Москва против турецко-американской войны — но ее трудно избежать

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, для РИА Новости

Американо-турецкие отношения сотрясает очередной конфликт.

Для тех, кто не следил, предыстория: Соединенные Штаты не только не исполнили данное Эрдогану слово не вооружать сирийских курдов, но и стали создавать с их участием некие "силы безопасности". Сейчас американцы обучают около 200 бойцов, а в перспективе намерены довести численность формирований до 30 тысяч человек, которые будут размещаться на подконтрольных курдам землях (вдоль границ с Турцией и Ираком) и защищать их. А заодно защищать и интересы США. Причем не только на самой сирийской территории.

Анкара в ответ дает понять, что уничтожит проект на взлете. "Турция задушит эту террористическую армию еще до ее рождения, — обещает Реджеп Тайип Эрдоган. — Мы завершили все приготовления, и военная операция (в Африне. — Прим. ред.) начнется в любой момент. А затем она пройдет и в других регионах (подконтрольных сирийским курдам. — Прим. авт)."

Конечно, Соединенные Штаты пытаются всячески воспрепятствовать этой операции. И не только дипломатическими средствами. По некоторым данным, американцы уже передали курдам ПЗРК (дабы нивелировать превосходство турок в воздухе), а также проводят подрывную работу на подконтрольных туркам территориях Сирии, призывая местных боевиков (которых Анкара будет использовать как пехоту в ходе операции против курдов) не подчиняться приказам "оккупанта" Эрдогана. Однако с большой долей вероятности можно ожидать, что операция все-таки начнется. Собственно, уже началась (турки проводят артиллерийский обстрел курдской территории) и, несмотря на всю браваду курдских командиров, завершится турецкой победой. По крайней мере, в западном регионе Африн, отрезанном от остальной курдской территории.

В Москве с интересом смотрят на происходящие события и пытаются занять правильную позицию. Кремль в этом конфликте не хочет поддерживать ни одну из сторон. Так, России (выступающей за сохранение территориальной целостности Сирии) категорически не нравится попытка Соединенных Штатов обособить Сирийский Курдистан, о чем прямо заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Однако в то же время Россия весьма неоднозначно относится и к перспективам турецкой военной операции.

Да, российское руководство отметило наличие у Турции права нивелировать угрозы собственной безопасности. Да, все понимают, что с курдским сепаратизмом придется разбираться, и пусть лучше это сделает турецкая армия, чем сирийская (у которой сейчас и без того забот полон рот). Да, в конце концов, Россия не против обострения турецко-американских отношений, поскольку оно отдаляет турок от Запада и сближает (пусть и вынужденно) с Россией и Ираном.

Однако, с другой стороны, Москва хотела бы все-таки, чтобы курдский вопрос решали дипломатическим путем, с участием курдов (часть из которых уже стали искать покровительства Москвы) в политическом процессе. Кроме того, не стоит забывать, что не только США, но и Россия дали определенные гарантии безопасности афринским курдам. И при этом Москва (в отличие от Вашингтона) известна тем, что обязательства свои всегда соблюдает.

Поэтому (с учетом решимости Эрдогана) у российского руководства есть несколько выходов из этой дилеммы. Кремль может наложить вето на турецкую операцию, однако это чревато очередным кризисом в нашем тактическом партнерстве с Анкарой. Что сразу же аукнется Москве и Дамаску в Идлибе, где турки могут резко нарастить военно-политическую поддержку местных боевиков.

Есть и другой выход — дать добро на операцию в обмен на уступки со стороны Анкары и по вопросу Идлиба, и по вопросу будущего Асада, и по ряду других пунктов. Учитывая важность курдского вопроса для Турции, Эрдоган вполне может раскошелиться. К тому же эта операция резко обострит военно-политические отношения Анкары с Вашингтоном. Однако такой вариант чреват имиджевыми потерями для России (пусть курды и сами виноваты, что выбрали американцев). К тому же он снимет с сирийского пасьянса курдскую карту, которую не только Вашингтон, но и Кремль мог бы при правильном раскладе использовать для сдерживания турецких амбиций.

Поэтому оптимальным для Москвы вариантом было бы решить вопрос дипломатическим путем и не допустить проведения военной операции. Договориться с США об отмене обособления курдов, снять курдскую угрозу для Эрдогана и в то же время дать курдам понять, кто их спас и что они за это должны.

Однако, к сожалению, этот путь возможен лишь при наличии конструктивных и договороспособных властей не только в Анкаре, но и в Вашингтоне. Каковых на данный момент там не наблюдается.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>