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США готовятся к "освободительному удару" по Китаю

09:5618.01.2018
(обновлено: 10:01 18.01.2018)
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© AP Photo / Andy Wong, FileФлаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине. Архивное фотоФлаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине. Архивное фото
© AP Photo / Andy Wong, File

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Ангела Меркель и Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Medichini
Меркель изменила партнеру ради китайских денег
Флагман американской деловой прессы, издание Wall Street Journal, вышло с панической статьей о предстоящей "битве титанов" между США и Китаем. Действия Дональда Трампа приближают самую настоящую торговую войну с Пекином, а результатом ее вполне может стать коллапс всей существующей системы международной торговли. Более того, американские финансовые журналисты указывают на то, что для США это выльется в рост безработицы и резкое падение прибылей таких компаний, как Apple, "Боинг" и "Дженерал Моторс". Это не значит, что для Китая все будет просто и безболезненно, но даже Wall Street Journal сомневается в способности Штатов нанести китайской экономике достаточный ущерб для того, чтобы принудить Си Цзиньпина к политической капитуляции и выполнению требований Дональда Трампа.

© AFP 2018 / Wang ZhaoФлаги США и Китая
© AFP 2018 / Wang Zhao
Флаги США и Китая

США поставили на колени Китай, причем давно
© Иллюстрация РИА Новости . Виталий Подвицкий
США поставили на колени Китай, причем давно. Фельетон-откровение
Генезис предстоящей торговой войны — желание Дональда Трампа и той части американской экономической элиты, которая привела его к власти, радикально изменить роль США в мировой экономике. Их категорически не устраивает позиция "мирового денежного принтера", благодаря которой Штаты могут в краткосрочной перспективе легко затыкать бюджетные дыры с помощью печатного станка, сохранять колоссальный дефицит торгового баланса и обеспечивать свое население бесконечным потоком дешевого импорта, на котором зарабатывают номинально американские, а на самом деле транснациональные корпорации. Эти корпорации уже давно контролируются так называемой "офшорной аристократией", то есть сверхбогатыми семьями, которых считают гражданами (или даже властителями) мира, а США для них не родина, а всего лишь удобный инструмент, чья армия выполняет для "офшорной аристократии" роль частной военной компании, которую можно использовать по всему миру.

Контейнеровоз Glory китайской компании Cosco. Архивное фото
© AP Photo / Ben Margot
Китайский хрен слаще американской редьки. Как Пекин выдавливает США из ЕС
Существующая схема международной торговли очень выгодна "офшорной аристократии", которая использует Китай как "мастерскую планеты", притом что львиная часть доходов от продажи тех же айфонов оседает не в США, а в различных офшорных юрисдикциях. Из США при этом вымываются рабочие места, а экономика постепенно теряет компетенции, необходимые для международной конкуренции. Например, у специальной комиссии Министерства торговли США есть подозрения, что в случае прекращения импорта китайской стали США просто не смогут производить сталь для удовлетворения потребностей военно-промышленного комплекса. Это не значит, что у США не осталось преимущества в плане разработки высоких технологий, но нынешнюю вашингтонскую администрацию не устраивает тот факт, что эти технологии превращаются в готовые изделия на чужой территории, а доходы от их реализации не работают на экономику США.

© AFP 2018 / Fred Dufour Президент США Дональд Трамп и председатель Китая Си Цзиньпин в Большом зале народа в Пекине. 9 ноября 2017 года
© AFP 2018 / Fred Dufour 
Президент США Дональд Трамп и председатель Китая Си Цзиньпин в Большом зале народа в Пекине. 9 ноября 2017 года

Золотой слиток. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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СМИ рассказали, как Россия и Китай смогут потеснить США в мировой экономике
По версии "офшорной аристократии", миром владеет тот, кому принадлежит "интеллектуальная собственность", то есть технологии. Как считают сторонники Трампа, "интеллектуальная собственность" мало чего стоит без заводов для ее превращения в конечные товары, а также мощной армии, которая служит "крышей". Исходя из их логики, можно утверждать, что если не исправить ситуацию прямо сейчас, то через 10-15 лет Китай вполне может вырваться в мировые лидеры, а США заплатят за сегодняшний комфорт и доступный импорт потерей мировой гегемонии, а это в конечном счете означает последующую потерю и комфорта, и возможности покупать дешевый труд населения других стран.

Здание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Стратегия нацбезопасности США: главными конкурентами назвали Россию и Китай
Для воплощения в жизнь трамповского лозунга "Америка прежде всего!" нужно сделать так, чтобы действующие производства вернулись в США, а новые создавались сразу в Америке, а не в других странах. Этого можно добиться двумя способами. Например, сделать так, чтобы американские рабочие и предприниматели трудились и инвестировали более эффективно (то есть создавали больше продукции при меньших расходах), чем их китайские или мексиканские конкуренты. По очевидным экономическим, политическим и культурологическим причинам это почти невозможный подход. Остается второй вариант: протекционизм, который должен в той или иной форме сделать китайские (а желательно вообще все иностранные) товары настолько дорогими, чтобы обеспечить конкурентоспособность американских производителей. Побочным эффектом реализации этой схемы будет сильный удар по китайской экспортно ориентированной экономике, что с точки зрения Вашингтона является большим и важным плюсом.

