане 25 сентября прошел референдум о независимости. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость от Ирака проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным. Багдад после проведения референдума в Курдистане принял ряд санкционных мер в отношении курдского региона.