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Ведущие западные СМИ стали чемпионами фейк-новостей

08:5919.01.2018
(обновлено: 10:00 19.01.2018)
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© AP Photo / Mark LennihanМужчина у киоска печатных изданий в Нью-Йорке, США. Архивное фотоМужчина у киоска печатных изданий в Нью-Йорке, США. Архивное фото
© AP Photo / Mark Lennihan

Ирина Алкснис, для РИА Новости

Дональд Трамп наконец обнародовал результаты объявленного им конкурса фейковых новостей и по уже сложившейся традиции сделал это посредством своего твиттера.

Рейтинг вышел действительно любопытный. "Лауреатами" оказались исключительно столпы мировой массовой информации: газеты The New York Times и The Washington Post, телеканалы CNN и ABC News, журналы Time и Newsweek.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Jim Watson
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Признаки кризиса мейнстримных западных медиа отмечались уже давно, однако именно последние год-полтора стали переломными в этом отношении. Самые влиятельные и уважаемые издания, чьи названия сами по себе много десятилетий были символом и воплощением стандартов настоящей журналистики — объективной, честной, высокопрофессиональной и бесстрашной, — вдруг дружно повернулись своей изнаночной стороной к публике, и выяснилось, что нет никаких высоких стандартов. Есть просто обслуживающие конкретные интересы — политические и финансовые — массмедиа, которые выполняют в большей степени пропагандистские, нежели информирующие функции.

Что курил автор?
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Что курил автор?

Обнародованный президентом США рейтинг фейков от СМИ дает повод поговорить о еще одном событии, прошедшем куда более незаметно для широкой аудитории.

Чуть больше месяца назад, 12 декабря прошлого года, на сайте проекта "Архив национальной безопасности", который является научным хранилищем документов, касающихся американской нацбезопасности, и представляет собой фактически академическую структуру с безупречной репутацией, опубликовали статью, в которой подробно описывался ход переговоров 1990-91 годов между руководством СССР и западными странами по поводу объединения ФРГ и ГДР.

Логотип социальной сети Twitter. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В США поступил в продажу сборник твитов Трампа
Собственно, главным вопросом — и камнем преткновения — тех переговоров Михаила Горбачева с западными лидерами было получение Советским Союзом гарантий нерасширения НАТО даже на восток после объединения Германий.

Как известно, данную тему регулярно упоминает Владимир Путин как пример обмана, которому подверглась Россия со стороны Запада. Хорошо известен его комментарий режиссеру Оливеру Стоуну по данному поводу: "Это не было зафиксировано на бумаге. Это ошибка, но уже со стороны Горбачева. В политике нужно вещи фиксировать. Даже фиксированные вещи часто нарушают. Он же просто поговорил и решил, что все на этом закончено. Это не так".

То есть позиция России фактически сводится к следующему: нам пообещали и обманули, но мы сами виноваты, поверив на слово и не зафиксировав гарантии на бумаге.

НАТО: история расширения
© РИА Новости, Инфографика
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История расширения НАТО

Президент США Дональд Трамп
© AFP 2018 / Nicholas Kamm 
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В свою очередь, со стороны Запада — и официальных представителей, и экспертов, и журналистов — тридцать лет твердили, что на тех давних переговорах никто Горбачеву ничего не обещал и не гарантировал. Просто советское руководство неправильно поняло и неверно интерпретировало. А нынешнее продолжает держаться за ошибочное толкование, необоснованно и огульно обвиняя Запад.

Так вот, статья Архива национальной безопасности на основе рассекреченных документов восстанавливает картину тех переговоров и дает однозначный ответ: западные лидеры тогда действительно обещали, твердили и заверяли Михаила Горбачева, что НАТО не пойдет дальше на восток.

Девушка с телефоном. Архивное фото
© Depositphotos / focuspocusltd
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Но ни одно крупное американское (и в целом западное СМИ) не обратило внимания на рассекреченный обман. Просто потому, что это не вписывается в редакционную политику информационного мейнстрима в отношении России.

Едва ли не единственным исключением в этом ряду стала объемная статья в The Nation, политизированном издании, рассчитанном на продвинутую, но небольшую аудиторию. Главное внимание в публикации также оказалось уделено именно тому, что главные американские СМИ проигнорировали сенсацию из Архива нацбезопасности, хотя она касается значимого аспекта отношений с Россией и во многом дает ключ к пониманию позиции Москвы в отношениях с Западом.

Фейковые новости. Архивное фото
© Depositphotos / Vectorfusionart
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Есть, конечно, грустная ирония в том, что немногочисленные оставшиеся истинные профи старой школы обнаруживают себя крошечными обломками в море бушующего невежества новой медиабюрократии. Однако сделать они ничего не могут — и вынуждены наблюдать, как достижения многих поколений западных русистов и советологов пускаются по ветру.

Для России же, безусловно, выгодно иметь дело с утвердившимся на Западе самоуверенным невежеством. Оно куда удобнее, нежели по-настоящему крутые профессионалы, доставлявшие немало проблем нашей стране всю вторую половину двадцатого века.

Однако стоит отдать им должное и признать, что мы немного скучаем по ним, — уходящим со сцены истории последним политическим солдатам холодной войны.

В поисках доказательств
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
В поисках доказательств
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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
Dmitry Korman
Вся западная пресса принадлежит Ротшильдам и прочим банкирам глобалистам составляющим тайное мировое правительство. Они ведут войну против России, потому что Россия это единственная преграда между ними и абсолютной властью над миром, единственная сила мешающая им установить свой Новый Мировой Порядок. Естественно они публикуют всякое антироссийское вранье в своих газетах, война есть война. Поэтому вся западная пресса есть фабрика фейка.
10:07
19.01.2018
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