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Турция хочет уничтожить американских фаворитов в Сирии

08:2411.01.2018
(обновлено: 09:14 11.01.2018)
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© AP Photo / Turkish Military, poolМаневры турецкой армии у южных границ страны. Архивное фотоМаневры турецкой армии у южных границ страны. Архивное фото
© AP Photo / Turkish Military, pool

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, для РИА Новости

Турция готовится решать "курдский вопрос" военным путем. И уже знает, как убедить Вашингтон и Москву не мешать ей в этом благородном деле.

Разрушим коридор

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития. 5 декабря 2017
© AP Photo / Yasin Bulbul, Pool
Эрдоган: Турция не позволит создать "террористическое государство" курдов
Анкара намерена начать военные действия против сирийских курдов в Африне и Манбидже. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе своего обращения к турецким парламентариям. "Пришло время окончательно уничтожить проект сепаратистской организации по созданию террористического коридора в Сирии", — заявил турецкий лидер. По всей видимости, он имеет в виду "курдский коридор", растянувшийся вдоль значительной части сирийско-турецкой границы, который, по мнению Эрдогана, будет дестабилизировать курдские территории по турецкую ее сторону, снабжая их и вооружая. Поэтому для недопущения метастаз Анкара и готова уничтожить опухоль в лице Сирийского Курдистана — для Эрдогана это уже давно вопрос национальной безопасности.

Эту готовность Турция выражает уже очень давно. Да, вплоть до сегодняшнего дня последние турецкие предупреждения оставались лишь предупреждениями.

Мужчина в военной форме держит флаг ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) в Ракке. Архивное фото
© AP Photo / Asmaa Waguih
Эрдоган обвинил США в финансовой поддержке ИГ*
Однако сейчас они как никогда близки к реализации. Ведь Турция упорно работает над тем, чтобы снять два основных препятствия для проведения операции, каковыми являются позиции США и России.

Как известно, сирийские курды являются американскими фаворитами в Сирии. Вашингтон рассчитывать с помощью этих товарищей оказывать воздействие не только на внутриполитическую жизнь послевоенной Сирии, но и использовать их для влияния на соседние с Сирией государства, прежде всего на Турцию и Ирак, а также Иран. Американцы рассматривают Сирийский Курдистан как свой региональный плацдарм и уже обустроили на нем целый ряд баз. Естественно, учитывая важность фаворитов для американской внешней политики, что США отказываются "сдавать" сирийских курдов Турции. Тем более — Турции Эрдогана, с которым у американцев все больше и больше расходятся взгляды на жизнь и на регион. Амбициозная "неоосманская" Турция, проводящая самостоятельную политику на ближневосточном и европейском направлении, играющая на чувствах арабской улицы и посему занимающая резко антиизраильскую позицию, является уже не союзником и проводником, а угрозой американским интересам.

Курдский вопрос
© РИА Новости, Инфографика
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Курдский вопрос

Молчите или валите

Сирия. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Однако именно системное расхождение во взглядах, как ни странно, и дает Эрдогану возможность снять "американскую проблему". Чем серьезнее оно становится, тем меньше у турецкого президента оснований "не усугублять" конфликт со Штатами. Американцы прямо играют против турецких интересов в Сирии, причем не только на курдском направлении, но и на арабском.

По данным турецкой прессы, США пытаются настроить арабские племена в зоне "Щита Ефрата" (то есть территории, отжатой сирийскими боевиками при помощи Турции у ИГ* в ходе операции с одноименным названием) против Анкары. В частности, позиционируют турок как "оккупационную силу" и обещают поставки оружия для борьбы с турецкой армией. Эта поддержка приводит к тому, что в глазах турок американцы еще быстрее эволюционируют из помехи во врага.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
© AFP 2017 / Adem Altan
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Обострение палестинского вопроса, вызванное признанием Иерусалима столицей Израиля со стороны Штатов, позволило туркам примерить на себя тогу регионального лидера не только антиизраильского, но и антиамериканского сопротивления. А оформленный на днях официально альянс правящей Партии справедливости и развития и турецких националистов (занимающих антикурдскую и неоосманистскую позицию) еще больше обязывает Эрдогана решать вопрос с сирийскими курдами военным путем.

Поэтому турецкий президент, известный своей бойкостью, вполне может начать военную операцию и просто поставить Соединенные Штаты перед выбором — либо воевать с турками (союзниками по НАТО), либо запереться на своих базах и молча взирать на то, как курдов давит турецкая бронетехника, либо от греха подальше эти базы эвакуировать. И, учитывая все сложности Америки в регионе и мире, Трамп может поддаться на турецкий шантаж.

