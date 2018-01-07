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Пхеньян обыгрывает Вашингтон: между Кореями начнутся переговоры

08:0007.01.2018
(обновлено: 10:36 07.01.2018)
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© AP Photo / Lee Jin-manВоеннослужащие КНДР и Южной Кореи на территории пограничного пункта Пханмунджом. Архивное фотоВоеннослужащие КНДР и Южной Кореи на территории пограничного пункта Пханмунджом. Архивное фото
© AP Photo / Lee Jin-man

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, для РИА Новости

Южная и Северная Корея наконец-то возобновили официальный диалог. Стороны договорились о том, что межправительственные переговоры пройдут 9 января на территории пограничного пункта Пханмунджом. Юг и Север должны обсудить меры по улучшению двусторонних отношений и условия участия северокорейской делегации в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Сеул, по некоторым данным, уже подготовил пакет инициатив для северного соседа, включающий проведение совместных предолимпийских мероприятий. В частности, шествие с олимпийским факелом на территории Северной Кореи и совместный проход делегаций двух стран на церемонии открытия Игр. В Южной Корее очень надеются, что созданная на основе данных мероприятий атмосфера позволит интенсифицировать межкорейский диалог, тем более что он нужен и Сеулу, и Пхеньяну.

Лидер КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
© AP Photo / KRT via AP Video
Ким Чен Ын призвал создать условия для улучшения отношений с Югом

Если свою заинтересованность Южная Корея не скрывает аж с момента избрания президентом страны Мун Чже Ина (который еще в ходе предвыборной кампании выступал за диалог с КНДР), то Ким Чен Ын свою обнародовал в новогоднем обращении. Он заявил, что в 2018 году его страна произведет еще больше ядерных зарядов и ракет, добавил о наличии у него на столе ядерной кнопки, однако в то же время выразил готовность начать говорить с Югом и даже отправить свою делегацию на Олимпиаду. В последующие дни северокорейские официальные лица и пресса не раз заявляли об одобрении Пхеньяном миротворческих инициатив президента Южной Кореи Мун Чже Ина — не "американской марионетки", как они отзывались о нем раньше, а именно "президента". Как показывает история северокорейской риторики, такая смена эпитетов обычно означает реальную готовность Севера серьезно вести переговорный процесс. И в свою очередь, сам Ким уже подтвердил слова делом, сделав шаги навстречу. В частности, возобновил работу горячей линии между КНДР и Южной Кореей (которая не функционировала с февраля 2016 года).

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПхеньян
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пхеньян

Соединенные Штаты, естественно, уверяют, что миролюбием Кима мир обязан лично президенту Дональду Трампу. "Несмотря на все прогнозы псевдоэкспертов, кто-то реально верит в то, что переговоры и диалог между Северной и Южной Кореями шли бы сейчас, если бы я не занял жесткую позицию в отношении КНДР, демонстрируя готовность применить против нее всю нашу мощь?" — заявляет Трамп. И как ни странно, он прав. Правда, не в том смысле, в котором ему (и Америке) хотелось бы.

Пхеньян. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Состав делегаций на переговорах КНДР и Южной Кореи определят в воскресенье
Агрессивная риторика Трампа напугала не столько Север, сколько Юг. Американские союзники в Южной Корее очень быстро поняли, что нынешнее обострение американо-корейских отношений не похоже на все предыдущие. Наличие у КНДР ракет, способных поразить большую часть континентальной территории Соединенных Штатов, привело к тому, что, как верно отмечает один из ведущих российских корееведов Андрей Ланьков, "впервые за несколько десятилетий мы имеем дело не с дипломатической симуляцией кризиса, а со вполне реальной, пусть и небольшой угрозой войны, инициатором которой могут стать США". А главным пострадавшим от нее будет Южная Корея, территория которой подвергнется артиллерийскому, ракетному и, весьма вероятно, ядерному удару Севера. Ущерб для Южной Кореи будет неприемлем, поэтому если для Вашингтона победой в конфликте станет ликвидация северокорейского государства в нынешнем его виде, то для Сеула единственным вариантом победы в конфликте является его предотвращение.

