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Трамп объявил победителей конкурса фейковых новостей

04:3718.01.2018
(обновлено: 05:55 18.01.2018)
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп объявил в Twitter, что присудил свою обещанную премию "фейковых СМИ".

"А вот и победители конкурса фейковых новостей", — написал Трамп, сопроводив свою запись ссылкой на сайт Республиканской партии.

​"Несмотря на очень коррумпированное и нечестное освещение в СМИ, есть много замечательных репортеров, которых я уважаю, и много хороших новостей, которыми американский народ может гордиться!" — добавил Трамп.

Список возглавил лауреат премии по экономике памяти Альфреда Нобеля и колумнист газеты New York Times Пол Кругман. Будучи ярым сторонником Демократической партии, он удостоился первого места за свое пророчество в ночь президентских выборов 9 ноября 2016 года, что рынки не переживут избрания Трампа. "Похоже, что президентом будет Дональд Трамп, а рынки падают… На вопрос, когда восстановятся, первоначальный ответ таков: никогда", — написал Кругман. За год с момента инаугурации Трампа биржевой индекс S&P 500 вырос почти на 25%, высокотехнологичный индекс NASDAQ — на 30%.

Продавец с книгой Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа в магазине Barnes & Noble в Филадельфии, США. 5 января 2018
© AP Photo / Matt Rourke
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На втором месте среди "лауреатов" оказался ветеран новостной журналистики Брайан Росс. Журналиста на постоянной основе отстранили от эфира ABC News за некорректную новость о "российском деле", которое занимает СМИ в США уже полтора года. Росс объявил со ссылкой на источники, что экс-советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн намерен дать показания, будто Трамп в ходе предвыборной кампании дал ему указание "связаться с русскими".

Росс утверждал, что это может стать основанием для импичмента Трампу. Биржевые индексы резко упали после репортажа журналиста, который впоследствии был дезавуирован телеканалом. Белый дом, как и Кремль, отрицает наличие каких-либо связей между Трампом и Россией.

На третьем месте в списке "лауреатов" оказался телеканал CNN, который сообщил, будто зять президента Джаред Кушнер получил от сайта WikiLeaks предложение изучить оказавшиеся в распоряжении сайта документы Национального комитета Демократической партии еще до их публикации.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Mandel Ngan
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Телеканал предположил, что это является доказательством "сговора Трампа с Россией", поскольку американские спецслужбы подозревали Россию во взломе и передаче документов WikiLeaks (Москва это отрицает). Впоследствии выяснилось, что WikiLeaks послали Кушнеру ссылку на уже опубликованные и всем известные документы, так что никакого "сговора" до публикации не было. CNN выпустил поправку в запутанных выражениях, сообщив, что "обновил репортаж, включив туда правильную дату электронного письма", хотя в действительности весь репортаж оказался ложным.

Четвертое место за "фейковые новости" досталось журналу Time за репортаж о том, что Трамп будто бы распорядился удалить из Овального кабинета в Белом доме бюст Мартина Лютера Кинга — выдающегося борца за права афроамериканцев. Подразумевалось, что Трамп продемонстрировал тем самым расистские наклонности. Time быстро отозвал репортаж, а журналист Зик Миллер заявил, что не заметил бюст, стоявший за дверью. Белый дом заявил, что Миллер сознательно выдал ложное сообщение в попытке опорочить Трампа.

Бывшая порноактриса Стефани Клиффорд (Сторми Дэниэлс). Архивное фото
© AP Photo / Bill Haber
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Пятое место досталось репортеру Washington Post Дейву Уигелу, который запостил в Twitter фотографию стадиона, где должен был выступать перед сторонниками Трамп. На фото видно, что трибуны наполовину пусты, а ироничная подпись гласит: "Полон под завязку". В действительности фото было снято за достаточно большой срок до начала мероприятия, а к моменту выступления Трампа трибуны действительно были заполнены до отказа. Трамп не преминул отчитать журналиста в своем Twitter. Уигел удалил свой твит и извинился.

На шестом месте заявление CNN, будто бы Трамп перекормил рыбок в бассейне во время визита к премьер-министру Японии Синдзо Абэ.

На седьмом месте — вновь CNN c утверждением о "российских связях" Энтони Скарамуччи, который лишь несколько дней продержался на посту директора Белого дома по коммуникациям. Этот репортаж был впоследствии дезавуирован телеканалом. На восьмом месте — репортаж Newsweek, где утверждалось, что первая леди Польши отказалась пожать Трампу руку.

На девятом — репортаж CNN, где утверждалось, что уволенный президентом директор ФБР Джеймс Коми никогда не говорил Трампу, что тот не находится под расследованием по "российскому делу". На десятом месте — репортаж New York Times о том, что администрация удалила с правительственного сайта исследование об изменении климата.

Президент США Дональд Трамп беседует со своей дочерью Иванкой
© AFP 2018 / Timothy A. Clary
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На одиннадцатом месте Трамп поместил сразу все репортажи о его "сговоре с Россией". "Сговор с Россией — вероятно, величайшая фальшивка, которую когда-либо подсовывали американскому народу. Никакого сговора нет!" — написал Трамп.

Всего в десятке "победителей" вошло четыре репортажа CNN, два репортажа New York Times и по одному — от ABC, Washington Post, Time и Newsweek.

Вдобавок к лауреатам премии "фейковых новостей" Трамп также привел ряд новостей, о которых СМИ, по его мнению, говорили недостаточно. Среди них — хорошие показатели в экономике, борьба с терроризмом и назначение консерватора Нила Горсача в Верховный суд США.

Трамп враждует с рядом СМИ, поддерживавших на выборах его соперницу Хиллари Клинтон, и называет их "фейковыми новостями".

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