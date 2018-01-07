Пхеньян обыгрывает Вашингтон: между Кореями начнутся переговоры

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, для РИА Новости

Южная и Северная Корея наконец-то возобновили официальный диалог. Стороны договорились о том, что межправительственные переговоры пройдут 9 января на территории пограничного пункта Пханмунджом. Юг и Север должны обсудить меры по улучшению двусторонних отношений и условия участия северокорейской делегации в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Сеул, по некоторым данным, уже подготовил пакет инициатив для северного соседа, включающий проведение совместных предолимпийских мероприятий. В частности, шествие с олимпийским факелом на территории Северной Кореи и совместный проход делегаций двух стран на церемонии открытия Игр. В Южной Корее очень надеются, что созданная на основе данных мероприятий атмосфера позволит интенсифицировать межкорейский диалог, тем более что он нужен и Сеулу, и Пхеньяну. © AP Photo / KRT via AP Video Ким Чен Ын призвал создать условия для улучшения отношений с Югом

Если свою заинтересованность Южная Корея не скрывает аж с момента избрания президентом страны Мун Чже Ина (который еще в ходе предвыборной кампании выступал за диалог с КНДР), то Ким Чен Ын свою обнародовал в новогоднем обращении. Он заявил, что в 2018 году его страна произведет еще больше ядерных зарядов и ракет, добавил о наличии у него на столе ядерной кнопки, однако в то же время выразил готовность начать говорить с Югом и даже отправить свою делегацию на Олимпиаду. В последующие дни северокорейские официальные лица и пресса не раз заявляли об одобрении Пхеньяном миротворческих инициатив президента Южной Кореи Мун Чже Ина — не "американской марионетки", как они отзывались о нем раньше, а именно "президента". Как показывает история северокорейской риторики, такая смена эпитетов обычно означает реальную готовность Севера серьезно вести переговорный процесс. И в свою очередь, сам Ким уже подтвердил слова делом, сделав шаги навстречу. В частности, возобновил работу горячей линии между КНДР и Южной Кореей (которая не функционировала с февраля 2016 года).

Соединенные Штаты, естественно, уверяют, что миролюбием Кима мир обязан лично президенту Дональду Трампу. "Несмотря на все прогнозы псевдоэкспертов, кто-то реально верит в то, что переговоры и диалог между Северной и Южной Кореями шли бы сейчас, если бы я не занял жесткую позицию в отношении КНДР, демонстрируя готовность применить против нее всю нашу мощь?" — заявляет Трамп. И как ни странно, он прав. Правда, не в том смысле, в котором ему (и Америке) хотелось бы.

© РИА Новости / Илья Питалев Перейти в фотобанк Состав делегаций на переговорах КНДР и Южной Кореи определят в воскресенье

Именно поэтому политика Южной Кореи в отношение Пхеньяна стала расходиться с линией США. Вопреки активистам, уверяющим, что "Сеул является марионеткой Вашингтона и делает все по указке американского обкома", в последнее время руководство Южной Кореи, обеспокоенное последствиями агрессивной линии Трампа, выступает с совсем не "марионеточными" инициативами. Сначала президент Мун идет на уступки Китаю в вопросе размещения на своей территории элементов американской ПРО. Затем Сеул официально заявляет, что ни о каком военном решении северокорейского вопроса не может быть и речи до тех пор, пока сохраняются надежды на дипломатию (и тем самым серьезно подрывает переговорную позицию Дональда Трампа).

Судя по всему, инициатива приостановить учения тоже исходила от южнокорейского руководства — ведь и Трамп, и министр обороны США Джеймс Мэттис четко говорили о том, что военные тренировки останавливать не хотят, ибо не видят в этом смысла. Американские дипломаты не раз поясняли, что не считают переговоры между Севером и Югом настолько важными, поскольку не верят в искренность "человека-ракеты", как Трамп назвал Ким Чен Ына.

Сейчас же, как сообщают южнокорейские официальные лица, по итогам переговоров между Трампом и Мун Чже Ином лидеры "договорились развести по времени Олимпиаду и наши учения, чтобы силы США и Республики Корея могли сосредоточиться на обеспечении безопасности Игр".

Любопытно, что в самом Пентагоне объяснили отсрочку проведения маневров "материально-техническими проблемами", что еще раз доказывает вынужденный характер американского решения об их приостановке.

В итоге получается, что победил не Трамп, а Ким Чен Ын. Он смог вбить клин в американо-южнокорейские отношения, а также начать переговорный процесс на своих, социально-экономических условиях (официальная позиция США была в том, что переговоры с КНДР должны проходить только по вопросу ее полной денуклеаризации).

США в северокорейском вопросе, он не готов изменить риторику в отношении КНДР. Возможно, не столько из-за своего упрямства, сколько по внутриполитическим причинам (Трампу нужен внешний враг), а также из-за принципиального нежелания мириться с наличием "государства-изгоя", способного нанести ракетно-ядерный удар по территории США. Именно поэтому он денонсировал прорывную инициативу госсекретаря Рекса Тиллерсона (о готовности США начать переговоры с КНДР "в любое время и на любую тему, хоть о погоде", которая возвращала бы Америке дирижерскую палочку), и продолжает сейчас меряться с Кимом мускулами (в данном случае — размерами ядерной кнопки, которая, по словам Трампа, у него больше).

Впрочем, поражения своего США не признают и, по всей видимости, надлежащие выводы из нынешнего фиаско не сделают. Судя по всему, Трамп продолжит в том же духе и далее — даже видя слабость своей позиции и усиливающуюся изоляцию

Впрочем, у Вашингтона есть своеобразный выход из этой изоляции, не требующий смены линии поведения. Есть мнение, что, с учетом вышесказанного, Соединенным Штатам выгодно будет сорвать межкорейские переговоры, дабы Юг вынужденно вернулся к силовой повестке. Недаром тот же Тиллерон говорит, что в случае провала переговорного процесса "на столе лежит силовой сценарий решения проблемы" — и тем самым намеренно провоцирует КНДР и мешает межкорейскому диалогу, который, как известно, требует тишины и вежливости.

Однако можно не сомневаться, что в Пхеньяне "читают" американскую игру и вряд ли поддадутся на провокацию. Что бы там ни говорили в Госдепе, Ким Чен Ын не сумасшедший и вовсе не желает ядерного апокалипсиса.