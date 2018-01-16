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Москва против турецко-американской войны — но ее трудно избежать

10:0516.01.2018
(обновлено: 10:15 16.01.2018)
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© AFP 2018 / Delil SouleimanАмериканские военные в Сирии. Архивное фотоАмериканские военные в Сирии. Архивное фото
© AFP 2018 / Delil Souleiman

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, для РИА Новости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Эрдоган намерен уничтожить создаваемые США в Сирии "силы безопасности"
Американо-турецкие отношения сотрясает очередной конфликт.

Для тех, кто не следил, предыстория: Соединенные Штаты не только не исполнили данное Эрдогану слово не вооружать сирийских курдов, но и стали создавать с их участием некие "силы безопасности". Сейчас американцы обучают около 200 бойцов, а в перспективе намерены довести численность формирований до 30 тысяч человек, которые будут размещаться на подконтрольных курдам землях (вдоль границ с Турцией и Ираком) и защищать их. А заодно защищать и интересы США. Причем не только на самой сирийской территории.

Турецкий флаг в лагере сирийских беженцев на юго-востоке Турции
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Эксперт: турецкие и американские интересы серьезно столкнулись в Сирии
Анкара в ответ дает понять, что уничтожит проект на взлете. "Турция задушит эту террористическую армию еще до ее рождения, — обещает Реджеп Тайип Эрдоган. — Мы завершили все приготовления, и военная операция (в Африне. — Прим. ред.) начнется в любой момент. А затем она пройдет и в других регионах (подконтрольных сирийским курдам. — Прим. авт)."

Конечно, Соединенные Штаты пытаются всячески воспрепятствовать этой операции. И не только дипломатическими средствами. По некоторым данным, американцы уже передали курдам ПЗРК (дабы нивелировать превосходство турок в воздухе), а также проводят подрывную работу на подконтрольных туркам территориях Сирии, призывая местных боевиков (которых Анкара будет использовать как пехоту в ходе операции против курдов) не подчиняться приказам "оккупанта" Эрдогана. Однако с большой долей вероятности можно ожидать, что операция все-таки начнется. Собственно, уже началась (турки проводят артиллерийский обстрел курдской территории) и, несмотря на всю браваду курдских командиров, завершится турецкой победой. По крайней мере, в западном регионе Африн, отрезанном от остальной курдской территории.

Маневры турецкой армии у южных границ страны. Архивное фото
© AP Photo / Turkish Military, pool
Турция хочет уничтожить американских фаворитов в Сирии
В Москве с интересом смотрят на происходящие события и пытаются занять правильную позицию. Кремль в этом конфликте не хочет поддерживать ни одну из сторон. Так, России (выступающей за сохранение территориальной целостности Сирии) категорически не нравится попытка Соединенных Штатов обособить Сирийский Курдистан, о чем прямо заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Однако в то же время Россия весьма неоднозначно относится и к перспективам турецкой военной операции.

Да, российское руководство отметило наличие у Турции права нивелировать угрозы собственной безопасности. Да, все понимают, что с курдским сепаратизмом придется разбираться, и пусть лучше это сделает турецкая армия, чем сирийская (у которой сейчас и без того забот полон рот). Да, в конце концов, Россия не против обострения турецко-американских отношений, поскольку оно отдаляет турок от Запада и сближает (пусть и вынужденно) с Россией и Ираном.

Пограничное состояние
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Пограничное состояние

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Nicholas Kamm 
Американцы победили в Сирии самих себя. Теперь пора на выход
Однако, с другой стороны, Москва хотела бы все-таки, чтобы курдский вопрос решали дипломатическим путем, с участием курдов (часть из которых уже стали искать покровительства Москвы) в политическом процессе. Кроме того, не стоит забывать, что не только США, но и Россия дали определенные гарантии безопасности афринским курдам. И при этом Москва (в отличие от Вашингтона) известна тем, что обязательства свои всегда соблюдает.

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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В МИД отметили опасность планов США по созданию "сил безопасности" в Сирии
Поэтому (с учетом решимости Эрдогана) у российского руководства есть несколько выходов из этой дилеммы. Кремль может наложить вето на турецкую операцию, однако это чревато очередным кризисом в нашем тактическом партнерстве с Анкарой. Что сразу же аукнется Москве и Дамаску в Идлибе, где турки могут резко нарастить военно-политическую поддержку местных боевиков.

Есть и другой выход — дать добро на операцию в обмен на уступки со стороны Анкары и по вопросу Идлиба, и по вопросу будущего Асада, и по ряду других пунктов. Учитывая важность курдского вопроса для Турции, Эрдоган вполне может раскошелиться. К тому же эта операция резко обострит военно-политические отношения Анкары с Вашингтоном. Однако такой вариант чреват имиджевыми потерями для России (пусть курды и сами виноваты, что выбрали американцев). К тому же он снимет с сирийского пасьянса курдскую карту, которую не только Вашингтон, но и Кремль мог бы при правильном раскладе использовать для сдерживания турецких амбиций.

Военный парад на российской авиабазе Хмеймим
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Факты – вещь упрямая: Россия победила в Сирии, несмотря на "помощь" США
Поэтому оптимальным для Москвы вариантом было бы решить вопрос дипломатическим путем и не допустить проведения военной операции. Договориться с США об отмене обособления курдов, снять курдскую угрозу для Эрдогана и в то же время дать курдам понять, кто их спас и что они за это должны.

Однако, к сожалению, этот путь возможен лишь при наличии конструктивных и договороспособных властей не только в Анкаре, но и в Вашингтоне. Каковых на данный момент там не наблюдается.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия: путь к победе
Сирия: путь к победе
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6 пользователей оставили 6 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Удав Иванович
Главным оружием США является создание по всему миру управляемого из Вашингтона хаоса. Для этой цели американцы готовы вооружать кого угодно, лишь бы кругом были цветные революции, диверсии, хаос, терроризм. Сталкивать "лбами" всех со всеми, а самим на весь этот хаос смотреть дома по телевизору. Ну и, конечно, рассуждать о демократии и всесилии доллара.
10:48
16.01.2018
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