Именно поэтому политика Южной Кореи в отношение Пхеньяна стала расходиться с линией США. Вопреки активистам, уверяющим, что "Сеул является марионеткой Вашингтона и делает все по указке американского обкома", в последнее время руководство Южной Кореи, обеспокоенное последствиями агрессивной линии Трампа, выступает с совсем не "марионеточными" инициативами. Сначала президент Мун идет на уступки Китаю в вопросе размещения на своей территории элементов американской ПРО. Затем Сеул официально заявляет, что ни о каком военном решении северокорейского вопроса не может быть и речи до тех пор, пока сохраняются надежды на дипломатию (и тем самым серьезно подрывает переговорную позицию Дональда Трампа).

Здание министерства иностранных дел России. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Россия приветствует первые контакты между Сеулом и Пхеньяном
Сейчас же, как сообщают южнокорейские официальные лица, по итогам переговоров между Трампом и Мун Чже Ином лидеры "договорились развести по времени Олимпиаду и наши учения, чтобы силы США и Республики Корея могли сосредоточиться на обеспечении безопасности Игр". Судя по всему, инициатива приостановить учения тоже исходила от южнокорейского руководства — ведь и Трамп, и министр обороны США Джеймс Мэттис четко говорили о том, что военные тренировки останавливать не хотят, ибо не видят в этом смысла. Американские дипломаты не раз поясняли, что не считают переговоры между Севером и Югом настолько важными, поскольку не верят в искренность "человека-ракеты", как Трамп назвал Ким Чен Ына.

Любопытно, что в самом Пентагоне объяснили отсрочку проведения маневров "материально-техническими проблемами", что еще раз доказывает вынужденный характер американского решения об их приостановке.

 

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНа набережной Тэдонган в Пхеньяне
© РИА Новости / Илья Питалев
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На набережной Тэдонган в Пхеньяне

В итоге получается, что победил не Трамп, а Ким Чен Ын. Он смог вбить клин в американо-южнокорейские отношения, а также начать переговорный процесс на своих, социально-экономических условиях (официальная позиция США была в том, что переговоры с КНДР должны проходить только по вопросу ее полной денуклеаризации).

Член президиума генсовета Единой России Франц Клинцевич. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Клинцевич назвал "важнейшей новостью" переговоры Южной Кореи и КНДР
Впрочем, поражения своего США не признают и, по всей видимости, надлежащие выводы из нынешнего фиаско не сделают. Судя по всему, Трамп продолжит в том же духе и далее — даже видя слабость своей позиции и усиливающуюся изоляцию США в северокорейском вопросе, он не готов изменить риторику в отношении КНДР. Возможно, не столько из-за своего упрямства, сколько по внутриполитическим причинам (Трампу нужен внешний враг), а также из-за принципиального нежелания мириться с наличием "государства-изгоя", способного нанести ракетно-ядерный удар по территории США.  Именно поэтому он денонсировал прорывную инициативу госсекретаря Рекса Тиллерсона (о готовности США начать переговоры с КНДР "в любое время и на любую тему, хоть о погоде", которая возвращала бы Америке дирижерскую палочку), и продолжает сейчас меряться с Кимом мускулами (в данном случае — размерами ядерной кнопки, которая, по словам Трампа, у него больше).

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПхеньян
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пхеньян

Впрочем, у Вашингтона есть своеобразный выход из этой изоляции, не требующий смены линии поведения. Есть мнение, что, с учетом вышесказанного, Соединенным Штатам выгодно будет сорвать межкорейские переговоры, дабы Юг вынужденно вернулся к силовой повестке. Недаром тот же Тиллерон говорит, что в случае провала переговорного процесса "на столе лежит силовой сценарий решения проблемы" — и тем самым намеренно провоцирует КНДР и мешает межкорейскому диалогу, который, как известно, требует тишины и вежливости.

Однако можно не сомневаться, что в Пхеньяне "читают" американскую игру и вряд ли поддадутся на провокацию. Что бы там ни говорили в Госдепе, Ким Чен Ын не сумасшедший и вовсе не желает ядерного апокалипсиса.

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Популярные комментарииВсе комментарии
Витя Сирнова
Если Трамп мереется ядерными кнопками, заявляет, что он очень умный... тут не воспользоваться переизбытком его ума просто нельз
10:10
07.01.2018
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