© AFP 2018 / StringerБанковский служащий пересчитывает доллары рядом с пачками юаней в городе Хуайбэй, Китай
© AFP 2018 / Stringer
Банковский служащий пересчитывает доллары рядом с пачками юаней в городе Хуайбэй, Китай

Презимдент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Все совсем плохо. Трамп введет санкции против Китая
По оценке Wall Street Journal, у команды Дональда Трампа еще нет полноценного плана атаки на китайскую экономику, однако уже сейчас просматриваются несколько возможных направлений удара. Например, активно обсуждается идея введения антикитайских санкций под предлогом наказания за помощь КНДР в обходе санкций ООН. Также очень активно обсуждаются планы наложения серьезных штрафов на китайские компании, которые обвиняются США в массированном воровстве американской интеллектуальной собственности. В недавнем интервью агентству Рейтер Трамп заявил, что речь о идет о штрафах таких размеров, "что их даже невозможно себе представить". Если ориентироваться на цифры, которые упоминают американские компании, пострадавшие от действий китайских конкурентов, то речь идет о "сотнях миллиардов долларов". Еще одним антикитайским оружием в торговой войне Трампа, скорее всего, станут заградительные тарифы и квоты на импорт китайских товаров, которые президентская администрация готовится ввести против широкого спектра китайской продукции, включая сталь и солнечные батареи. А для радикального решения "китайской проблемы" США будут пытаться ввести системные ограничения против Китая в рамках ВТО, причем, как уточняют журналисты Wall Street Journal, американские чиновники считают, что сам факт допуска Китая в ВТО (даже в статусе страны с нерыночной экономикой) является трагедией и грубейшей ошибкой предыдущих американских администраций.

Флаги Китая и США во время визита Дональда Трампа в КНР. 9 ноября 2017
© REUTERS / Jonathan Ernst
"Прощай, русский газ": почему американский триумф в Китае так быстро сдулся
Проблема США в том, что такой план хорошо сработал бы 10 лет назад. Возможно, он (со скрипом) прошел бы еще пять лет назад. Но сегодня даже вечные оптимисты из американской деловой прессы скептически оценивают шансы Трампа на победу. Дело в том, что за последние годы китайский рынок стал ключевым для многих американских компаний, в том числе для упоминавшихся уже Apple, "Боинг" и "Дженерал Моторс". И это означает, что ответные меры КНР сильно ударят по доходам этих компаний, а также по многим высокооплачиваемым рабочим местам в США. Wall Street Journal приводит два конкретных примера: Китай может перестать закупать самолеты "Боинг", заменив их на "Эйрбас", а также перестать импортировать американскую сою, что приведет к серьезным потерям для фермеров Штатов, которые как раз массово голосовали за Трампа. Важной дополнительной проблемой будет рост цен для американских потребителей, которые будут лишены доступа к дешевому импорту. Более того, журналисты США, которые пообщались с китайскими чиновниками, утверждают что, несмотря на дружеские заявления председателя КНР Си Цзиньпина, который призывает США "вместе работать над увеличением общего пирога", в Пекине уже есть детальный план торговой войны со Штатами и железная политическая воля для его воплощения в жизнь. Ожидается, что китайские ответные меры будут подобраны таким образом, чтобы нанести максимальный ущерб конкретным избирателям конкретных сенаторов и конгрессменов, которые будут поддерживать антикитайские меры. По меткому замечанию неназванного китайского чиновника, пересказавшего этот план Wall Street Journal, "китайцы лучше умеют есть горечь", то есть выдерживать трудности, что выгодно отличает их от американских избирателей и дает Пекину определенные преимущества в случае серьезного экономического противостояния.

© AP Photo / Evan VucciПредседатель КНР Си Цзиньпин
© AP Photo / Evan Vucci
Председатель КНР Си Цзиньпин

Президент США Дональд Трамп в аэропорту Манилы. 14 ноября 2017
© REUTERS / Jonathan Ernst
Двойной обман: Южная Корея и Китай цинично "обнулили" политику Трампа
Если смотреть на вещи реалистично, торговая война между США и Китаем — это всего лишь вопрос времени, и сама историческая логика противостояния между "угасающим гегемоном" и наступающим многополярным миром диктует ее неизбежность. Уже сейчас можно сказать, что от нее пострадают все стороны конфликта, а существующая система международной торговли, скорее всего, не переживет этой "битвы титанов". Правда, у Китая есть один важный козырь: Вашингтон находится в конфликтных отношениях практически со всем миром, начиная от России и Евросоюза и заканчивая соседями США по континенту — Мексикой и Канадой, против которых американские власти тоже собираются использовать тарифные барьеры и другие ограничительные меры. Если все, кто недоволен политикой США, смогут создать собственную систему международной торговли без участия Вашингтона и без учета его интересов, то никакие торговые войны администрации Трампа уже не помогут. Мир пойдет в будущее, отправив американские претензии на мировое господство на свалку истории.

© РИА Новости / Александр ДемьянчукПерейти в фотобанкКитайские юани
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Китайские юани
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iga912
Камикадзе
12:07
18.01.2018
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