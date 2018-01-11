Турция хочет уничтожить американских фаворитов в Сирии

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, для РИА Новости
Турция готовится решать "курдский вопрос" военным путем. И уже знает, как убедить Вашингтон и Москву не мешать ей в этом благородном деле.
Разрушим коридор
Эту готовность Турция выражает уже очень давно. Да, вплоть до сегодняшнего дня последние турецкие предупреждения оставались лишь предупреждениями.
Как известно, сирийские курды являются американскими фаворитами в Сирии. Вашингтон рассчитывать с помощью этих товарищей оказывать воздействие не только на внутриполитическую жизнь послевоенной Сирии, но и использовать их для влияния на соседние с Сирией государства, прежде всего на Турцию и Ирак, а также Иран. Американцы рассматривают Сирийский Курдистан как свой региональный плацдарм и уже обустроили на нем целый ряд баз. Естественно, учитывая важность фаворитов для американской внешней политики, что США отказываются "сдавать" сирийских курдов Турции. Тем более — Турции Эрдогана, с которым у американцев все больше и больше расходятся взгляды на жизнь и на регион. Амбициозная "неоосманская" Турция, проводящая самостоятельную политику на ближневосточном и европейском направлении, играющая на чувствах арабской улицы и посему занимающая резко антиизраильскую позицию, является уже не союзником и проводником, а угрозой американским интересам.
Молчите или валите
По данным турецкой прессы, США пытаются настроить арабские племена в зоне "Щита Ефрата" (то есть территории, отжатой сирийскими боевиками при помощи Турции у ИГ* в ходе операции с одноименным названием) против Анкары. В частности, позиционируют турок как "оккупационную силу" и обещают поставки оружия для борьбы с турецкой армией. Эта поддержка приводит к тому, что в глазах турок американцы еще быстрее эволюционируют из помехи во врага.
Поэтому турецкий президент, известный своей бойкостью, вполне может начать военную операцию и просто поставить Соединенные Штаты перед выбором — либо воевать с турками (союзниками по НАТО), либо запереться на своих базах и молча взирать на то, как курдов давит турецкая бронетехника, либо от греха подальше эти базы эвакуировать. И, учитывая все сложности Америки в регионе и мире, Трамп может поддаться на турецкий шантаж.
Важный я
Однако проблема турецкого лидера в том, что у него не так много инструментов влияния на Россию — слишком уж слабы сейчас позиции Турции. Поэтому турецкому лидеру все-таки пришлось повышать ставки. И вот происходит цепь интересных событий. С подконтрольной турецким боевикам территории взлетает дюжина дронов и отправляется бомбить российскую авиабазу. Да, российские ПВО их сбили, однако определенная уязвимость российских объектов в Сирии для подобных атак стала всем очевидной. И что Турция может решить вопрос — но не за бесплатно.
Наконец, Эрдоган продолжает демонстрировать свою самую сильную карту — отказ признавать Асада легитимным президентом Сирии. Очевидно, что успеха межсирийских переговоров (столь важного для России в плане подтверждения ее претензий на роль мирового решателя конфликтов) сложно будет достичь до тех пор, пока Анкара не даст принципиальное согласие работать с нынешним сирийским руководителем. И Эрдоган готов его дать. Естественно, в обмен на что-то, куда более важное для него, — курдов.
Россия — не США
Однако, как это обычно бывает в мировой политике, тут есть несколько "но". Во-первых, Москва дала курдам определенные гарантии. И она, в отличие от США, свое слово держит. Во-вторых, курды уже пытаются наладить отношения с Россией. Например, активно лоббируют свое участие в сирийском мирном процессе. Курды уже заявили, что готовы отдать территории и интегрировать свое ополчение в сирийские вооруженные силы в обмен на умеренную автономию.
В-четвертых, курдский вопрос будет и дальше осложнять американо-турецкие отношения — что опять же в интересах Москвы.
И наконец, для абсолютного подтверждения своего статуса "решателя" Кремлю нужно найти дипломатический вариант решения конфликта в треугольнике Дамаск — Турция — сирийские курды. Чем Россия, в общем-то, сейчас и занимается.