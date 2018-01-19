Ведущие западные СМИ стали чемпионами фейк-новостей

Ирина Алкснис, для РИА Новости
Дональд Трамп наконец обнародовал результаты объявленного им конкурса фейковых новостей и по уже сложившейся традиции сделал это посредством своего твиттера.
Рейтинг вышел действительно любопытный. "Лауреатами" оказались исключительно столпы мировой массовой информации: газеты The New York Times и The Washington Post, телеканалы CNN и ABC News, журналы Time и Newsweek.
Обнародованный президентом США рейтинг фейков от СМИ дает повод поговорить о еще одном событии, прошедшем куда более незаметно для широкой аудитории.
Чуть больше месяца назад, 12 декабря прошлого года, на сайте проекта "Архив национальной безопасности", который является научным хранилищем документов, касающихся американской нацбезопасности, и представляет собой фактически академическую структуру с безупречной репутацией, опубликовали статью, в которой подробно описывался ход переговоров 1990-91 годов между руководством СССР и западными странами по поводу объединения ФРГ и ГДР.
Как известно, данную тему регулярно упоминает Владимир Путин как пример обмана, которому подверглась Россия со стороны Запада. Хорошо известен его комментарий режиссеру Оливеру Стоуну по данному поводу: "Это не было зафиксировано на бумаге. Это ошибка, но уже со стороны Горбачева. В политике нужно вещи фиксировать. Даже фиксированные вещи часто нарушают. Он же просто поговорил и решил, что все на этом закончено. Это не так".
То есть позиция России фактически сводится к следующему: нам пообещали и обманули, но мы сами виноваты, поверив на слово и не зафиксировав гарантии на бумаге.
Так вот, статья Архива национальной безопасности на основе рассекреченных документов восстанавливает картину тех переговоров и дает однозначный ответ: западные лидеры тогда действительно обещали, твердили и заверяли Михаила Горбачева, что НАТО не пойдет дальше на восток.
Едва ли не единственным исключением в этом ряду стала объемная статья в The Nation, политизированном издании, рассчитанном на продвинутую, но небольшую аудиторию. Главное внимание в публикации также оказалось уделено именно тому, что главные американские СМИ проигнорировали сенсацию из Архива нацбезопасности, хотя она касается значимого аспекта отношений с Россией и во многом дает ключ к пониманию позиции Москвы в отношениях с Западом.
Для России же, безусловно, выгодно иметь дело с утвердившимся на Западе самоуверенным невежеством. Оно куда удобнее, нежели по-настоящему крутые профессионалы, доставлявшие немало проблем нашей стране всю вторую половину двадцатого века.
Однако стоит отдать им должное и признать, что мы немного скучаем по ним, — уходящим со сцены истории последним политическим солдатам холодной войны.