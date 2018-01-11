Турция хочет уничтожить американских фаворитов в Сирии

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, для РИА Новости

Турция готовится решать "курдский вопрос" военным путем. И уже знает, как убедить Вашингтон и Москву не мешать ей в этом благородном деле.

Разрушим коридор

Анкара намерена начать военные действия против сирийских курдов в Африне и Манбидже. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе своего обращения к турецким парламентариям. "Пришло время окончательно уничтожить проект сепаратистской организации по созданию террористического коридора в Сирии", — заявил турецкий лидер. По всей видимости, он имеет в виду "курдский коридор", растянувшийся вдоль значительной части сирийско-турецкой границы, который, по мнению Эрдогана, будет дестабилизировать курдские территории по турецкую ее сторону, снабжая их и вооружая. Поэтому для недопущения метастаз Анкара и готова уничтожить опухоль в лице Сирийского Курдистана — для Эрдогана это уже давно вопрос национальной безопасности.

Эту готовность Турция выражает уже очень давно. Да, вплоть до сегодняшнего дня последние турецкие предупреждения оставались лишь предупреждениями.

Однако сейчас они как никогда близки к реализации. Ведь Турция упорно работает над тем, чтобы снять два основных препятствия для проведения операции, каковыми являются позиции США и России.

Как известно, сирийские курды являются американскими фаворитами в Сирии. Вашингтон рассчитывать с помощью этих товарищей оказывать воздействие не только на внутриполитическую жизнь послевоенной Сирии, но и использовать их для влияния на соседние с Сирией государства, прежде всего на Турцию и Ирак, а также Иран. Американцы рассматривают Сирийский Курдистан как свой региональный плацдарм и уже обустроили на нем целый ряд баз. Естественно, учитывая важность фаворитов для американской внешней политики, что США отказываются "сдавать" сирийских курдов Турции. Тем более — Турции Эрдогана, с которым у американцев все больше и больше расходятся взгляды на жизнь и на регион. Амбициозная "неоосманская" Турция, проводящая самостоятельную политику на ближневосточном и европейском направлении, играющая на чувствах арабской улицы и посему занимающая резко антиизраильскую позицию, является уже не союзником и проводником, а угрозой американским интересам.

Молчите или валите

Однако именно системное расхождение во взглядах, как ни странно, и дает Эрдогану возможность снять "американскую проблему". Чем серьезнее оно становится, тем меньше у турецкого президента оснований "не усугублять" конфликт со Штатами. Американцы прямо играют против турецких интересов в Сирии, причем не только на курдском направлении, но и на арабском.

По данным турецкой прессы, США пытаются настроить арабские племена в зоне "Щита Ефрата" (то есть территории, отжатой сирийскими боевиками при помощи Турции у ИГ* в ходе операции с одноименным названием) против Анкары. В частности, позиционируют турок как "оккупационную силу" и обещают поставки оружия для борьбы с турецкой армией. Эта поддержка приводит к тому, что в глазах турок американцы еще быстрее эволюционируют из помехи во врага.

Обострение палестинского вопроса, вызванное признанием Иерусалима столицей Израиля со стороны Штатов, позволило туркам примерить на себя тогу регионального лидера не только антиизраильского, но и антиамериканского сопротивления. А оформленный на днях официально альянс правящей Партии справедливости и развития и турецких националистов (занимающих антикурдскую и неоосманистскую позицию) еще больше обязывает Эрдогана решать вопрос с сирийскими курдами военным путем.

Поэтому турецкий президент, известный своей бойкостью, вполне может начать военную операцию и просто поставить Соединенные Штаты перед выбором — либо воевать с турками (союзниками по НАТО), либо запереться на своих базах и молча взирать на то, как курдов давит турецкая бронетехника, либо от греха подальше эти базы эвакуировать. И, учитывая все сложности Америки в регионе и мире, Трамп может поддаться на турецкий шантаж.

Важный я

Что же касается России, то тут прямой шантаж неприемлем. Если американцам турки могут подкладывать сколько угодно свиней (ну не выгонят же их из НАТО, в конце концов), то конфронтация с Россией для Турции чревата как минимум изгнанием Анкары из сирийских дел, а как максимум — тотальной изоляцией. Израильское издание "Хаарец" озаглавило свою статью вопросом: "С кем эрдогановская Турция сегодня не воюет?", и из великих держав это лишь Россия. Отчасти именно за счет нормальных, рабочих и конструктивных отношений с Москвой Турция остается в мировой повестке и может позитивно для себя влиять на региональные дела. Ну и, конечно, оказывать давление на Европу и США (например, угрозами пойти на более тесное сотрудничество с Россией, если Запад будет слишком сильно обижать Эрдогана).

Однако проблема турецкого лидера в том, что у него не так много инструментов влияния на Россию — слишком уж слабы сейчас позиции Турции. Поэтому турецкому лидеру все-таки пришлось повышать ставки. И вот происходит цепь интересных событий. С подконтрольной турецким боевикам территории взлетает дюжина дронов и отправляется бомбить российскую авиабазу. Да, российские ПВО их сбили, однако определенная уязвимость российских объектов в Сирии для подобных атак стала всем очевидной. И что Турция может решить вопрос — но не за бесплатно.

Затем турецкие власти вызывают российского и иранского послов в свой МИД для того, чтобы высказать им "фи" против "излишней активности" сирийско-иранских войск и российской авиации в Идлибе. "Под предлогом борьбы против Нусры силы режима наносят удары по умеренной оппозиции в Идлибе", — заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, давая понять, что Анкара готова защищать протурецких боевиков. Если, конечно, ей не предложат достойную компенсацию.

Наконец, Эрдоган продолжает демонстрировать свою самую сильную карту — отказ признавать Асада легитимным президентом Сирии. Очевидно, что успеха межсирийских переговоров (столь важного для России в плане подтверждения ее претензий на роль мирового решателя конфликтов) сложно будет достичь до тех пор, пока Анкара не даст принципиальное согласие работать с нынешним сирийским руководителем. И Эрдоган готов его дать. Естественно, в обмен на что-то, куда более важное для него, — курдов.

Россия — не США

Чисто теоретически, конечно, Москва может спокойно отдать туркам курдов — эти ребята изначально сделали ставку на американцев и пусть теперь платят за свои ошибки. Тем более что сирийские курды на сегодняшний день контролируют довольно значительную часть сирийской территории, сдавать ее под контроль Дамаска не хотят и посему являются одним из основных препятствий на пути восстановления территориальной целостности Сирии. И если вопрос с ними решится руками турецкой армии (которая, очевидно, не сможет оккупировать сирийскую территорию и будет вынуждена оттуда уйти по окончании операции), то тем проще будет сирийским вооруженным силам.

Однако, как это обычно бывает в мировой политике, тут есть несколько "но". Во-первых, Москва дала курдам определенные гарантии. И она, в отличие от США, свое слово держит. Во-вторых, курды уже пытаются наладить отношения с Россией. Например, активно лоббируют свое участие в сирийском мирном процессе. Курды уже заявили, что готовы отдать территории и интегрировать свое ополчение в сирийские вооруженные силы в обмен на умеренную автономию.

В-третьих, сохранение "курдского предохранителя" для малопредсказуемого партнера Эрдогана попросту разумно.

В-четвертых, курдский вопрос будет и дальше осложнять американо-турецкие отношения — что опять же в интересах Москвы.

И наконец, для абсолютного подтверждения своего статуса "решателя" Кремлю нужно найти дипломатический вариант решения конфликта в треугольнике Дамаск — Турция — сирийские курды. Чем Россия, в общем-то, сейчас и занимается.