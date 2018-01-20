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Как США будут теперь давить Северную Корею

08:2520.01.2018
(обновлено: 08:26 20.01.2018)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПхеньян. Архивное фотоПхеньян. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, для РИА Новости

Города мира. Пхеньян. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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КНДР назвала встречу в Ванкувере "смехотворным барахтаньем своры Трампа"
На этой неделе в Ванкувере прошла большая и представительная международная конференция на высоком уровне, посвященная северокорейской проблеме. На мероприятие, организованное внешнеполитическими ведомствами США и Канады, собрались в основном страны, которые в 1950-1953 годах воевали в Корейской войне под американским командованием (формально — в составе войск ООН).

Судя по всему, Вашингтон рассчитывал, что они готовы повоевать снова. По крайней мере, на дипломатическом фронте — в Госдепе заявили, что одной из ключевых целей мероприятия был поиск мер по усилению давления на северокорейские власти.

Ключевые страны в северокорейском вопросе — Россию и Китай — на мероприятие, как известно, не позвали, пообещав сообщить Москве и Пекину итоги собрания по его окончании. Неудивительно, что китайцы назвали встречу "нелегитимной и непредставительной", а в Москве возмутились, что по итогам мероприятия от россиян и китайцев еще что-то требовали. "Особенно отметили пассаж о "важности и особой ответственности" России и Китая в нахождении долгосрочных решений проблем Корейского полуострова. Хотелось бы напомнить, что наши страны на протяжении года предлагают такое решение и призывают других к нему присоединиться", — говорится в заявлении российского МИД. Речь идет о концепции "двойной заморозки", по которой Пхеньян приостанавливает ракетно-ядерные испытания в обмен на прекращение военных учений в регионе со стороны США и их союзников.

Города мира. Пхеньян
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мнение: США создали проблему на Корейском полуострове и ждут помощи от РФ
Да, реализация этого плана не является вариантом "долгосрочного решения", однако она необходима для деэскалации, создания хоть минимальной атмосферы доверия и последующей спокойной выработки пресловутых долгосрочных решений. По итогам же "ванкуверских посиделок" участвовавшие в них страны не предложили никакой вменяемой альтернативы, кроме как продолжать давление на Кима. "Цель кампании по оказанию максимального давления была и остается в том, чтобы сподвигнуть Северную Корею на значимые переговоры по денуклеаризации", — уверяет госсекретарь США Рекс Тиллерсон. И обещает, что давление будет усиливаться до тех пор, пока Пхеньян не сделает правильные выводы.

Однако исключительно санкционный путь в принципе неэффективен и даже контрпродуктивен. Заставить Северную Корею отказаться от ядерного оружия невозможно до тех пор, пока руководство КНДР помнит о судьбах Муаммара Каддафи и Саддама Хусейна.

Крестовый поход
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Крестовый поход

Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине. Архивное фото
© AP Photo / Andy Wong, File
США готовятся к "освободительному удару" по Китаю
Это давно понимают остальные великие державы, и именно поэтому США могут обсуждать ужесточение санкций лишь в рамках собранной с миру по нитке "коалиции своих". В Совете Безопасности ООН новые санкции (по крайней мере, без повода со стороны КНДР) будут ветированы Россией и Китаем, а также не получат поддержки со стороны многих других членов. Особенно сейчас — после того, как между Северной и Южной Кореей начался конструктивный диалог. Причем начался вопреки позиции Вашингтона.

Напомним, раньше этот диалог обычно проходил либо при поддержке США (вторая половина 90-х), либо как минимум при отсутствии американского протеста (начало нулевых). Сейчас же Соединенные Штаты требовали от Южной Кореи оставаться в американском окопе и оказывать оттуда коллективное давление на Пхеньян, однако Сеул, которого пугала чрезмерная эскалация и его собственная судьба, ослушался.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© AFP 2018 / Mandel Ngan
Тиллерсон рассказал об эффекте от экономических санкций против КНДР
Это, в свою очередь, ставит США в определенную дипломатическую изоляцию даже в рамках "Северокорейской шестерки" (России, США, Китая, Японии, Южной Кореи и КНДР), в рамках которой велись переговоры по ядерному вопросу. Ведь теперь из всех стран "шестерки" Вашингтон с его жесткой риторикой отчасти поддерживает лишь Токио, который выставил столько предварительных условий Пхеньяну для начала диалога (прекращение ракетных испытаний, возвращение похищенных в ходе холодной войны японских граждан или их останков и т. п.), что сейчас просто не может начать переговорный процесс с северокорейской стороной. Японские власти, конечно, тоже понимают бессмысленность и опасность новых санкций, однако не могут свернуть с выбранного трека, ведь собственные граждане не поймут такой потери лица. Именно поэтому приходится идти по пути эскалации, и министр иностранных дел Японии Таро Кано призвал в Ванкувере все страны мира прекратить дипломатические связи с Северной Кореей. "Вместе мы должны максимально усилить давление на КНДР, чтобы она изменила свою политику в сторону денуклеаризации", — заявил он.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Трамп обвинил Россию в помощи Северной Корее
К сожалению для всего мира, Соединенным Штатам тоже сложно сойти с выбранного агрессивного трека, даже если Трамп этого захочет. Принципиальная позиция США заключается в том, что с КНДР нельзя вести иной разговор, кроме как о полном свертывании ядерной программы. Такой точки зрения придерживаются в партии Трампа. И аргументируют ее не только тем, что у Северной Кореи есть долетающая до США ракета с боеголовкой и с этим что-то надо делать, но и тем, что соглашение с Пхеньяном о "заморозке" северокорейской ядерной программы на основе плутония (так называемое рамочное соглашение) Соединенные Штаты уже заключали в 90-е годы. И закончился многолетний процесс имплементации рамочного соглашения тем, что Пхеньян тайно разработал программу на основе урана (то, что США первыми сорвали сделку, не выполнив ряд своих обязательств, в Вашингтоне предпочитают не вспоминать). Поэтому попытка главы госдепа Тиллерсона предложить КНДР "переговоры о чем угодно и где угодно" была оперативно денонсирована Белым домом.

Впрочем, исходя из риторики Трампа, давление на северокорейское руководство весьма эффективно — ведь благодаря ему и начались межкорейские переговоры (о том, почему они на самом деле начались, уже писалось). А в тех моментах, которые неэффективны, виноват Путин. Не Си Цзиньпин (который раньше назначался виноватым в недостаточной реализации принятых СБ ООН санкций против КНДР), а именно Путин. "Россия совсем нам не помогает с Северной Кореей, — возмущался Трамп на этой неделе. — Часть помощи Китая отыгрывается назад действиями России".

Генсек ООН Антониу Гутерриш перед заседанием совета глав государств - членов ШОС. 9 июня 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Генсек ООН о ситуации вокруг КНДР: войны можно избежать
В ответ в Кремле напомнили, что полностью выполняют все обязательства, которые взяли на себя в рамках СБ ООН. А если США хотят от России большего, то они должны вспомнить декабрьский ответ Владимира Путина на вопрос западного журналиста о потенциальной помощи российской стороны американцам в корейском вопросе.

"Ваши конгрессмены, сенаторы так хорошо выглядят, красиво, костюмы у них, рубашки. Они вроде умные люди. Они нас поставили в один ряд с Северной Кореей и Ираном и при этом подталкивают президента (Трампа. — Прим. авт.), чтобы он уговорил нас вместе с вами решать проблемы Северной Кореи и иранской ядерной программы. Вы вообще нормальные люди, нет?" — уточнил В.В. Путин.

Вопрос риторический.

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
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Куда могут долететь ракеты КНДР
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