Важный я

Старый город в Иерусалиме. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Ошибка Трампа: американский лидер передал Ближний Восток России
Что же касается России, то тут прямой шантаж неприемлем. Если американцам турки могут подкладывать сколько угодно свиней (ну не выгонят же их из НАТО, в конце концов), то конфронтация с Россией для Турции чревата как минимум изгнанием Анкары из сирийских дел, а как максимум — тотальной изоляцией. Израильское издание "Хаарец" озаглавило свою статью вопросом: "С кем эрдогановская Турция сегодня не воюет?", и из великих держав это лишь Россия. Отчасти именно за счет нормальных, рабочих и конструктивных отношений с Москвой Турция остается в мировой повестке и может позитивно для себя влиять на региональные дела. Ну и, конечно, оказывать давление на Европу и США (например, угрозами пойти на более тесное сотрудничество с Россией, если Запад будет слишком сильно обижать Эрдогана).

Однако проблема турецкого лидера в том, что у него не так много инструментов влияния на Россию — слишком уж слабы сейчас позиции Турции. Поэтому турецкому лидеру все-таки пришлось повышать ставки. И вот происходит цепь интересных событий. С подконтрольной турецким боевикам территории взлетает дюжина дронов и отправляется бомбить российскую авиабазу. Да, российские ПВО их сбили, однако определенная уязвимость российских объектов в Сирии для подобных атак стала всем очевидной. И что Турция может решить вопрос — но не за бесплатно.

Бойцы отряда народной самообороны курдов (YPG) в городе Ракка, Сирия
© AFP 2017 / Bulent Kilic
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Затем турецкие власти вызывают российского и иранского послов в свой МИД для того, чтобы высказать им "фи" против "излишней активности" сирийско-иранских войск и российской авиации в Идлибе. "Под предлогом борьбы против Нусры силы режима наносят удары по умеренной оппозиции в Идлибе", — заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, давая понять, что Анкара готова защищать протурецких боевиков. Если, конечно, ей не предложат достойную компенсацию.

Наконец, Эрдоган продолжает демонстрировать свою самую сильную карту — отказ признавать Асада легитимным президентом Сирии. Очевидно, что успеха межсирийских переговоров (столь важного для России в плане подтверждения ее претензий на роль мирового решателя конфликтов) сложно будет достичь до тех пор, пока Анкара не даст принципиальное согласие работать с нынешним сирийским руководителем. И Эрдоган готов его дать. Естественно, в обмен на что-то, куда более важное для него, — курдов.

Россия — не США

Разрушенное здание в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Эксперт: сотрудничество РФ и курдов в Сирии ослабляет влияние США в регионе
Чисто теоретически, конечно, Москва может спокойно отдать туркам курдов — эти ребята изначально сделали ставку на американцев и пусть теперь платят за свои ошибки. Тем более что сирийские курды на сегодняшний день контролируют довольно значительную часть сирийской территории, сдавать ее под контроль Дамаска не хотят и посему являются одним из основных препятствий на пути восстановления территориальной целостности Сирии. И если вопрос с ними решится руками турецкой армии (которая, очевидно, не сможет оккупировать сирийскую территорию и будет вынуждена оттуда уйти по окончании операции), то тем проще будет сирийским вооруженным силам.

Однако, как это обычно бывает в мировой политике, тут есть несколько "но". Во-первых, Москва дала курдам определенные гарантии. И она, в отличие от США, свое слово держит. Во-вторых, курды уже пытаются наладить отношения с Россией. Например, активно лоббируют свое участие в сирийском мирном процессе. Курды уже заявили, что готовы отдать территории и интегрировать свое ополчение в сирийские вооруженные силы в обмен на умеренную автономию.

Пентагон. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / La Citta Vita / Pentagon, aerial
США прекратят поставлять оружие отрядам сирийских курдов
В-третьих, сохранение "курдского предохранителя" для малопредсказуемого партнера Эрдогана попросту разумно.

В-четвертых, курдский вопрос будет и дальше осложнять американо-турецкие отношения — что опять же в интересах Москвы.

И наконец, для абсолютного подтверждения своего статуса "решателя" Кремлю нужно найти дипломатический вариант решения конфликта в треугольнике Дамаск — Турция — сирийские курды. Чем Россия, в общем-то, сейчас и занимается.

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